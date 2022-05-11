Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/9fa/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/9faca57677a6f82c999d939fb9b8ce93.png
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
ya-uchus-v-johns-hopkins-university-kazahstanec-i-kyrgyzstanec-ob-uchebe-v-samom-krupnom-issledovatel-skom-centre-mira
Я учусь в Johns Hopkins University. Казахстанец и кыргызстанец об учебе в самом крупном исследовательском центре мира
151
Главная
/
Возможности
/
Образование

Сегодня в 17:45

Я учусь в Johns Hopkins University. Казахстанец и кыргызстанец об учебе в самом крупном исследовательском центре мира

Johns Hopkins University — один из лучших исследовательских университетов не только в США, но и во всем мире. Познакомились со студентами этого учебного заведения и узнали, как туда поступить.


Дамир Акчурин, 22 года, город — Балтимор, студент-магистрант, научный исследователь, @akchurinda


1 (11).jpg

О выборе вуза

Я начал обучение в США с бакалавриата в университете SUNY Polytechnic Institute. Выбрал эту страну, потому что здесь развита специальность, на которую я хотел поступить — Civil Engineering. Хотелось перенять американский опыт.

Во время бакалавриата я занимался исследованиями в областях геомеханики и структурной инженерии. Мне нравилась наука, поэтому задумался о магистратуре.

Выбирал вузы, основываясь на департаментах и их успехах, а также на профессорско-преподавательском составе. Научный руководитель из SUNY Polytechnic Institute посоветовал Johns Hopkins University, так как он сам учился у профессора из этого вуза. Кроме того, университет предложил полный грант на обучение.

О поступлении

В пакет документов входят резюме, аттестат из предыдущих учебных заведений. Одна из самых важных частей — Statement of Purpose, в котором необходимо объяснить, почему вы выбрали этот университет. Почти все абитуриенты имеют высокие оценки, поэтому для приемной комиссии они отходят на второй план. А на первый выходят мотивация учиться и планы по дальнейшему использованию полученных знаний.

Иногда просят предоставить Statement of History. Это документ, в котором вы рассказываете, как пришли к специальности, на которой хотите учиться.

На втором этапе проходит интервью с потенциальным научным руководителем. Он задает вопросы о целях, планах, спрашивает об интересах и публикациях статей.

Об особенностях обучения

Johns Hopkins University — самый крупный исследовательский центр в мире. Также это частный вуз с большими финансовыми возможностями. На докторантуре здесь выплачивают заработную плату. В среднем по департаментам она составляет 34 000 $. Ведутся разговоры о ее повышении.

Размеры классов не превышают 20-30 человек. Для такого большого учебного заведения это небольшие размеры, что обеспечивает внимание преподавателя к каждому студенту.

Johns Hopkins University — самый крупный исследовательский центр в мире

Для магистрантов и докторантов проводятся семинары, на которые приглашаются люди из разных областей интересной вам сферы. Это могут быть профессора престижных вузов или успешные бизнесмены. Так университет дает возможность познакомиться не только с академической стороной профессии, но и с индустрией.

Об атмосфере

Несмотря на загруженный график, я нашел друзей с общими интересами.

Исследовательская работа здесь междисциплинарна. Департаменты не находятся в вакууме, все знают друг друга и часто работают вместе. Это стимулирет общение и социальную жизнь.

2 (6).jpg

При университете проходят разные мероприятия. По понедельникам проводится Coffee Hours. Это когда с утра и в обеденное время мы можем попить бесплатный кофе и поговорить друг с другом. По пятницам бывает Happy Hours. В этот день студенты собираются перед зданием департамента, готовят еду, напитки. Это помогает расслабиться в конце рабочей недели.

Чему научил университет

Вуз дал мне возможность входить в любые двери.

Я получил множество возможностей заниматься исследовательской работой. Понял, что оценки не так важны. Гораздо релевантнее мотивация и цели человека.

Рекомендую поступать в Johns Hopkins University всем. Здесь можно построить хороший нетворкинг, научиться навыкам критического мышления, почувствовать свободу в сфере, в которой ты хочешь развиваться.

Азиз Сатаров, магистрант в Massachusetts Institute of Technology, linkedin

WhatsApp Image 2022-05-11 at 14.24.06.jpeg

О выборе вуза

В США училась моя сестра. Однажды я приехал к ней на лето и понял, что мне здесь нравится. Изначально планов учиться не было. Все произошло само по себе.

Первый год изучал английский язык, параллельно обучаясь в Community College, а затем подал документы в Johns Hopkins University. Здесь учился мой друг, который хорошо отзывался об учебном заведении. К тому же мне предложили стабильный грант, который покрывал часть оплаты моего обучения.

О поступлении

Я прошел в Johns Hopkins University со второго раза. Помогло рекомендационное письмо, которое я получил от руководителя практики. Это важный документ, писать который стоит человеку, который вас хорошо знает с профессиональной стороны. Хороший вариант — менеджер или коллега по работе.

Также играют роль оценки. После Community College у меня был высокий GPA — почти 4.0.

Об особенностях обучения

В Johns Hopkins University были курсы, брать которые нужно обязательно — required courses. Они составляли около 40%. Остальные 60% — Free Float, курсы, которые я выбирал самостоятельно. Это круто, так как на первом курсе я выбрал класс по финансам, и он мне понравился. Поэтому дальнейшую стратегию обучения я строил вокруг этой сферы, самостоятельно создавая свое расписание.

Преподаватели в университете не заставляют учиться

На классы бывает сложно попасть. Если не зарегистрироваться заранее, они заполняются.

Преподаватели в университете не заставляют учиться. Приходите вы на занятия или нет — ваше дело. Скорее чувствуется внутренняя конкуренция между студентами.

Об атмосфере

При вузе была библиотека, которая работает круглосуточно. В ней располагались диваны, столы для пинг-понга, видеоигры. Можно было работать, учиться и спать в одном месте. Что я часто и делал.

Студенты дружелюбные. Мои лучшие друзья по сей день — одногруппники из Johns Hopkins University.

WhatsApp Image 2022-05-11 at 14.24.07.jpeg

В университете происходило много мероприятий, были разные клубы, например, по бизнесу. Я почти не участвовал в них, так как был загружен учебой и одновременно проходил практику в Royal Bank Canada.

Чему научил университет

Я выстроил сильный нетворкинг. Сегодня у меня есть друзья в любой точке мира.

Получил хорошие фундаментальные знания о сфере, в которой работаю сейчас.

Развил навыки тайм-менеджмента. Нужно было эффективно управлять временем, чтобы успевать везде. Многие проекты были групповыми, благодаря чему я приобрел скилл командной работы.

Со мной учились ребята из разных стран. Было интересно узнавать их культуру и мнения. Это помогло развить коммуникационные навыки.

Бренд вуза важнее, чем сильная программа, так как узнаваемый университет может помочь вам в карьере, что и сделал для меня Johns Hopkins University.

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#университет #образование #сша #поступление #johnshopkinsuniversity
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Lego Education: нестандартный подход к обучению
3510
Сериалы, книги и песни, которые помогут выучить китайский язык
1183
Управление и менеджмент. 7 онлайн-школ с профессиональными преподавателями
1336
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.