О краудфандинговой платформе Start time, где за 30 минут можно собрать больше 500 000 тенге

Азиза Утегенова

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идейный вдохновитель

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генеральный директор платформы

Я была в восторге от этой истории и поняла, что краудфандинг — это крутое изобретение.

В США краудфандинг существует около 100 лет. А в Казахстане на тот момент я нашла всего два-три ресурса, которые попытались открыть краудфандинговые платформы, но у них не получилось, чего-то не хватало.

Наша цель — помочь казахстанцам найти себя внутри страны

Так в 2016 году я открыла платформу Start time. У нас был один спонсор — акционер компании, в которой я работаю, Толебасов Серик Каирбекович. Потом я нашла ребят-программистов из университета Сулеймана Демиреля, которые помогли создать эту платформу, так как больших средств на это не было. Далее я начала искать интересные проекты и развивать платформу.





Мы решили сделать упор на творческую индустрию, молодежь, подростков и стартапы. Мы поддерживаем благотворительные, социальные, коммерческие проекты, нацеленные на благосостояние внутри Казахстана. Если этот проект несет добро для казахстанцев, мы всегда скажем: «да».





Мы не берем никаких денег перед тем, как запустился проект, однако, мы не можем существовать абсолютно бесплатно. Поэтому мы, как и любая другая платформа в мире, оставляем за собой процент от сбора. То есть от суммы, которую собрал автор идеи, снимается процент. Он везде разный: например, в США от 3 до 15%, в России от 5 до 15%. Мы самые скромные, наш тариф — от 2 до 8%. 2% для благотворительных проектов, 5% для социальных и 8%, если проект коммерческий.

Люди в Казахстане не жадные, им просто нужно знать, кому они отдают деньги



Нужно нажать на кнопку: «Начать проект», и заполнить анкету. Важно выложить видео, хорошие фотографии, разместить свою историю и расписать, — что вы готовы дать вкладчикам взамен за их взносы. Чаще всего люди не сразу делают все идеально, поэтому приходят к нам за помощью. Мы реагируем на их заявки и вместе дорабатываем анкеты до идеала. Также у нас есть небольшая школа краудфандинга, где мы даем необходимые инструкции. После этого, подписываем договор и начинаем сбор.





Чаще всего с проектами к нам обращаются люди в возрасте от 18 лет и старше. Но когда к нам приходят дети, мы регистрируем их проекты на родителей. Родители несут ответственность за эти средства, ребенка и весь проект.

Это позволило нам понять, что в Казахстане особенно популярно. Некоторые разделы пустые и там нет никаких проектов, а какие-то разделы заполненные. В Казахстане больше всего присутствует социальных и благотворительных проектов и мало бизнесовых. Думаю, это потому, что казахстанцы не готовы вкладывать в чей-то бизнес. Мы не думаем, как инвесторы. Но за шесть лет нашей работы я вижу, что люди научились безвозмездно отдавать в те или иные проекты. Они это делают, потому что начали доверять нашей платформе и мне лично. Люди в Казахстане не жадные, им просто нужно знать, кому они отдают деньги. Активнее всего казахстанцы в Алматы, Нур-Султане и Караганде.





Раньше мы с таким не сталкивались. Руководители одного издания объявили сбор на расследование о гибели рыбы в Атырау. Мы поддержали их и предложили запуститься на три дня. Но журналисты сказали, что хотят вылететь уже завтра и времени нет. Ребята написали пост о запуске сбора, указали реквизиты, и через 30 минут деньги начали сыпаться. Проекту необходимо было всего 350 000 тенге на двух журналистов, а через 30 минут сумма была уже больше 500 000 тенге, и я остановила сбор. Для всех, кто поддержал инициативу, редакция подготовила бенефиты в виде мастер-классов по журналистике.

Я люблю хвастаться одним проектом, который закончил сбор средств всего лишь за 30 минут





Радует, что практически у всех были успешные сборы и все достигали своих желаний. А наша платформа сыграла существенную положительную роль в их судьбах. На сегодняшний день у нас больше 270 поданных заявок, которые мы рассмотрели. 159 из них завершены и мы собрали 74 миллиона тенге. А не принятых по разным причинам проектов около 1000.

Люди хотят деньги, но порой не хотят действовать, тратить на это энергию. Хотя краудфандинг — это большой труд. Мы достаточно популярная платформа, но на нас подписано всего 12 000 человек. Поэтому не стоит рассчитывать только на нашу рассылку.

Я делаю упор не на количество этих проектов, а на качество.