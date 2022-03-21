Визы в США, достопримечательности Закавказья и еще три полезные статьи для путешественников

Подборка материалов для любителей путешествий.
Как попасть в США: 11 видов виз для представителей разных профессий, студентов и деятелей искусства
Виза для деловых и туристических поездок
Обладатели визы B-1 и B-2 могут находиться на территории США для выполнения деловых и туристических целей. С этим документом вы сможете проконсультироваться с партнерами по бизнесу, посетить научную или профессиональную конференцию, подписывать договора, проводить отпуск, находиться на лечении и участвовать в различных мероприятиях.
Рабочие визы
В этой категории существует несколько видов виз, предназначенных для работников разных направлений.
H-1B — высококвалифицированные работники в узких областях.
H-2A — работники в сфере сельского хозяйства.
L — сотрудники, которые временно переводятся в подразделение компании в США.
O — люди с выдающимися способностями или достижениями в науке, искусстве, образовании, бизнесе, спорте, кино и телевидения.
P — спортсмены, работники индустрии развлечений.
Q-1 — участники международной программы культурного обмена.
В некоторых случаях для подтверждения понадобится трудовая справка.
Студенческие визы
Для представителей этой категории доступны два вида виз.
Категорию F могут получить студенты, которые были зачислены в колледжи и университеты на территории страны, или те, кто направляется в рамках программ по изучению английского языка.
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Must Visit в Закавказье: 12 известных достопримечательностей Азербайджана, Армении и Грузии
Грузия
Вардзиа
Вардзиа — пещерный город, расположенный на юге Грузии. Это крупный монастырский комплекс, построенный в XII–XIII веках.
В скале Эрушети было высечено до 600 помещений: церквей, часовен, жилых келий, кладовых, бань, трапезных, казнохранилищ, библиотек. Интересно, что раньше Вардзия был «городом-невидимкой» — то, что сейчас видно с берега Куры, было скрыто от людей скалой. Но в результате землетрясения «внутренности» пещерного города оказались раскрыты.
Сегодня это уникальное сооружение стоит посетить во время путешествия в Грузии.
Армения
Эчмиадзинский монастырь
Монастырь Эчмиадзин — самый известный храм в Армении. Расположен в городе Вагаршапате и входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Есть теория, что Эчмиадзин — первый христианский храм в мировой истории.
Азербайджан
Бакинский фуникулер
Почти у каждого города, который находится в горах, есть своя линия фуникулера. В Баку с фуникулера открывается великолепный вид на город, Каспийское море, холмы. Вечером можно наблюдать за огнями столицы Азербайджана.
Подробнее по ссылке.
Прямые рейсы из Центральной Азии: куда можно улететь из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана
Из Казахстана
Согласно информации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, международные полеты из Казахстана выполняются в 23 страны по 80 маршрутам.
В Турцию:
Нур-Султан — Стамбул: Turkish Airlines, Air Astana
Алматы — Стамбул: Turkish Airlines, Air Astana
Шымкент — Стамбул: SCAT, Pegasus
Актобе — Стамбул: SCAT
Туркестан — Стамбул: Turkish Airlines, Fly Arystan
Актау — Стамбул: SCAT, Turkish Airlines.
Алматы — Анталья: Turkish Airlines, Air Astana, Pegasus
Нур-Султан — Анталья: Air Astana.
Продолжение по ссылке.
10 подкастов о путешествиях и жизни за рубежом
«Живи там хорошо»
Реалити-сериал от двух журналисток из Москвы. Ведущие подкаста Даша Полыгаева, которая переехала в Дубай, и Даша Жук, которая живет в Шанхае. Девушки рассказывают о своем опыте жизни за границей: как найти интересную работу, где найти новых друзей, как не потерять себя?
Где слушать:
«Гений места»
Маша Преображенская в своем атмосферно-этнографическом подкасте рассказывает о разных удивительных местах и замечательных людях.
Слушатели смогут прочувствовать атмосферу каждой незнакомой точки мира через призму эмоций и впечатлений ведущей. Среди выпусков: Сахара, Тибет, Арктика, Каир и другие места.
Где слушать:
Больше подкастов здесь.
Трэвел-блогеры о том, как путешествовать в пандемию
Алия Баукенова, город — Нур-Султан, бухгалтер, @aliya_b.b
Путешествую в основном одна. Иногда с детьми, приучаю их к поездкам и показываю мир. Изредка набираю группы.
Лайфхаки:
— приложение couchsurfing. С его помощью можно найти бесплатное жилье или найти крутую компанию
— не жалею деньги на местную мобильную связь. Это экономит время и деньги
— планирую маршрут заранее, а если случаются форс-мажоры не поддаюсь панике и быстро ориентируюсь по ситуации
— покупаю билеты заранее, примерно за 2–3 месяца до поездки, так дешевле
— передвигаюсь на местном транспорте и стараюсь жить не как турист, а как местный житель
Подробнее по ссылке.