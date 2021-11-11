Основатель Gitoqlok о том, как казахстанскому стартапу выйти на рынок США

Поговорили с Александром Полоротовым — со-основателем Datanomix.pro, создателем казахстанского IT-стартапа Gitoqlok, о том, как разработать продукт, которым будут пользоваться во всем мире.





Александр Полоротов, 29 лет, город — Нур-Султан, предприниматель, datanomix.pro









Как появилась идея

Часто при работе возникали проблемы с тем, чтобы обеспечить контроль над изменениями в отчетности, которую разрабатывали сотрудники наших клиентов. Представьте себе Excel-файл, доступ к которому имеет большое количество людей. Каждый из них может добавлять столбцы в таблицах, менять формулу расчета активных клиентов. Такой хаос может привести к тому, что кто-то допустит ошибку, о которой мы узнаем случайно. Чтобы разобраться, где и когда была допущена ошибка, может потребоваться большое количество времени, только после этого можно откатиться к актуальной версии. Мы хотели решить эту проблему — разработать решение, которое позволяло бы быстро возвращать объективность отслеживания результатов.

Идея витала в голове всегда, но в связи с общей занятостью не было выделенной команды под этот проект. К разработке мы приступили в конце 2019 года. Когда началась пандемия, удалось выделить на эту задачу разработчиков, которые в короткий срок довели до релиза первую публичную версию.

Изначально думали использовать продукт внутри команды, но потом решили рассказать о нем всем разработчикам платформы Qlik Sense, которая внедрена в более чем 50 000 компаний по всему миру.

О Gitoqlok

Наш продукт — модуль к аналитической платформе QlikSense. Задача этого модуля — отслеживать и контролировать изменения в аналитической и управленческой отчетности, которая создана на платформе.

Наш подход отличается от того, что делают другие компании-разработчики. Gitoqlok легок в использовании, он реализован в виде расширения в браузер. От разработчика требуется всего лишь установить его и ввести пароль к своей базе данных.

Gitoqlok основан на простой идее. В сообществе разработчиков есть технология Git — это инструменты версионирования и управления кодом. В Qlik-сообществе нет интеграции с этим сервисом, который распространен в других языках программирования. Мы соединили эти два продукта, что дало возможность разработчикам использовать привычный способ контроля изменений.

Так как наш продукт был удобным и бесплатным, им стали пользоваться разработчики, от которых постепенно о Gitoqlok узнали все в нашей сфере.

Как продвигался продукт

Чтобы рассказать профессиональному сообществу о нашем продукте, я написал статью на английском языке о подходах к разработке аналитической отчетности и организации процессов разработки. Разместил ее на LinkedIn — это хороший инструмент для взаимодействия с экспертами и на блог-платформе Medium. Все это дало хороший отклик от людей по всему миру. Специалисты стали делиться материалом друг с другом, а у нас появились первые активные пользователи.

После этого мы начали наращивать активность на площадке LinkedIn — записывали короткие ролики с описанием новых функций в нашем продукте, рассказывали пользователям об интересных фишках.

Также у производителя Qlik Sense есть свой форум, где разработчики общаются между собой. Во всех ветках форума, которые касались нашей темы, мы писали статьи и оставляли ссылки на сайт. Все это привело к тому, что тематический запрос в Google выдавал нашу страницу либо ссылки на материалы, в которых можно найти упоминание нашего продукта. Это позволило нам генерировать поток пользователей. Даже сегодня наши статьи еженедельно читают по 40-50 уникальных людей, они же наши потенциальные пользователи. Это хороший показатель по индустрии.

Такая активность в профессиональном сообществе сформировала локальные комьюнити в разных странах. Например, в Бразилии наш продукт понравился лидеру мнений среди разработчиков. Он начал записывать ролики на YouTube, в котором рассказывал о нашей технологии на своем языке.





Помимо этого, нас приглашали на различные митапы. В Шотландии, где собираются лучшие Qlik разработчики со всей Великобритании мы выступали в онлайн-формате.

Как вышли на рынок США

Motio Inc — компания, которая с 1994 года занимается разработкой продуктов для аналитических систем под производством IBM. Пару лет назад они начали создавать различные модули к Qlik Sense. Но для разработки технологий для профессионального сообщества Qlik разработчиков, у них не достаточно опыта. Они увидели в нас компетентную команду и в 2020 году вышли с предложением объединить усилия. У них уже были наработки, но наш подход им понравился. Поэтому мы интегрировали продукты.

Мы довольны как коммерческими условиями, так и возможностями, которые перед нами открываются







Один из директоров компании по маркетингу был драйвером сделки с американской стороны. Позже к переговорам подключились основатели, с которыми мы проговаривали условия. Они полностью выкупали у нас права на продукт, но при этом заключали долгосрочный контракт на услуги нашей команды, в части управления продукта, чтобы осуществить интеграцию и заняться дальнейшей разработкой.

Несмотря на то, что исходный код продукта продан, мы договорились, что будем получать определенный процент с продаж, которые планируем запустить глобально в 2022 году.

Мы довольны как коммерческими условиями, так и возможностями, которые перед нами открываются. Мы получаем шанс поработать с людьми, у которых есть большой опыт на американском рынке.

Вся сделка проходила в юрисдикции США, в правовом поле, в котором мы мало что понимали. Здесь хочу выразить благодарность Astana Hub, резидентом которого мы являемся. Они помогли нам с юристом, который разбирается в американском праве. Он дал свои комментарии к драфту соглашения. В итоге, мы успешно подписали договор на хороших условиях. В общей сложности процесс занял около десяти месяцев.

Мы поняли, что нельзя обесценивать опыт, который был получен на местном рынке. Эксперт, который набил руку на местных проектах, может быть востребован и на мировом рынке. Главное — показать себя профессиональному обществу. Для этого можно использовать LinkedIn или площадку Medium.

Также на платформе Qlik Sense есть компании, которые предлагают свои услуги в США. Можно обращаться к ним с предложением своих продуктов или услуг в виде аутсорса. Для них это может быть интересно, так как наши услуги будут стоить дешевле, чем у локальных специалистов. Барьеров нет, все это можно и нужно делать удаленно.

О планах

Мы ставим перед собой несколько целей: продолжать активную разработку Gitoqlok и экспортировать другие кейсы. К примеру, мы разработали систему дистанционного обучения пользователей Qlik Sense. Это онлайн курс с менторским сопровождением на русском языке. Сейчас переводим его на другие языки: английский, немецкий, испанский.

Еще есть продукт для холдингов, по части анализа закупок. Планируем выйти с ним на крупные мировые компании.