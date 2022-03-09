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10-podkastov-o-puteshestviyah-i-zhizni-za-rubezhom
10 подкастов о путешествиях и жизни за рубежом
25
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Путешествия

Сегодня в 18:45

10 подкастов о путешествиях и жизни за рубежом

Собрали список подкастов, которые помогут вам узнать больше о путешествиях и иммиграции.


«Шоу про путешествия — Travel Time»


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Travel Time — популярный подкаст о путешествиях, где гости делятся яркими историями из жизни. Выпуски содержат информацию про организацию отдыха, бюджетные и не очень бюджетные путешествия, самостоятельное составление маршрута и другие нюансы.

Где слушать:

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«Яндекс.Музыка»


«Живи там хорошо»


Реалити-сериал от двух журналисток из Москвы. Ведущие подкаста Даша Полыгаева, которая переехала в Дубай, и Даша Жук, которая живет в Шанхае. Девушки рассказывают о своем опыте жизни за границей: как найти интересную работу, где найти новых друзей, как не потерять себя?

Где слушать:

Apple Podcasts

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«Яндекс.Музыка»


«Гений места»


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Маша Преображенская в своем атмосферно-этнографическом подкасте рассказывает о разных удивительных местах и замечательных людях.

Слушатели смогут прочувствовать атмосферу каждой незнакомой точки мира через призму эмоций и впечатлений ведущей. Среди выпусков: Сахара, Тибет, Арктика, Каир и другие места.

Где слушать:

Apple Podcasts

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«Яндекс.Музыка»


«От Самарканда до Иссык-Куля»


Несмотря на небольшое количество слушателей, подкаст о путешествиях по Центральной Азии вышел интересным и познавательным. Иностранцы в четырех выпусках рассказывают свои впечатления о Кыргызстане, Казахстане, Узбекистане и Таджикистане. Каждый герой поделился рассказом о путешествии, рекомендациями и историями о регионе.

Где слушать:

Apple Podcasts

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«Яндекс.Музыка»


«Алло, это Тибет?»


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Ведущий подкаста — бывший преподаватель философии. Он путешествует по не самым популярным районам центра и юга Азии, вокруг Тибета и размышляет о буддизме. В выпусках делится своими впечатлениями и помогает посмотреть на все с новой стороны.

Где слушать:

Apple Podcasts

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«Яндекс.Музыка»


«Прости, географичка»


Если в школе вас убедили, что география — это зубрежка столиц и бесконечные месторождения полезных ископаемых, то «Прости, географичка» позиционирует себя как подкаст, который заинтересует любого двоечника.

В этом подкасте ведущие вместе с экспертами, исследователями и иностранцами погрузят вас в особенности жизни в разных местах планеты, рассуждая об экономике, медицине и культуре народов.

Где слушать:

Apple Podcasts

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«Яндекс.Музыка»


«Не крайний»


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Автор подкаста — Артем Филатов. В выпусках вы узнаете неожиданные истории о севере и Северной Европе.

Apple Podcasts

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«Яндекс.Музыка»


«Travel MBA»


Travel MBA — это подкаст о предпринимателях. Он продвигает идею географически свободной жизни. Герои выпусков создают и развивают географически свободный удаленный бизнес, рассказывают про жизнь в разных городах и странах мира.

Где слушать:

Apple Podcasts

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«Яндекс.Музыка»


«Иммигранткаст»


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Ведущие — Александр Савин, Сергей Король и Артур Пайкин, общаются с гостями из разных стран и узнают о том, как жить в Лондоне, Берлине и Нью-Йорке. В выпусках поднимаются самые разные темы: о пленочной фотографии, инди-интернете, лодках, брекзите и дронах.

Где слушать:

Apple Podcasts

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«Яндекс.Музыка»


Women Who Travel


Единственный в нашей подборке подкаст на английском языке. Будет интересен женской аудитории. В выпусках рассказывают, как девушке спланировать свое соло путешествие.

Где слушать:

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#путешествия #туризм #подкасты #чтопослушать
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