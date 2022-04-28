Michigan State University. Где семейным людям будет комфортно учиться в США

Michigan State University — один из лучших вузов США с отличными условиями для студентов, которые прилетают на учебу с семьями. Мы поговорили с соотечественниками из Центральной Азии о поступлении, особенностях обучения и атмосфере.





Алия Бижанова, город — Ист-Лэнсинг, штат Мичиган, Doctoral student, graduate research assistant в Michigan State University, facebook





О выборе вуза

Я из Алматы. Училась в России. Получила степень магистра в Vanderbilt University. Около семи лет проработала в Астане. После приняла решение поступить на докторантуру.

В процессе выбора университета рекомендую создать несколько списков, организовать их так, чтобы два-три были с высоким рейтингом — dream schools, а другие — немного проще, в которые вы точно поступите.

Я поступила в несколько вузов. Выбрала MSU, так как у колледжа образования высокий рейтинг, а докторантам предоставляется большой пакет финансирования.

Так как я переезжала с семьей, значение имел географический фактор. Нам подходил Middle West — регион с климатом, похожим на казахстанский.

О поступлении

Начинать подготовку нужно минимум за полгода до подачи документов. Первый этап — выбор вуза. Посетите сайт учебного заведения, найдите информацию о профессорах и их исследовательских интересах. Важно отследить информацию о специальности, узнать про список документов и дедлайны.

Выделите время на подготовку и сдачу экзаменов — TOEFL, GRE. Отдельно необходимо поработать над эссе. Это важный документ, по которому определяют, насколько человек подходит университету. В одну-две страницы необходимо вместить опыт работы, научные интересы, исследовательские проекты и планы на деятельность после обучения. Советую привлечь людей, которые смогут дать комментарии.

Начинать подготовку нужно минимум за полгода до подачи документов

Чтобы увеличить шансы на поступление, попробуйте связаться с профессорами, у которых схожие с вашими исследовательские интересы. Я связалась с профессором MSU через одногруппников по магистратуре. Мы встретились в Zoom, после чего она направила мои документы в приемную комиссию.

В пакете документов должно быть три рекомендательных письма. Стоит стратегически подойти к выбору людей, которые смогут их написать. Это должны быть ваши знакомые из академической и рабочей среды. Желательно, чтобы организация и человек были узнаваемыми.

Об особенностях обучения

Структура обучения на разных уровнях отличается. В докторантуре преобладает исследовательская направленность. В среднем обучение длится пять лет, но можно окончить раньше или позже.

Первые два года мы проходим обязательные курсы. Параллельно можно брать другие предметы. Программа гибкая. Все зависит от интересов.

С третьего по пятый курсы докторанты занимаются исследованиями, пишут диссертацию. В конце первого и третьего годов обучения проходят квалификационные экзамены. На четвертый год нужно защитить proposal на преддисертационном совете, а еще через год проходит защита.

Учебный процесс сложный, но интересный. Профессоров университета знают по всему миру за их фундаментальные исследования, а присутствовать на их лекциях — большая честь.

Рекомендую быть готовым к высокой занятости. Нужно читать много литературы, готовить статьи, выступать на конференциях. Интеллектуальная среда здесь замечательная. Можно работать не только с профессорами, но и с другими студентами. Обогащать друг друга.

Об атмосфере

Половина академического опыта университета — люди и особая культура, которая создавалась не одно десятилетие. Она поддерживается вузом на всех уровнях. У нас около тысячи организаций, которые открыли студенты.

Я президент Евразийской студенческой ассоциации, которая покрывает постсоветские страны. Вуз выделяет финансирование, а мы проводим академические мероприятия, приглашаем профессоров, обмениваемся опытом, отмечаем праздники.





MSU — шестой по размеру университет США. Здесь много центров, в которых всегда что-то происходит. К примеру, весь апрель проходит фестиваль науки, в рамках которого можно посетить тысячи мероприятий. Жизнь кипит, главное — найти время.

Об условиях для семейных людей

Не всегда на сайтах университетов упоминается дополнительный социальный пакет для студентов-родителей. Это можно узнать у людей, которые уже учатся в вузе.

При MSU действует Ассоциация студентов-родителей, членство в котором стоит 20$. Каждый год организация проводит мероприятия, раздает ваучеры на посещение музея, дарит подарки. Также предоставляет грант на посещение садика детьми.

Для нас было важно, чтобы дочь ходила в детский сад. Это дорого, поэтому организация предоставила нам грант в размере 5000 $. Также помогают со страховкой для студента и его семьи. Для этого нужно заполнить заявку и предоставить документы об уровне дохода. Мы каждый год получаем 3000 $ на страховку.

На кампусе есть Food Bank — сервис, который бесплатно предоставляет еду. Многие иностранные студенты пользуются им, особенно на первых порах. Достаточно указать список необходимых продуктов онлайн, после чего подойти и забрать.

Для семей студентов проводятся бесплатные курсы английского языка и обучения другим навыкам.

Чему научил университет

Каждый семестр получаешь новые знания, участвуешь в проектах, исследованиях. Мышление меняется.

Я получила отличные знания по профессии, много возможностей в плане нетворкинга и групповой работы.

В MSU советую поступать семейным людям. Университет находится в небольшом городке Ист-Лэнсинг. Здесь недорогая, безопасная и уютная жизнь.

Молдир Молдагалиева, город — Ист-Лэнсинг, штат Мичиган, магистрант в Michigan State University, @moldirmoldagali





О выборе вуза

Учеба в США была детской мечтой. После окончания вуза я устроилась на работу, а со временем на первый план вышла семья. Продолжить учебу решила уже в возрасте 30 лет.

Список университетов составляла, исходя из рейтинга лучших по моей специальности — «Реклама и связи с общественностью». Одним из главных критериев были благоприятные условия для студентов с семьями. MSU в этом плане один из лучших. Также понравилось, что вуз предлагает большой выбор предметов, с которыми я могу подготовиться к профессиональной деятельности как в индустрии, так и в научно-исследовательской сфере.

О поступлении

Мое поступление началось с подачи документов на стипендию «Болашак». После получения гранта готовила заявку в MSU. В нее входят: два мотивационных эссе, три рекомендательных письма, резюме, результаты тестов IELTS, TOEFL, GRE или GMAT.

Важно, чтобы ваши ожидания соответствовали тому, что может дать университет. Стоит посмотреть на научные работы профессоров, узнать, занимается ли кто-то интересными для вас исследованиями.

Нужно определиться с планами на деятельность после окончания учебы и грамотно изложить их в мотивационных эссе. Через них приемная комиссия узнает вас, поэтому стоит тщательно подготовиться.

Второй этап — интервью. Оно проходит в неофициальном формате. Профессор, которую я указала в эссе, решила познакомиться поближе. Спрашивала о стипендии «Болашак» и планах. Я задавала вопросы об академической жизни, условиях, процессе учебы.

Об особенностях обучения

В MSU благоприятная академическая среда. Студенты и преподаватели приветливые, отзывчивые. Профессора, несмотря на репутацию, простые, с ними легко работать. Каждое занятия начинается с вопроса: «Как вы провели выходные?».

Студенты и преподаватели приветливые, отзывчивые

Большое внимание уделяется дискуссиям. Занятия проходят в формате обсуждений, где студенты могут высказать свое мнение. Благодаря этому есть возможность учиться не только у преподавателя, но и у студентов.

Часто работаем в группах над проектами, которые потом защищаем перед аудиторией. Это позволяет развивать презентационные навыки и лидерские качества.





Здесь нет группы в традиционном понимании. Каждый человек обучается по собственному учебному плану. Отношения между студентами формальные, как среди коллег по работе. Вне учебы они редко проводят время вместе. Этот факт подтолкнул к созданию Евразийской студенческой ассоциации, вместе с другими студентами. Мы служим академическим и культурным мостом для студентов из 15 постсоветских стран и тех, кто интересуется исследованиями региона.

Об условиях для семейных людей

В MSU существует добрая традиция: в канун Рождества выбирается одна семья из каждого департамента, которой дарят подарки. Перед праздниками, когда особенно скучаешь по дому, такая поддержка неоценима.





Также университет помогает с услугами няни. Каждому ребенку выделяется 100 часов в академический год, когда оплата составляет не средние 15$ в час, а 3$. Вместе с предоставлением страховки и места в детском саду получается серьезная помощь.

Чему научил университет

Я научилась идти к мечте. Поняла, что дети — не преграда, а мотивация быть лучше, образованнее и опытнее. Вышла из зоны комфорта, приобрела опыт работы с лучшими профессорами.

Узнала больше об академической честности. Научилась проводить исследования, писать статьи, работать в команде.

MSU подходит тем, кто хочет жить в небольшом городе с чистым воздухом, красивой природой и большим количеством зелени.

Madina Dadajonova, город — Ист-Лэнсинг, штат Мичиган, MBA student в Michigan State University, @madina.ddj





О выборе вуза

Я была заинтересована в учебе по направлению Supply Chain Management. В этой области первое место в США занимает MSU.

Связалась с соотечественниками, которые учились в этом университете, получила хорошие отзывы и подала документы только в него.

О поступлении

Поступление в зарубежный вуз — долгий процесс. Около года у меня ушло на подготовку к экзаменам — GMAT, IELTS, их сдачу. Затем я писала мотивационные письма, получала рекомендации от людей, которые могли бы дать объективную оценку.

Университет рассматривал мое портфолио две недели, после чего пригласил на интервью. Оно длилось около 45 минут. Обязательные вопросы: «Почему выбрали именно этот университет?» и «Кем видите себя после окончания?». Также спрашивали про опыт работы, мотивацию.

У каждого вуза своя миссия. В MSU — это развитие лидерских навыков. Поэтому структура эссе должна показывать вас как лидера. То же относится и к интервью.

Об особенностях обучения

Меня удивили отношения преподавателей и студентов. Поощряется высказывание своего мнения, отличного от профессорского, если можешь его аргументировать.

В университете есть платформа, через которую происходит сдача домашних заданий, выставление оценок и получение фидбека от преподавателя.

Меня удивили отношения преподавателей и студентов

На первом семестре мы изучаем предметы всех направлений. После второго необходимо выбрать специальность и следовать ей. Сначала я была заинтересована в Supply Chain Management, но со временем поняла, что меня больше интересует маркетинг.

Об атмосфере

В MSU много студенческих организаций, которые были созданы учащимися и финансируются университетом.





Вуз находится в Ист-Лэнсинге. Это тихий и уютный студенческий городок. Называю его «одноэтажной Америкой» и считаю идеальным местом для учебы.

Университет оказывает большую помощь семейным людям. Но главный критерий — чтобы семья была в США. С визовыми вопросами он не помогает.

Чему научил вуз

Университет научил меня выходить из зоны комфорта, знакомиться с новыми людьми. Поняла, что нетворкинг — это ключ к карьерному росту.

Я рекомендую поступать в MSU, особенно девушкам. Вуз сотрудничает с Forty Foundation — женским советом, который помогает в финансовых и других аспектах.