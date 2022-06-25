15 удобных приложений для тех, кто собирается путешествовать по Южной Корее

Собрали подборку из полезных приложений для тех, кто планирует поездку в Южную Корею с комфортом.





KakaoMetro

Полезное приложение, благодаря которому можно легко ориентироваться по городу. Эта карта выстраивает удобные схемы маршрутов в метро в городах Южной Кореи.





KakaoMap

Альтернатива известному нам приложению — 2GIS. В KakaoMap можно найти места, где поесть. А еще приложение прокладывает пути с пересадками на автобусе и метро.

Kakao taxi

Сервис для заказа такси. Работает по тому же принципу, что и Uber.

KakaoTalk

Это популярный среди местного населения мессенджер. Он предлагает и несколько других полезных сервисов. Здесь можно купить все необходимое: еду, билет на концерт, одежду, а также провести оплату с помощью штрихкода.





Coupang

Приложение, через которое можно заказать мебель и все необходимое для дома — дешевле, чем в обычных магазинах.

Жилье для аренды зачастую находят через этот сервис. Есть три основных вида: апартаменты, виллы и офисотель.

Если вы оказались в ситуации, когда потеряли важные документы или кошелек, в приложении можно пройти в раздел: «карты», указать дату и искать их в списке потерянных вещей.

Сервис, через которой удобно заниматься онлайн-шопингом. Заказываешь любую вещь, и она приходит через два дня.





Приложение-поисковик, где также есть карта. Здесь можно узнать удобный маршрут, посмотреть цены и рассчитать свое время на дорогу.

«Йогиё»

Приложение для доставки еды. Вам необязательно находиться в помещении. Можно даже заказать доставку еды, пока гуляешь в парке.

Если вы недостаточно хорошо говорите или вообще не знаете корейского языка, этот сервис-переводчик станет вашим спасителем. Работает в офлайн режиме.

Emergency Ready App

В приложение встроен номер телефона службы экстренной помощи, а также инструкции по проведению сердечно-легочной реанимации.





Сервис позволяет бронировать номера в отелях, покупать билеты на концерты, выставки и музеи в режиме онлайн.

Seoul Pass

При покупке билетов на концерты и фестивали вам падают бонусы и скидки на дальнейшие покупки.

Korialtalk

Приложение, где можно купить билеты на транспорт для путешествий по городам Южной Кореи.