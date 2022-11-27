Заказ еды, покупки, билеты: 15 сайтов и приложений, которые пригодятся в Италии

Рассказываем о сервисах, которые облегчат вам жизнь во время путешествия по Италии.







Этим приложением можно пользоваться где угодно, не только в Италии. Оно поможет забронировать авиабилеты, найти отели и проложить свой путь в аэропорт и обратно.







Аналог Airbnb для поиска квартир в Риме, Венеции, Флоренции и других городах Италии. Помимо него, жилье можно найти и на этих платформах: Booking.com, Hotellook.com, Airbnb.com.







Полезный сервис для тех, кто планирует путешествовать на автобусе по разным странам Европы.







Итальянское приложение предоставляет информацию и билеты на железнодорожные маршруты и расписания.







Приложение рассказывает о достопримечательностях страны, которые обязательно надо посетить. Есть опция «консьерж», который в режиме онлайн порекомендует лучшие места, согласно вашим пожеланиям.







В приложении есть карты более 220 стран мира, там же можно найти развлечения или узнать информацию о транспорте.







Незаменимый сайт для автопутешественников по Италии.







Это приложение предоставляет возможность узнать обо всех вечерних мероприятиях в городах Италии.







Сервис рассказывает о правилах вождения в Италии.







Если вы не знаете, где поесть, то советуем скачать это приложение. Гастрономический гайд по городам Италии.







Простое в использовании приложение, в котором можно заказать такси.







Приложение для тех, кто хочет попробовать уличную еду в Италии. StreetEat найдет самый вкусный бургер или кебаб недалеко от вас.







Это немецкая автобусная low-cost компания, благодаря которой можно экономно путешествовать в соседние города.







Удобное приложение, в котором можно настроить геолокацию и найти заведения, находящиеся близко к вам, и в которых имеются свободные места.







Сервис поделен на секции, рассказывающей о жизни в Милане – о том, как функционирует транспорт и какие есть актуальные мероприятия в городе.