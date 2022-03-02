Трэвел-блогеры о том, как путешествовать в пандемию

Соотечественницы рассказали, как путешествовали последние два года и поделились лайфхаками для комфортных поездок.





Алия Баукенова, город — Нур-Султан, бухгалтер, @aliya_b.b









О себе





Я родом из СКО. Больше десяти лет живу в столице Казахстана, работаю бухгалтером. У меня двое детей: сын и дочь. С детства обожаю читать книги. Мне казалось, что это мое главное увлечение, пока не начала путешествовать. У меня в копилке 18 стран. Не много и не мало для такого срока. Путешествую в основном одна. Иногда с детьми, приучаю их к поездкам и показываю мир. Изредка набираю группы.

Как все началось





Первое путешествие случилось в 2008 году. Это был шоп-тур по заявке мамы в город Урумчи, Китай. Но настоящие путешествия начались три с половиной года назад. Возможность появилась к концу 2018 года, хотя желание возникло раньше. Мы с подругой на неделю полетели в Европу. Я отвечала за организацию маршрута, она за отели и документацию. Мы посетили Будапешт, Вену и Прагу. Было весело, с теплотой вспоминаю эту поездку.

После хотелось отправиться куда-нибудь, но не было компании. А потом я подумала, зачем кого-то ждать и через полгода полетела в Италию. С этой поездки начались мои соло-трипы.

О путешествиях в пандемию





В первых числах января 2020 года я отправилась в Узбекистан. Помню, была приятно удивлена. В феврале должна была полететь в Москву, но пришлось отложить. Казалось, что ненадолго, но все затянулось. 20 марта я собиралась в Израиль, Иорданию и Кипр, но границы закрыли. Путешествие в Грузию тоже отменилось.

С поездки в Италию начались мои соло-трипы





Поэтому летом я путешествовала по Алматинской области, это был глоток свежего воздуха. Осенью приобрела билеты в Турцию и Египет. Мы с дочкой были в Турции в 2019 году. Во второй раз поехали в места, которые не видели. Тогда действовал строгий карантин для местных жителей. Им запрещалось выходить на улицу в выходные дни, но это правило не касалось туристов. Мы чувствовали себя как в фильме. В Стамбуле встретили 2021 год и полетели в Египет. Объездили страну, начиная с Хургады и заканчивая Шарм-аль-Шейхом. Понравился город Луксор с его Карнакским и Луксорским храмами и Каир, колоритные места. Мы путешествовали около месяца.

Вернулись в мой день рождения, и на следующий день купила билеты на март в Кыргызстан. Страна красивая.





В мае повезла первую группу в Узбекистан. Все остались довольны.

Летом улетела на пару месяцев в Грузию. Посетила Армению, черноморский регион Турции и свозила детей на море в Батуми. Осенью поехала со второй группой в Грузию.

Затем поехала в Узбекистан — третий раз. У меня была цель — увидеть высохшее Аральское море, и я ее достигла. Потом начала готовиться к поездке в Европу.

О преимуществах и недостатках





Из преимуществ — возможность купить недорогие авиабилеты и забронировать жилье. Самое главное — отсутствие толпы туристов около популярных достопримечательностей.

Если можно сэкономить на жилье, тратишься на ПЦР. К сожалению, доступные вакцины в Казахстане признаны не всеми странами. Еще в стране могут быть разные правила пересечения границы, когда воздушная открыта, а наземная — нет. У меня было пара случаев, когда я не могла попасть в страну, пришлось ночевать на границе.

Рекомендации





Практически 70-80% стран открыли границы, и это прекрасно. Советую вакцинироваться, чтобы легче проходить границы и сэкономить на бесконечных ПЦР-тестах. Обязательно читайте правила посещения страны перед вылетом.





Мои лайфхаки:

— приложение couchsurfing. С его помощью можно найти бесплатное жилье или найти крутую компанию

— не жалею деньги на местную мобильную связь. Это экономит время и деньги

— планирую маршрут заранее, а если случаются форс-мажоры не поддаюсь панике и быстро ориентируюсь по ситуации

— покупаю билеты заранее, примерно за 2-3 месяца до поездки, так дешевле

— передвигаюсь на местном транспорте и стараюсь жить не как турист, а как местный житель

Алина Клаксон, город — Нур-Султан, предприниматель, @alina_clackson

О себе





Я родилась в Нур-Султане. Училась в университете в Великобритании, по возвращению домой работала в нефтегазовой отрасли.

Шесть лет назад благодаря Instagram встретила своего мужа. Он из Великобритании, но на тот момент находился в Нур-Султане. Мы живем в Англии, супруг пишет докторскую диссертацию в университете Ланкастера, а у меня свой интернет-магазин британской продукции для здоровья.

Как все началось





До знакомства с мужем, идеальным отдыхом для меня был пляж. С 2016 года все поменялось. Он большой поклонник необычных путешествий. Сначала повез меня во вьетнамские джунгли, начал с легкой экзотики. Мы всего лишь снимали с себя разных насекомых по ночам.

Потом мы изучали трущобы Рио-де-Жанейро, праздновали медовый месяц в джунглях Амазонки. Прошли 45 километров пешком до Мачу-Пикчу в Перу, ночевали в палатке с африканским племенем и кормили гиен сырым мясом в Эфиопии.

О путешествиях в пандемию





С начала пандемии мы были в Турции, Испании, Исландии, Коста-Рике и Мексике.

Основные трудности заключаются в разных для каждой страны правилах въезда. На моих глазах парня не пустили в самолет, потому что пока он летел с пересадкой, срок действия его ПЦР закончился в пути.

Во многие европейские страны пускают только с признанными ими вакцинами. Я вакцинировалась в Англии, и мне легче. Но если с момента последней дозы прошло больше 270 дней, меня не пустят в некоторые страны. Нужна третья вакцина.

С начала пандемии мы были в Турции, Испании, Исландии, Коста-Рике и Мексике







Когда началась пандемия, мы собирались в Латинскую Америку, но не полетели. Пока ждали возврат денег за билеты, две авиакомпании обанкротились.

По возвращению в Великобританию мы сидели на карантине по 10 дней, такие правила были для не вакцинированных. За 2021 год суммарно провели 30 дней, не выходя из дома.

О преимуществах и сложностях





Из преимуществ — снижение цен на проживание в некоторых местах из-за того, что туристов стало меньше.

Многие экскурсии можно бронировать впритык, а не как раньше — заранее.

Рекомендации





Перед поездкой в первую очередь важно изучить действующие ограничения и требования въезда в страну назначения. Лучше смотреть на официальном сайте, в посольствах и консульствах страны, которые расположены на территории вашей Родины.



Стоит узнать правила посещения достопримечательностей. Пару недель назад я была в Москве, там для входа в галереи и музеи необходим ПЦР, давностью не более суток.





Лучше бронировать все с возможностью отмены или переноса даты.

Советую застраховаться перед поездкой, даже если это необязательно. Это обеспечит вам финансовую защиту в случае болезни, травмы, отмены поездки и в других непредвиденных ситуациях.

Для тех, кто не решается путешествовать с ограничениями, помните о возможности внутреннего туризма. Мы нечасто задумываемся, как много красивых мест в Казахстане.