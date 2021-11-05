Несгораемый трафик и онлайн-поддержка: все, что нужно знать о цифровом мобильном операторе IZI

Хотели бы сами собирать мобильный тариф только из необходимых услуг? Это возможно с цифровым мобильным оператором IZI. Читайте в нашем материале о том, как подключиться к новой сети и оптимизировать траты на трафик.





Арман Жапаров, 32 года, родной город — Житикара, сооснователь проекта IZI, @izi_mobile

О том, как все началось





В индустрии мобильной связи давно обсуждались возможности создания продукта для молодежи. В связи с разными ограничениями, результатом таких идей был обычный тариф, который отличался только тем, что был дешевым. Строить позиционирование только на этом было скучно, поэтому долгое время на рынке было сложно найти решение, кроме того, чтобы сделать услугу недорогой.

Мы поняли, что единственный способ решить задачу — построить все заново. Бренды, которые работают на рынке много лет, уже сформировали свою стратегию, они работают с широкой массой клиентов: с жителями столицы и поселков, людьми разных возрастов. Им сложно работать с узким сегментом. Поэтому мы решили, что IZI будет новым брендом, который будет строиться на потребностях молодой аудитории.

Мы поставили себе условие — наш продукт будет строиться в интернете. Решили не инвестировать в физическое присутствие: строить большие офисы в разных городах, взаимодействовать с широкой дилерской сетью, а работать по условиям современного рынка — быть в интернете с мобильным приложением и продвигать себя там. Это и требование времени — люди привыкли, что почти любую услугу можно получить за пару часов, нажав несколько кнопок на смартфоне.

Благодаря первым клиентам, исправили много того, что не заметили на этапе разработки

Далее мы пересматривали все процессы, которые необходимо реализовать мобильному оператору для функционирования под онлайн, старались смотреть на привычные вещи под другим углом.

Команда, которая работает над IZI, обладает большим опытом работы в сфере мобильной связи. Мы приходили с разных компаний и рынков, каждый приносил что-то новое и интересное, что не удавалось реализовать в больших компаниях, так как там, устоявшаяся IT-система и клиентская база. У нас же была уникальная возможность построить нового оператора так, как мы это видели. На сегодня у нас обширная команда, большая часть которой — молодежь.

Проект был инициирован в 2018 году, около года мы его разрабатывали, а в июне 2019 года вышли в открытое бета-тестирование. Тогда приложение и сеть стали доступны клиентам. На тот момент только жителям города Алматы, так как мы боялись привлечь слишком большой поток пользователей и не выдержать нагрузки. Стартовали с малого, опубликовали приложение в App Store и Google Play, собрали первых клиентов, получили обратную связь и ушли на доработку. Благодаря первым клиентам, исправили много того, что не заметили на этапе разработки.

Мы взяли на себя обязательство фокусироваться на продукте, на том, как он будет выглядеть с точки зрения клиентского опыта, на предложениях и инновационных функциях. Изначально понимали, что строительство отдельной мобильной сети — непосильная задача. Поэтому сейчас, будучи брендом в рамках той же компании, что и бренд «Билайн», мы используем ее технологические мощности: вышки, базовые станции, которые обеспечивают покрытие сети, качество интернета и звонков. Но с точки зрения продукта, маркетинга, работы с клиентами мы — автономная команда со своими целями и стратегиями.

Об особенностях IZI





IZI — цифровой мобильный оператор. Приставку «цифровой» мы добавляем, потому что появились на пространстве интернета и работаем в сфере digital. Это дает нам ряд преимуществ в гибкости и мобильности, позиционируя нас как оператора для тех, у кого есть смартфон.

В нашей тарификационной модели есть возможность покупать минуты и гигабайты интернет-трафика, которые не сгорают со временем. Мы позволяем клиентам покупать столько услуг, сколько им нужно, и не навязываем минуты или SMS-сообщения, если они не нужны пользователю. Все приобретенное можно переносить из месяца в месяц, расходовать их в любом темпе.

Мы обеспечиваем покрытие по всей стране. Для того, чтобы стать нашим абонентом, необходимо скачать приложение — подключиться к нашей сети можно только через него. Весь сервис мы оказываем в онлайн-формате. С помощью приложения пользователь может заказать доставку sim-карты до двери. В нем же клиент может подстроить под себя тариф из необходимых услуг: выбрать количество гигабайт интернет-трафика, минут или SMS-сообщений, подключить дополнительные опции в виде безлимитов на видео-сервисы или социальные сети. Дальше пользователям предлагается выбрать номер из миллиона доступных в приложении, все они начинаются с цифры 706. При желании, клиент может перейти с другого оператора, не теряя своего номера, тогда не придется переподключать аккаунты в социальных сетях или мобильном банкинге.

Мы позволяем клиентам покупать столько услуг, сколько им нужно







Далее проводим процедуру регистрации клиента, это происходит онлайн, без подписания бумаг. Просим пользователя отсканировать документ, получаем регистрационные данные. Следующий этап — биометрия, сканирование лица через фронтальную камеру. Это позволяет нам убедиться, что перед камерой живой человек, а не муляж или фото, таким образом обеспечиваем безопасность, исключая способы мошенничества. Затем клиент знакомится с договором и запускает процесс активации, который длится минут 20, после push-уведомления о завершении которого, можно пользоваться сетью.

В последних моделях iPhone и Samsung есть возможность подключить связь с помощью eSIM. Это революционная технология, которая позволяет активировать номер мобильного на чипе, встроенном в смартфон, без использования пластиковой sim-карты. Она кардинально меняет то, как клиент подключается к сети. В тандеме с функцией переноса номера от оператора к оператору она ставит под вопрос многие сложившиеся процессы. Если раньше пользователи были вынуждены менять номер, тратить время на визиты в салоны мобильной связи, то сейчас они могут в течение пяти минут перейти в другую сеть. Это меняет рынок мобильной связи. Чем больше появляется устройств с такой технологией, тем быстрее люди поймут, что можно легко пробовать услуги других поставщиков, а компаниям придется тщательнее прорабатывать свои продукты и сервисы, что благоприятно отразится на клиентском опыте.

О продвижении





В Казахстане любой бренд мобильной связи до IZI обладал 100% знанием среди населения — жители страны могли без труда назвать всех операторов. На таком насыщенном рынке запускать новый бренд непросто. В первые полгода работы мы никак не рекламировались, хотели убедиться, что наша идея пришлась клиентам по душе, а продукт работает стабильно. Начали продвигаться в интернете с сентября 2019 года. Уже позднее, в 2020 году, попробовали традиционные каналы — телевидение и наружную рекламу.





С каждым кварталом мы видим, что все больше людей знают про IZI и все чаще упоминают нас в качестве оператора.

Не так давно запускали акцию с Coca-Cola. Там была интересная механика. Все клиенты, которые покупают напиток, могли найти под крышкой промо-код на бесплатный интернет-трафик в IZI. Такая коллаборация позволила привлечь новых клиентов, а потребителям продукции Coca-Cola было приятно получить гарантированный подарок.

О целевой аудитории





Мы были нацелены на молодежную аудиторию, на тех, кто привык получать все сервисы в интернете. Бренд строится для определенного пользователя. У нас в компании даже есть персона, которую мы называем Марат. Каждый раз, когда создаем что-то новое, задаемся вопросом: «Насколько это было бы интересно Марату?».

Молодежь — требовательная аудитория, они знают, как работают эти же услуги в других компаниях, и если сервис их не устраивает, они вправе предъявить свои претензии.

В коммуникациях и маркетинге мы пытаемся действовать так, чтобы это было интересно нашей целевой аудитории, где-то принимаем дерзкие решения. Так, в одной из рекламных кампаний у нас были молодые ребята — парни с зелеными волосами и девушки, которые брились наголо. Это своего рода протест, месседж о том, что можно жить по своим правилам, так, как тебе хочется.

Но среди клиентов есть люди разного возраста. Наши услуги могут быть удобны и старшему поколению. Например, можно подключить бабушке тариф только с минутами разговора, если она не пользуется интернетом, это поможет оптимизировать семейный бюджет.

В IZI мы всегда пытаемся экспериментировать, искать потребности клиентов. Не так давно запустили услугу Free WiFi по предоставлению карты публичных точек доступа. Она позволяет бесшовно подключаться к точкам WiFi, видеть их адреса и качество сигнала. Запускали услугу, не преследуя коммерческих целей, потом провели исследование среди клиентов и поняли, что это «зашло» всем. Поэтому планируем развивать такого рода сервисы, может не совсем традиционные для мобильного оператора, но полезные для клиентов.

О планах





Сегодня ключевую функцию для нас играет приложение. Это фундамент, на котором планируем развиваться и дальше. В планах есть идеи по новым функциям.

С недавних пор мы стали официальным оператором и партнером компании Apple, что является большим преимуществом, пользуясь которым, мы будем предлагать клиентам новые сервисы.

Также планируем продолжать работу с нашей целевой аудиторией, куда входят и студенты. Собираем комментарии и обратную связь о том, что людям интересно и полезно.