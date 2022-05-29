Учеба в университете мечты — 5 статей об особенностях обучения в лучших учебных заведениях мира

Собрали подборку статей, с которыми вы узнаете больше о том, как поступить и учиться в вузах, которые занимают первые места рейтингов.





King’s College London

Назерке Аканова, город — Балхаш, юрист, linkedin

Среди особенностей King’s College London могу назвать высокий уровень профессионализма профессорско-преподавательского состава, расположение кампусов университета в сердце Лондона и высокую конкуренцию среди студентов.

Для обучающихся созданы все условия для занятий. На базе университета действуют специальные центры для помощи в адаптации и центр карьеры, который организует различные мероприятия и помогает студентам трудоустроиться.

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Michigan State University

Алия Бижанова, город — Ист-Лэнсинг, штат Мичиган, Doctoral student, graduate research assistant в Michigan State University, facebook

Структура обучения на разных уровнях отличается. В докторантуре преобладает исследовательская направленность. В среднем обучение длится пять лет, но можно окончить раньше или позже.

Первые два года мы проходим обязательные курсы. Параллельно можно брать другие предметы. Программа гибкая. Все зависит от интересов.

С третьего по пятый курсы докторанты занимаются исследованиями, пишут диссертацию. В конце первого и третьего годов обучения проходят квалификационные экзамены. На четвертый год нужно защитить proposal на преддисертационном совете, а еще через год проходит защита.

Учебный процесс сложный, но интересный. Профессоров университета знают по всему миру за их фундаментальные исследования, а присутствовать на их лекциях — большая честь.

Рекомендую быть готовым к высокой занятости. Нужно читать много литературы, готовить статьи, выступать на конференциях. Интеллектуальная среда здесь замечательная. Можно работать не только с профессорами, но и с другими студентами. Обогащать друг друга.

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Northwestern University

Альнур Акчурин, 20 лет, город — Эванстон, студент Northwestern University, @alnurchique

По системе Liberal Arts я могу взять любой курс, свободно составить Curriculum. Эдвайзеры помогают определиться с обязательными предметами и подсказывают, какие места свободные.

Во многих вузах США специальность можно не называть до конца второго года. Студенты часто меняют профессию в процессе учебы. Моя подруга за два года сменила ее шесть раз.

У преподавателей есть все ресурсы. Лекции записываются в 4K формате, а на курсах им помогают Teaching Assistant — студенты, которые уже прошли этот класс.

Также есть такой формат, как Office Hours. У преподавателей есть шесть часов в неделю, когда каждый может записаться и задать интересующие его вопросы.

В моем вузе обучение идет не по семестрам, а по четвертям, в которых нужно брать по четыре класса. У меня их три, каждая по десять недель. Такой формат предполагает больше экзаменов, но и обучение идет быстрее.

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Johns Hopkins University

Дамир Акчурин, 22 года, город — Балтимор, студент-докторант, инженер-строитель, научный исследователь, @akchurinda

Johns Hopkins University — самый крупный исследовательский центр в мире. Также это частный вуз с большими финансовыми возможностями. На докторантуре здесь выплачивают заработную плату. В среднем по департаментам она составляет 34 000 $. Ведутся разговоры о ее повышении.

Размеры классов не превышают 20-30 человек. Для такого большого учебного заведения это небольшие размеры, что обеспечивает внимание преподавателя к каждому студенту.

Для магистрантов и докторантов проводятся семинары, на которые приглашаются люди из разных областей интересной вам сферы. Это могут быть профессора престижных вузов или успешные бизнесмены. Так университет дает возможность познакомиться не только с академической стороной профессии, но и с индустрией.

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Fudan University

Лазизбек Лухманов, 21 год, город — Шанхай, студент школы экономики в Fudan University, @laziz.lukhmanov

В Fudan University строго следят за посещаемостью. За три опоздания преподаватель ставит неуд. Если получаете три неуда — проваливаете предмет.

Лекции проходят в больших, технически оборудованных залах. Даже если вы сидите в конце аудитории, все равно сможете услышать и увидеть преподавателя — у него есть микрофон. Кроме того, ведется видеозапись.

У профессоров есть офисные часы, по два-три в неделю. В это время можно подойти и задать интересующие вопросы или написать на почту.

Выставление оценок — строгий процесс, который сопровождается высокой конкуренцией. Не более 30% студентов могут получить оценку A. Если вы не входите в это число, получаете более низкую оценку, потому что не дотянули до установленной планки.

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