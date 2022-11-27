Заказ еды, покупки, билеты: 15 сайтов и приложений, которые пригодятся в Италии

Рассказываем о сервисах, которые облегчат вам жизнь во время путешествия по Италии.
Skyscanner
Этим приложением можно пользоваться где угодно, не только в Италии. Оно поможет забронировать авиабилеты, найти отели и проложить свой путь в аэропорт и обратно.
Sleepinitaly.com
Аналог Airbnb для поиска квартир в Риме, Венеции, Флоренции и других городах Италии. Помимо него, жилье можно найти и на этих платформах: Booking.com, Hotellook.com, Airbnb.com.
Eurolines.com, busabout.com
Полезный сервис для тех, кто планирует путешествовать на автобусе по разным странам Европы.
Trenitalia
Итальянское приложение предоставляет информацию и билеты на железнодорожные маршруты и расписания.
Musement
Приложение рассказывает о достопримечательностях страны, которые обязательно надо посетить. Есть опция «консьерж», который в режиме онлайн порекомендует лучшие места, согласно вашим пожеланиям.
Google Maps
В приложении есть карты более 220 стран мира, там же можно найти развлечения или узнать информацию о транспорте.
Autostrade.it
Незаменимый сайт для автопутешественников по Италии.
Xceed
Это приложение предоставляет возможность узнать обо всех вечерних мероприятиях в городах Италии.
Italia.it
Сервис рассказывает о правилах вождения в Италии.
Eat Italy
Если вы не знаете, где поесть, то советуем скачать это приложение. Гастрономический гайд по городам Италии.
Uber
Простое в использовании приложение, в котором можно заказать такси.
StreetEat
Приложение для тех, кто хочет попробовать уличную еду в Италии. StreetEat найдет самый вкусный бургер или кебаб недалеко от вас.
FlixBus
Это немецкая автобусная low-cost компания, благодаря которой можно экономно путешествовать в соседние города.
TheFork
Удобное приложение, в котором можно настроить геолокацию и найти заведения, находящиеся близко к вам, и в которых имеются свободные места.
VisitMilano
Сервис поделен на секции, рассказывающей о жизни в Милане – о том, как функционирует транспорт и какие есть актуальные мероприятия в городе.