Финансы, путешествия и поиск жилья: 12 приложений, которые пригодятся в США

Собрали список популярных приложений, которые понадобятся вам для жизни в США.





Финансы













Venmo — это электронный кошелек для перевода денег с карты на карту. Изначально сервис был разработан для компаний, которые хотели разделить совместный счет за поход в кафе или кино.



Для использования Venmo необходимо иметь действующий адрес электронной почты и американский номер.

После подтверждения личности пользователи могут отправлять до 2999,99 $ США каждые 7 дней.

Zelle позволяет переводить деньги в электронном виде на банковский счет другого зарегистрированного в США пользователя с помощью мобильного устройства или веб-сайта.

Чтобы зарегистрироваться в приложении, пользователи должны иметь дебетовую карту MasterCard или Visa, выпущенную в связи с банковским счетом, в США.

В переводах существуют определенные ограничения, обычно это 2500 $ в день и 20 000 $ в течение 30 дней.





Навигация





Проект Waze был создан в 2009 году как краудсорсинговое навигационное приложение. Идея в том, чтобы пользователи помогали друг другу избегать пробок и других проблем на дорогах.

Сегодня приложение позволяет отслеживать ситуацию на дорогах в режиме реального времени, прокладывать оптимальные маршруты, узнавать о расположении радаров скорости, получать информацию и предупреждать других пользователей об изменении дорожных условий. При этом карты здесь еще создают сами пользователи.

Google Maps

Google Maps — набор приложений, построенных на основе бесплатного картографического сервиса. С приложением интегрирован бизнес-справочник и карта автомобильных дорог с поиском маршрутов, что делает приложение еще удобнее.







Транспорт





Uber

Один из самых распространенных сервисов такси в США. Машины хорошего качества, удобное приложение и быстрый поиск транспорта делают Uber незаменимым в США.



Приложение работает как агрегатор такси, оно позволяет находить водителей или попутчиков. Как обещает компания, поездки с помощью сервиса обойдутся на 30% дешевле, чем обычно. Также здесь часто проходят акции, что позволяет сэкономить на поездке.





Заказ еды





DoorDash

DoorDash — крупнейшая компания по доставке еды в США. С сервисом сотрудничают больше 450 000 заведений и больше миллиона курьеров.



Для заказа достаточно зарегистрироваться в приложении и выбрать желаемые блюда через поиск. Оплата может пройти как онлайн, так и с помощью наличных.

GrubHub был основан в далеком 2004 году для того, чтобы создать альтернативу бумажным меню в заведениях. Со временем компания перешла к доставке еды и сейчас одна из самых популярных.



В приложении удобная система фильтрации — можно указать продукты, которые вы не хотите видеть в своем блюде. В GrubHub доступны больше 100 000 ресторанов в 50 штатах.





Путешествия





Expedia

Проект был запущен в 1996 году как подразделение Microsoft. Через три года оно выделилось в публичную компанию и начало работу как агрегатор для путешественников.



Сегодня Expedia — это портал, который позволяет полностью распланировать путешествие, от покупки билетов до аренды автомобиля.

Сервис для поиска любых услуг, от кафе до химчистки. Есть удобный поиск по локациям и продуманная система рейтингов заведений.



С помощью Yelp можно найти нужное место или заведение практически в любой точке США.





Жилье









Zillow — компания, которая занимается недвижимостью в интернете. К сервису подключено почти 30 миллионов человек: одни ищут жилье, а другие его продают или сдают.



Особенность приложения в фильтрах, с помощью которых можно настроить поиск на квартиру, рядом с которой должен быть, например, Starbucks или парковка. Вариантов много.

Apartment Guide

Приложение может похвастаться наличием 360-градусных туров и множеством фотографий, в предлагаемых помещениях.



Сервис работает не только как агрегатор, но и сотрудничает с хозяевами недвижимости напрямую. Благодаря этому здесь можно найти предложения, которых больше нигде нет.