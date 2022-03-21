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Визы в США, достопримечательности Закавказья и еще три полезные статьи для путешественников
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Вчера в 17:45

Визы в США, достопримечательности Закавказья и еще три полезные статьи для путешественников

Подборка материалов для любителей путешествий.


Как попасть в США: 11 видов виз для представителей разных профессий, студентов и деятелей искусства


Виза для деловых и туристических поездок

Обладатели визы B-1 и B-2 могут находиться на территории США для выполнения деловых и туристических целей. С этим документом вы сможете проконсультироваться с партнерами по бизнесу, посетить научную или профессиональную конференцию, подписывать договора, проводить отпуск, находиться на лечении и участвовать в различных мероприятиях.

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Рабочие визы

В этой категории существует несколько видов виз, предназначенных для работников разных направлений.

H-1B — высококвалифицированные работники в узких областях.

H-2A — работники в сфере сельского хозяйства.

L — сотрудники, которые временно переводятся в подразделение компании в США.

O — люди с выдающимися способностями или достижениями в науке, искусстве, образовании, бизнесе, спорте, кино и телевидения.

P — спортсмены, работники индустрии развлечений.

Q-1 — участники международной программы культурного обмена.

В некоторых случаях для подтверждения понадобится трудовая справка.

Студенческие визы

Для представителей этой категории доступны два вида виз.

Категорию F могут получить студенты, которые были зачислены в колледжи и университеты на территории страны, или те, кто направляется в рамках программ по изучению английского языка.

Продолжение по ссылке.

Must Visit в Закавказье: 12 известных достопримечательностей Азербайджана, Армении и Грузии


Грузия


Вардзиа

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Вардзиа — пещерный город, расположенный на юге Грузии. Это крупный монастырский комплекс, построенный в XII–XIII веках.

В скале Эрушети было высечено до 600 помещений: церквей, часовен, жилых келий, кладовых, бань, трапезных, казнохранилищ, библиотек. Интересно, что раньше Вардзия был «городом-невидимкой» — то, что сейчас видно с берега Куры, было скрыто от людей скалой. Но в результате землетрясения «внутренности» пещерного города оказались раскрыты.

Сегодня это уникальное сооружение стоит посетить во время путешествия в Грузии.


Армения


Эчмиадзинский монастырь

Монастырь Эчмиадзин — самый известный храм в Армении. Расположен в городе Вагаршапате и входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Есть теория, что Эчмиадзин — первый христианский храм в мировой истории.


Азербайджан

Бакинский фуникулер

Почти у каждого города, который находится в горах, есть своя линия фуникулера. В Баку с фуникулера открывается великолепный вид на город, Каспийское море, холмы. Вечером можно наблюдать за огнями столицы Азербайджана.

Подробнее по ссылке.

Прямые рейсы из Центральной Азии: куда можно улететь из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана

Из Казахстана

Согласно информации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, международные полеты из Казахстана выполняются в 23 страны по 80 маршрутам.

В Турцию:

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Нур-Султан — Стамбул: Turkish Airlines, Air Astana

Алматы — Стамбул: Turkish Airlines, Air Astana

Шымкент — Стамбул: SCAT, Pegasus

Актобе — Стамбул: SCAT

Туркестан — Стамбул: Turkish Airlines, Fly Arystan

Актау — Стамбул: SCAT, Turkish Airlines.

Алматы — Анталья: Turkish Airlines, Air Astana, Pegasus

Нур-Султан — Анталья: Air Astana.

Продолжение по ссылке.

10 подкастов о путешествиях и жизни за рубежом

«Живи там хорошо»

Реалити-сериал от двух журналисток из Москвы. Ведущие подкаста Даша Полыгаева, которая переехала в Дубай, и Даша Жук, которая живет в Шанхае. Девушки рассказывают о своем опыте жизни за границей: как найти интересную работу, где найти новых друзей, как не потерять себя?

Где слушать:

Apple Podcasts

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«Яндекс.Музыка


«Гений места»


Маша Преображенская в своем атмосферно-этнографическом подкасте рассказывает о разных удивительных местах и замечательных людях.

Слушатели смогут прочувствовать атмосферу каждой незнакомой точки мира через призму эмоций и впечатлений ведущей. Среди выпусков: Сахара, Тибет, Арктика, Каир и другие места.

Где слушать:

Apple Podcasts

Google Подкасты

«Яндекс.Музыка»

Больше подкастов здесь.

Трэвел-блогеры о том, как путешествовать в пандемию


Алия Баукенова, город — Нур-Султан, бухгалтер, @aliya_b.b


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Путешествую в основном одна. Иногда с детьми, приучаю их к поездкам и показываю мир. Изредка набираю группы.

Лайфхаки:

— приложение couchsurfing. С его помощью можно найти бесплатное жилье или найти крутую компанию

— не жалею деньги на местную мобильную связь. Это экономит время и деньги

— планирую маршрут заранее, а если случаются форс-мажоры не поддаюсь панике и быстро ориентируюсь по ситуации

— покупаю билеты заранее, примерно за 2–3 месяца до поездки, так дешевле

— передвигаюсь на местном транспорте и стараюсь жить не как турист, а как местный житель

Подробнее по ссылке.

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#путешествия #туризм #лайфхаки #авиарейсы #подкасты
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