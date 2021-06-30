Ануар Нурпеисов о том, как создать маркетплейс по продаже туров Taular.kz

Новый проект Taular.kz создан для того, чтобы облегчить путешествия в Казахстане. Мы подготовили интервью с основателем сервиса о том, как маркетплейс работает с пользователями и гидами.





Ануар Нурпеисов, основатель сервиса Taular.kz





Как все началось

С 2017 года я начал путешествовать по Казахстану и снимать travel-шоу. Во время этого, увидел насколько богат потенциал нашего туризма. Позже я работал в туризме, проводил ретрит-туры. Со временем ко мне стали обращаться люди, которые просили порекомендовать туры и гидов. В тоже время, я знал ребят, которые делали интересные проекты, но еще не были широко известны. Я понял, что не хватает главной детали, объединяющей людей, которые хотят путешествовать, и гидов, предоставляющих свои услуги. Нужен был сервис, где можно увидеть тур, почитать информацию и отзывы. Так возникла идея создать свою площадку.

Разработка сервиса проходила в интересном формате. Я делал его с другом, который работает в IT-сфере уже 15 лет. Тогда я жил в горах, а он в городе. Весь процесс прошел удаленно, встречались лишь три раза. Параллельно подключались новые люди. К моменту, когда мы поняли, что можно запускаться, прошло шесть месяцев.

Нужен был сервис, где можно увидеть тур, почитать информацию и отзывы



В нашем распоряжении было два компонента: время и люди, которые обладают нужными навыками. За полгода работы мы создали продукт и привлекли инвестиции на следующие девять месяцев.

У гидов много времени занимают телефонные разговоры, консультации. Наша задача — снять эту головную боль. Мы берем на себя все процедуры, связанные с тем, чтобы связать клиента с организатором тура. Это облегчит жизнь и гидам, и путешественникам.





Как пользоваться Taular.kz

На главной странице обозначены ближайшие туры. Можно выбрать из них или посмотреть туры на определенную дату. После выбора нужно внести имя и номер телефона, на который придет SMS со ссылкой на покупку билета. Следующий шаг — оплата тура. Больше не нужно регистрироваться или делать много звонков. Наша система простая и мобильная.

В случае возникновения вопросов у нас работает call-центр. Номер гида станет доступным за день до тура — это позволяет организаторам заняться подготовкой, не отвлекаясь на звонки. Такая система позволяет формировать запросы пользователей, которые учитываются при создании новых туров.

На данном этапе гидов подбираем самостоятельно, ищем интересные проекты. Консультируем каждого, рассказываем о договоренностях и монетизации. Гиды должны полностью заполнить профиль и соответствовать техническим требованиям.





Главные преимущества для гидов — автоматизация процесса продажи и охват новой аудитории. У нас простой функционал регистрации и создания тура. Система работает по 100% предоплате за день до начала тура, есть возможность написать о своих условиях возврата билета. У нас также заложен бюджет на создание рекламы вокруг туров, делаем видео-визитки и фотоотчеты, которые загружаются на YouTube и страницу в Instagram.





О планах

Наша цель — объединить весь туристический рынок в одном месте. Мы не хотим заполнять маркетплейс предложениями, которые повторяются, ищем уникальные проекты. Задача в том, чтобы пользователь смог приобрести тур в любом направлении.

В ближайшее время будет добавлена система отзывов, через которую можно узнать объективную оценку тура или гида по предыдущим оценкам. Пользователь будет формировать реальный рейтинг. Планируем внедрение системы лояльности, которая будет начислять баллы и скидки на следующие туры.

Наш сервис — обо всем, что связано с человеком и путешествиями



За лето хотим подключить Караганду, Нур-Султан, Актау и Южно-Казахстанскую область. Уже есть около 50 заявок о партнерстве, но мы не торопимся, тщательно рассматриваем каждую.

Помимо туров на сервис будут добавлены небольшие активности — конные прогулки, rope-jumping и так далее. В будущем через сервис можно будет бронировать место проживания, а также покупать и арендовать снаряжение. В разработке и мобильная версия для систем IOS и Android.

Наш сервис — обо всем, что связано с человеком и путешествиями.