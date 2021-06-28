Основатель Smart Parking о том, как работает система умной парковки в Казахстане и за рубежом

Амирхан Омаров, предприниматель, основатель Smart Parking





Как все началось

Одним из первых моих проектов был коворкинг SmArt.Point в Алматы. В процессе его строительства мы столкнулись с проблемой парковок. И увидели, что хороших, удобных и недорогих решений практически нет. Поэтому начали работать над этим сами. Полтора года вместе с казахстанскими физиками мы тестировали систему. Долго работали над технологией распознавания номеров и в итоге нам удалось довести ее до точности в 99%. Для этого, через систему мы провели около миллиона машин. Поэтому сейчас наша система распознает все служебные машины: скорые, пожарные, полицейские и автоматически пропускает их.

Проект Smart Parking конкурентоспособен, потому что мы используем технологические новинки там, где их мало кто применяет. К примеру, большую часть операций по вычислению и распознаванию мы проводим через чип NVIDIA Jetson Nano, в то время как наши конкуренты для этих же целей проводят строительно-монтажные работы и покупают сервера.





Что такое Smart Parking и как им пользоваться

Самое главное в Smart Parking для пользователя — это удобство. В работе нашей парковки не используются бумажные или пластиковые карты, билеты и для оплаты не нужно искать паркоматы. Оплата происходит через QR-код на шлагбауме. Можно воспользоваться разными приложениями — Kaspi, Сбербанк, Halyk, Kiwi или «Рахмет», в зависимости от того, чем клиент пользуется. В некоторых случаях функция интегрируется в приложения торговых или бизнес-центров. Например, клиенты Esentai Mall в Алматы могут воспользоваться приложением Esentai для оплаты парковки. А при покупке на определенную сумму, парковка для них становится бесплатной.

Smart Parking — полностью автоматизированная система.

В Алматы у нас подключено около 15 жилых комплексов: Maxima, Kok-Tobe city и так далее. В Нур-Султане умная парковка установлена в Family Village и в еще нескольких других проектах компании BI-group. Удобство для жителей заключается в том, что система запоминает номера и автоматически поднимает шлагбаум.





Преимущества для предпринимателей

Для собственников мы повышаем доходность, создаем прозрачную систему оплаты и помогаем ее оптимизировать. При работе с нами не нужно вызывать службу инкассации, отвозить деньги в банк.

Система помогает сократить расходы на охрану. Камеры самостоятельно фиксируют: кто выехал, въехал и была ли проведена оплата.

Для собственников мы повышаем доходность, создаем прозрачную систему оплаты и помогаем ее оптимизировать







Тарифы для легковых и грузовых автомобилей различаются. Допустим, камера распознает КАМАЗ, и для него тариф составит 500 тенге, а не 100.

Мы работаем на open-source технологии. Для ее установки предпринимателям не нужно закупать дополнительные детали. Если на парковке уже есть оборудование, можно поменять «мозг» — контроллер, и шлагбаум будет работать по нашей системе.





О Smart Parking за границей

На данный момент мы работаем в России, Украине и США. Так как там культура платных парковок развита больше, мы используем дополнительные функции.

Например, в Москве и Киеве камеры распознают свободные парковочные места. Информация в реальном времени отображается в приложении — это очень удобная навигация.

В США мы пользуемся динамическим ценообразованием. В случае, если парковка заполняется на 70-80%, цена автоматически поднимается.

На данный момент мы работаем в России, Украине и США

А функция VIP-pricing позволяет поднимать цену на парковочные места, которые расположены ближе к входу. Благодаря этому создается меньше пробок, так как люди паркуются на места, отдаленные от входа, ведь они дешевле.

Торговые центры часто сталкиваются с проблемой double- или multi-spacing, когда одна неаккуратно припаркованная машина занимает два или три парковочных места. Наша система распознает это и начисляет соответствующий тариф — владельцу машины приходится платить за все места, которые он занял.





О планах

Мы продолжим работать в Казахстане и СНГ. Помимо Алматы и Нур-Султана мы подключаем объекты в Актау, Атырау, Караганде, Павлодаре, Усть-Каменогорске, Уральске и Шымкенте. Для нас это домашний рынок, на котором можно тестировать новые функции и фишки. Но главным фокусом, по нескольким причинам, остается рынок США.

Например, в Сан-Франциско цена за парковку в час пик может достигать $20-30, что условно, в 100-150 раз дороже, чем в Алматы. Еще одна причина — огромное количество функций, которые не востребованы в Казахстане: double spacing, VIP-pricing, динамическое ценообразование и так далее.

До конца года планируем выйти на Ближний Восток. Начнем с Эмиратов, затем Турция, Юго-Восточная Азия, Малайзия, Вьетнам и может быть Латинская Америка. А в Индонезии хотим впервые опробовать партнерскую программу по передаче технологии местной компании. Они будут заниматься продажей и дистрибуцией, а мы — поддержкой.