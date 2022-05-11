Я учусь в Johns Hopkins University. Казахстанец и кыргызстанец об учебе в самом крупном исследовательском центре мира

Johns Hopkins University — один из лучших исследовательских университетов не только в США, но и во всем мире. Познакомились со студентами этого учебного заведения и узнали, как туда поступить.





Дамир Акчурин, 22 года, город — Балтимор, студент-магистрант, научный исследователь, @ akchurinda

О выборе вуза

Я начал обучение в США с бакалавриата в университете SUNY Polytechnic Institute. Выбрал эту страну, потому что здесь развита специальность, на которую я хотел поступить — Civil Engineering. Хотелось перенять американский опыт.

Во время бакалавриата я занимался исследованиями в областях геомеханики и структурной инженерии. Мне нравилась наука, поэтому задумался о магистратуре.

Выбирал вузы, основываясь на департаментах и их успехах, а также на профессорско-преподавательском составе. Научный руководитель из SUNY Polytechnic Institute посоветовал Johns Hopkins University, так как он сам учился у профессора из этого вуза. Кроме того, университет предложил полный грант на обучение.

О поступлении

В пакет документов входят резюме, аттестат из предыдущих учебных заведений. Одна из самых важных частей — Statement of Purpose, в котором необходимо объяснить, почему вы выбрали этот университет. Почти все абитуриенты имеют высокие оценки, поэтому для приемной комиссии они отходят на второй план. А на первый выходят мотивация учиться и планы по дальнейшему использованию полученных знаний.

Иногда просят предоставить Statement of History. Это документ, в котором вы рассказываете, как пришли к специальности, на которой хотите учиться.

На втором этапе проходит интервью с потенциальным научным руководителем. Он задает вопросы о целях, планах, спрашивает об интересах и публикациях статей.

Об особенностях обучения

Johns Hopkins University — самый крупный исследовательский центр в мире. Также это частный вуз с большими финансовыми возможностями. На докторантуре здесь выплачивают заработную плату. В среднем по департаментам она составляет 34 000 $. Ведутся разговоры о ее повышении.

Размеры классов не превышают 20-30 человек. Для такого большого учебного заведения это небольшие размеры, что обеспечивает внимание преподавателя к каждому студенту.

Johns Hopkins University — самый крупный исследовательский центр в мире

Для магистрантов и докторантов проводятся семинары, на которые приглашаются люди из разных областей интересной вам сферы. Это могут быть профессора престижных вузов или успешные бизнесмены. Так университет дает возможность познакомиться не только с академической стороной профессии, но и с индустрией.

Об атмосфере

Несмотря на загруженный график, я нашел друзей с общими интересами.

Исследовательская работа здесь междисциплинарна. Департаменты не находятся в вакууме, все знают друг друга и часто работают вместе. Это стимулирет общение и социальную жизнь.





При университете проходят разные мероприятия. По понедельникам проводится Coffee Hours. Это когда с утра и в обеденное время мы можем попить бесплатный кофе и поговорить друг с другом. По пятницам бывает Happy Hours. В этот день студенты собираются перед зданием департамента, готовят еду, напитки. Это помогает расслабиться в конце рабочей недели.

Чему научил университет

Вуз дал мне возможность входить в любые двери.

Я получил множество возможностей заниматься исследовательской работой. Понял, что оценки не так важны. Гораздо релевантнее мотивация и цели человека.

Рекомендую поступать в Johns Hopkins University всем. Здесь можно построить хороший нетворкинг, научиться навыкам критического мышления, почувствовать свободу в сфере, в которой ты хочешь развиваться.

Азиз Сатаров, магистрант в Massachusetts Institute of Technology, linkedin

О выборе вуза

В США училась моя сестра. Однажды я приехал к ней на лето и понял, что мне здесь нравится. Изначально планов учиться не было. Все произошло само по себе.

Первый год изучал английский язык, параллельно обучаясь в Community College, а затем подал документы в Johns Hopkins University. Здесь учился мой друг, который хорошо отзывался об учебном заведении. К тому же мне предложили стабильный грант, который покрывал часть оплаты моего обучения.

О поступлении

Я прошел в Johns Hopkins University со второго раза. Помогло рекомендационное письмо, которое я получил от руководителя практики. Это важный документ, писать который стоит человеку, который вас хорошо знает с профессиональной стороны. Хороший вариант — менеджер или коллега по работе.

Также играют роль оценки. После Community College у меня был высокий GPA — почти 4.0.

Об особенностях обучения

В Johns Hopkins University были курсы, брать которые нужно обязательно — required courses. Они составляли около 40%. Остальные 60% — Free Float, курсы, которые я выбирал самостоятельно. Это круто, так как на первом курсе я выбрал класс по финансам, и он мне понравился. Поэтому дальнейшую стратегию обучения я строил вокруг этой сферы, самостоятельно создавая свое расписание.

Преподаватели в университете не заставляют учиться

На классы бывает сложно попасть. Если не зарегистрироваться заранее, они заполняются.

Преподаватели в университете не заставляют учиться. Приходите вы на занятия или нет — ваше дело. Скорее чувствуется внутренняя конкуренция между студентами.

Об атмосфере

При вузе была библиотека, которая работает круглосуточно. В ней располагались диваны, столы для пинг-понга, видеоигры. Можно было работать, учиться и спать в одном месте. Что я часто и делал.

Студенты дружелюбные. Мои лучшие друзья по сей день — одногруппники из Johns Hopkins University.





В университете происходило много мероприятий, были разные клубы, например, по бизнесу. Я почти не участвовал в них, так как был загружен учебой и одновременно проходил практику в Royal Bank Canada.

Чему научил университет

Я выстроил сильный нетворкинг. Сегодня у меня есть друзья в любой точке мира.

Получил хорошие фундаментальные знания о сфере, в которой работаю сейчас.

Развил навыки тайм-менеджмента. Нужно было эффективно управлять временем, чтобы успевать везде. Многие проекты были групповыми, благодаря чему я приобрел скилл командной работы.

Было интересно узнавать их культуру и мнения. Это помогло развить коммуникационные навыки.

Бренд вуза важнее, чем сильная программа, так как узнаваемый университет может помочь вам в карьере, что и сделал для меня Johns Hopkins University.