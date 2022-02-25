Как попасть в США: 11 видов виз для представителей разных профессий, студентов и деятелей искусства

В стандартный пакет документов для получения визы в США входит заполненная форма DS-160 и фотография. Людям в возрасте 14-79 лет потребуется пройти через интервью. О типах виз и остальных требованиях читайте в нашем материале.





Дипломаты и другие должностные лица иностранных правительств, направляющиеся в США для выполнения официальных обязанностей, должны получить визы A-1 или A-2. На этот же тип визы могут претендовать их ближайшие родственники.

Личным служащим и персоналу может быть выдана виза A-3.

Помимо стандартного пакета документов, потребуется дипломатическая записка.





Обладатели визы B-1 и B-2 могут находиться на территории США для выполнения деловых и туристических целей. С этим документом вы сможете проконсультироваться с партнерами по бизнесу, посетить научную или профессиональную конференцию, подписывать договора, проводить отпуск, находиться на лечении и участвовать в различных мероприятиях.







В этой категории существует несколько видов виз, предназначенных для работников разных направлений.



H-1B — высококвалифицированные работники в узких областях.

H-2A — работники в сфере сельского хозяйства.

L — сотрудники, которые временно переводятся в подразделение компании в США.

O — люди с выдающимися способностями или достижениями в науке, искусстве, образовании, бизнесе, спорте, кино и телевидения.

P — спортсмены, работники индустрии развлечений.

Q-1 — участники международной программы культурного обмена.

В некоторых случаях для подтверждения понадобится трудовая справка.









Для представителей этой категории доступны два вида виз.

Категорию F могут получить студенты, которые были зачислены в колледжи и университеты на территории страны, или те, кто направляется в рамках программ по изучению английского языка.

Категория M положена для лиц, отправляющихся на обучение во внеакадемические учреждения.

Помимо стандартного пакета документов, потребуется справка I-20 из принимающего образовательного учреждения.





Гостевая виза по обмену

Такой тип визы предусмотрен для лиц, которые участвуют в программах Au pair и EduCare, молодых ученых, работающих по специальности, студентов и преподавателей, работников культуры и медицины.







Визы категории I доступны для представителей прессы, радио, кино и полиграфии, временно прибывающих в США для работы по своей профессии, — сбора новостей или создания репортажа.











Визы категории D предназначены для лиц, работающих на борту коммерческих морских судов или международных авиакомпаний. Вы можете подать на визу члена экипажа, если вы являетесь пилотом, стюардессой, капитаном, инженером, поваром, официантом или техническим работником.





Для нахождения на территории США чиновникам и сотрудникам международных организаций потребуется виза категории G.



Работники организации NATO имеют право на получение специальной визы для представителей, международного персонала и их ближайших родственников.





Вы можете претендовать на визы категории E в том случае, если развиваете предприятие, в которое был вложен значительный капитал, или участвуете в торговле услугами и технологиями по договору. Подать документы могут граждане определенных стран. Список можно посмотреть здесь: travel.state.gov





Транзитная виза

Виза категории С выдается в том случае, если вам нужно быть на территории США только проездом, например, чтобы дождаться рейса в отеле или добраться до другого аэропорта.





Виза для супруга гражданина США

Данный тип визы позволяет супругу-иностранцу, который проживает вне территории США, иммигрировать для жизни с мужем или женой. По прошествии определенного времени супруг имеет право подать на постоянно жительство или американское гражданство.