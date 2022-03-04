Must Visit в Закавказье: 12 известных достопримечательностей Азербайджана, Армении и Грузии

Средневековые замки, древние храмы и монастыри, памятник любви — думаете, это про Европу? На самом деле, о Закавказье. Подробнее в обзоре.





Грузия





Вардзиа





Вардзиа — пещерный город, расположенный на юге Грузии. Это крупный монастырский комплекс, построенный в XII-XIII веках.

В скале Эрушети было высечено до 600 помещений: церквей, часовен, жилых келий, кладовых, бань, трапезных, казнохранилищ, библиотек. Интересно, что раньше Вардзия был «городом-невидимкой» — то, что сейчас видно с берега Куры, было скрыто от людей скалой. Но в результате землетрясения «внутренности» пещерного города оказались раскрыты.

Сегодня это уникальное сооружение стоит посетить во время путешествия в Грузии.





Светицховели





Светицховели — храм, который находится в грузинском городе Мцхета. Это кафедральный патриарший храм Грузинской православной церкви, на протяжении тысячелетия считался главным собором страны.

С 1994 года входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.





Ахалцихская крепость





Ахалцихская крепость — средневековая крепость, которая была построена в IX веке и носила название Ломсиа. Тоже расположена на юге Грузии.

Недавно крепость полностью реконструировали. Считается одной из главных достопримечательностей города Ахалцихе, наравне с Вардзией.





Скульптура «Али и Нино»





Визитная карточка города Батуми — движущиеся восьмиметровые статуи, которые рассказывают историю любви двух бакинцев — Али и Нино. Открытие скульптуры на набережной города состоялось в 2011 году. Автор — Тамара Квеситадзе, создала ее, вдохновившись историей азербайджанца Али и грузинки Нино.

Армения





Эчмиадзинский монастырь





Монастырь Эчмиадзин — самый известный храм в Армении. Расположен в городе Вагаршапате и входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Есть теория, что Эчмиадзин — первый христианский храм в мировой истории.





Каскад, Ереван





«Каскад» — архитектурно-монументальный комплекс в столице Армении. Он состоит из пяти открытых террас.

Многие рекомендуют гулять по комплексу в вечернее время, когда с самой высокой террасы открывается невероятный вид на горы.





Храм в Гарни





Храм в Гарни — это языческий храм, построенный еще в первом веке до нашей эры. Построил его армянский царь Трдат I рядом с селом Гарни в честь богини Солнца Митры.





Был восстановлен из руин в советское время, после землетрясения в 1679 году. Напоминает храм Афины в Греции, из-за классической греческой архитектуры.





Хор Вирап





Вы наверняка видели фотографии этого места на открытках. Хор Вирап — в переводе «глубокая темница» известен своим местоположением. Древний армянский монастырь построили у горы Арарат, где, согласно писаниям, оказался Ноев Ковчег, после Всемирного потопа.

Туристов привлекает история места и строгая классическая архитектура монастыря.

Азербайджан





Бакинский фуникулер





Почти у каждого города, который находится в горах, есть своя линия фуникулера. В Баку с фуникулера открывается великолепный вид на город, Каспийское море, холмы. Вечером можно наблюдать за огнями столицы Азербайджана.





Озеро Гёйгёль





Находится в западной части Азербайджана, в ущелье реки Ахсу. Это одно из крупнейших озер в Азербайджане, которое относится к бассейну реки Шамкирчай. На северном берегу озера расположен курорт.

Гёйгёль называют «жемчужиной» среди остальных девятнадцати озер, из-за красивого голубого окраса воды.





Дворец шекинских ханов









Это бывшая резиденция шекинских ханов. Находится в городе Шеки и сегодня работает как музей. Входит в состав государственного заповедника «Юхары баш».

Дворец построен в персидском стиле. Фасад дворца расписан рисунками сцен охоты и войны и геометрическими узорами.

Достопримечательность 7 июля 2019 года была включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.





Мавзолей «Имам-заде»





Мавзолей «Имам-заде», который также известен под названием «Гёй-Имам» — сооружение XIV века. Он расположен в пяти километрах от города Гянджа и известен своей архитектурой куполов и изображениями павлинов.

Одна из самых почитаемых святынь в Азербайджане. Мавзолей хранит историю древних караван-сараев и мечетей.