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Такси, доставка еды и оффлайн карты: 15 классных приложений для поездки в Грузию
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Сегодня в 15:45

Такси, доставка еды и оффлайн карты: 15 классных приложений для поездки в Грузию

Подобрали 15 полезных приложений для тех, кто недавно переехал или собирается посетить Грузию.


Wolt

wolt

Популярная служба бесконтактной доставки есть и в Грузии. В Приложении можно найти заведения, которые приготовят завтрак, обед или ужин неподалеку от вашего дома.


Glovo

Еще одно приложение, с помощью которого вы можете заказать доставку еды. Glovo может доставить что угодно: от напитков до лекарственных препаратов.


TKT.ge

Приложение-афиша. Здесь можно узнать об актуальных событиях и приобрести билеты в кино, театр или на транспорт.


TBC Bank

Через приложение банка TBC можно легко оплатить разные сервисы, например, коммунальные услуги и не только.


Railway Tickets

Если вам не нужна афиша, то это отдельное приложение, чтобы купить билеты на электрички и поезда. Благодаря приложению вам не придется ехать на вокзал.


Google Maps

google maps

Чтобы ориентироваться по городу и понять, что и где находится, рекомендуем скачать Google Maps. Местные пользуются приложением для построения нужного маршрута как для пешеходов, так и для водителей.


Maxim

Сервис по заказу такси, который пользуется популярностью. Компания заслужила доверие пользователей из-за быстрой подачи авто и доступных цен.


Bolt

Еще один сервис по заказу такси. Помимо него, работает сервис доставки еды Bolt Food.


Uber

Услугами Uber пользуются по всему миру, и Грузия не стала исключением. Здесь вы можете заказать комфортное такси за адекватную цену.


TTC

Это приложение, через которое удобно построить маршрут и смотреть, когда приедет автобус к конкретной остановке. Есть интерфейс на русском языке.


Facebook

facebook

Особой популярностью среди социальных сетей и мессенджеров в Грузии пользуется Facebook. Благодаря ему вы можете не только делиться своими новостями и списываться с друзьями, но и сэкономить память в телефоне. Это местная афиша, где можно найти пропавшие документы, жилье, работу и другое.


Redmed

Redmed — первая грузинская инновационная медицинская экосистема. Пользователь может получить консультацию врача онлайн или сдать анализы крови, не выходя из дома.


Moovit

Платформа отслеживания общественного транспорта. В ней доступны расписание и маршруты в Тбилиси и Батуми.


Guide-U

Это офлайн энциклопедия по Грузии. Здесь вы найдете информацию о достопримечательностях, ресторанах, кафе, а также о торговых центрах, рынках, магазинах.


Georgian Keyboard

Приложение помогает набирать текст на местном языке.

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#путешествия #грузия #тбилиси #приложение #технологии
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