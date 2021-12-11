Умная парковка и цифровой мобильный оператор — какие технологичные стартапы создают в Казахстане

Интервью с основателями технологичных проектов в Центральной Азии.







Основатель Gitoqlok о том, как казахстанскому стартапу выйти на рынок США





Александр Полоротов, 29 лет, город — Нур-Султан, предприниматель, datanomix.pro

Наш продукт — модуль к аналитической платформе QlikSense. Задача этого модуля — отслеживать и контролировать изменения в аналитической и управленческой отчетности, которая создана на платформе.

Так как наш продукт был удобным и бесплатным, им стали пользоваться разработчики, от которых постепенно о Gitoqlok узнали все в нашей сфере.

Чтобы рассказать профессиональному сообществу о нашем продукте, я написал статью на английском языке о подходах к разработке аналитической отчетности и организации процессов разработки. Разместил ее на LinkedIn — это хороший инструмент для взаимодействия с экспертами и на блог-платформе Medium. Все это дало хороший отклик от людей по всему миру. Специалисты стали делиться материалом друг с другом, а у нас появились первые активные пользователи.

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Несгораемый трафик и онлайн-поддержка: все, что нужно знать о цифровом мобильном операторе IZI





Арман Жапаров, 32 года, родной город — Житикара, сооснователь проекта IZI, @izi_mobile

IZI — цифровой мобильный оператор. Приставку «цифровой» мы добавляем, потому что появились на пространстве интернета и работаем в сфере digital. Это дает нам ряд преимуществ в гибкости и мобильности, позиционируя нас как оператора для тех, у кого есть смартфон.

В нашей тарификационной модели есть возможность покупать минуты и гигабайты интернет-трафика, которые не сгорают со временем. Мы позволяем клиентам покупать столько услуг, сколько им нужно, и не навязываем минуты или SMS-сообщения, если они не нужны пользователю. Все приобретенное можно переносить из месяца в месяц, расходовать их в любом темпе.

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О краудфандинговой платформе Start time, где за 30 минут можно собрать больше 500 000 тенге





Азиза Утегенова, идейный вдохновитель, генеральный директор платформы start-time.kz









В США краудфандинг существует около 100 лет. Я решила, что казахстанцы достойны иметь такую площадку и нужно дать казахстанским ребятам возможность находить средства на реализацию их идей. Так в 2016 году я открыла платформу Start time.

Регистрация на платформе бесплатная. Мы не берем никаких денег перед тем, как запустился проект, однако, мы не можем существовать абсолютно бесплатно. Поэтому мы, как и любая другая платформа в мире, оставляем за собой процент от сбора. То есть от суммы, которую собрал автор идеи, снимается процент. Он везде разный: например, в США от 3 до 15%, в России от 5 до 15%. Мы самые скромные, наш тариф — от 2 до 8%. 2% для благотворительных проектов, 5% для социальных и 8%, если проект коммерческий.

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Ануар Нурпеисов о том, как создать маркетплейс по продаже туров Taular.kz





Ануар Нурпеисов, основатель сервиса Taular.kz









С 2017 года я начал путешествовать по Казахстану и снимать travel-шоу. Работал в туризме, проводил ретрит-туры. Я понял, что не хватает детали, объединяющей людей, которые хотят путешествовать, и гидов, предоставляющих свои услуги. Нужен был сервис, где можно увидеть тур, почитать информацию и отзывы. Так возникла идея создать свою платформу.

Разработка сервиса проходила в интересном формате. Я делал его с другом, который работает в IT-сфере уже 15 лет. Тогда я жил в горах, а он в городе. Весь процесс прошел удаленно, встречались лишь три раза. Параллельно подключались новые люди. К моменту, когда мы поняли, что можно запускаться, прошло шесть месяцев.

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Основатель Smart Parking о том, как работает система умной парковки в Казахстане и за рубежом





Амирхан Омаров, предприниматель, основатель Smart Parking









Мы столкнулись с проблемой парковок. И увидели, что хороших, удобных и недорогих решений практически нет. Поэтому начали работать над этим сами.

Проект Smart Parking конкурентоспособен, потому что мы используем технологические новинки там, где их мало кто применяет. К примеру, большую часть операций по вычислению и распознаванию мы проводим через чип NVIDIA Jetson Nano, в то время как наши конкуренты для этих же целей проводят строительно-монтажные работы и покупают сервера.

Самое главное в Smart Parking для пользователя — это удобство. В работе нашей парковки не используются бумажные или пластиковые карты, билеты и для оплаты не нужно искать паркоматы. Оплата происходит через QR-код на шлагбауме.

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