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Заказ еды, покупки, билеты: 15 сайтов и приложений, которые пригодятся в Италии
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Вчера в 13:45

Заказ еды, покупки, билеты: 15 сайтов и приложений, которые пригодятся в Италии

Рассказываем о сервисах, которые облегчат вам жизнь во время путешествия по Италии.


Skyscanner

авиа


Этим приложением можно пользоваться где угодно, не только в Италии. Оно поможет забронировать авиабилеты, найти отели и проложить свой путь в аэропорт и обратно.


Sleepinitaly.com


Аналог Airbnb для поиска квартир в Риме, Венеции, Флоренции и других городах Италии. Помимо него, жилье можно найти и на этих платформах: Booking.com, Hotellook.com, Airbnb.com.


Eurolines.com, busabout.com


Полезный сервис для тех, кто планирует путешествовать на автобусе по разным странам Европы.


Trenitalia

поезд


Итальянское приложение предоставляет информацию и билеты на железнодорожные маршруты и расписания.


Musement


Приложение рассказывает о достопримечательностях страны, которые обязательно надо посетить. Есть опция «консьерж», который в режиме онлайн порекомендует лучшие места, согласно вашим пожеланиям.


Google Maps


В приложении есть карты более 220 стран мира, там же можно найти развлечения или узнать информацию о транспорте.


Autostrade.it

приложение для путешествий.jpg


Незаменимый сайт для автопутешественников по Италии.


Xceed


Это приложение предоставляет возможность узнать обо всех вечерних мероприятиях в городах Италии.


Italia.it


Сервис рассказывает о правилах вождения в Италии.


Eat Italy

eat


Если вы не знаете, где поесть, то советуем скачать это приложение. Гастрономический гайд по городам Италии.


Uber


Простое в использовании приложение, в котором можно заказать такси.


StreetEat


Приложение для тех, кто хочет попробовать уличную еду в Италии. StreetEat найдет самый вкусный бургер или кебаб недалеко от вас.


FlixBus

BUS


Это немецкая автобусная low-cost компания, благодаря которой можно экономно путешествовать в соседние города.


TheFork


Удобное приложение, в котором можно настроить геолокацию и найти заведения, находящиеся близко к вам, и в которых имеются свободные места.


VisitMilano


Сервис поделен на секции, рассказывающей о жизни в Милане – о том, как функционирует транспорт и какие есть актуальные мероприятия в городе.

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#путешествия #туризм #италия #сервис #приложения
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.