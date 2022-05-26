Строгая дисциплина и большие возможности: Fudan University глазами студентов из Центральной Азии

Основанный в 1905 году Fudan University приобрел известность не только в Китае, но и во всем мире. Познакомились со студентами этого вуза и узнали больше о процессе поступления и атмосфере.





Лазизбек Лухманов, 21 год, город — Шанхай, студент школы экономики в Fudan University, @laziz.lukhmanov





О выборе вуза

Мои родители инженеры по профессии. Я должен был пойти по их стопам, но подался в другую область. Мне с детства нравилась экономика. Она затрагивает все сферы нашей жизни. Поэтому я изучаю экономическую науку, чтобы в будущем стать предпринимателем.

В 2013 году я с отцом побывал в Шанхае. Мне понравился город, я ощутил атмосферу международного мегаполиса. С тех пор у меня была мечта учиться здесь, в лучшем университете.

Документы подавал в несколько вузов. Прошел во все, кроме Fudan University. Единственной причиной отказа стало недостаточное знание китайского языка. Чтобы его подтянуть, мне предложили программу предвузовского образования.

Я посоветовался с родителями, учел преимущества: высокий рейтинг в китайских и мировых рейтингах, преподавательский состав, большое количество успешных выпускников, и принял решение поехать именно сюда.

О поступлении

Я поступал на международные программы бакалавриата. Здесь учат на английском языке, но все равно потребуется знание китайского.

В пакет документов входят сертификат об успешном окончании двенадцати классов, транскрипт, мотивационное письмо, в котором вы пишете о том, почему хотите поступить именно сюда и Personal Statement, где нужно рассказать о себе и своих целях.

Необходимо сдать внутренние экзамены: по английскому и китайскому языкам и профильным предметам. Их можно заменить на международные сертификаты. К примеру, IELTS, балл которого должен быть выше семи, HSK — пятого или шестого уровня и SAT.

Здорово, если есть спортивные достижения. Они раскрывают студента как всестороннего человека

Также нужно предоставить два рекомендательных письма. Они могут быть от академического ментора или работодателя, который сможет дать объективную оценку.

При наличии стоит прикрепить награды и грамоты. Здорово, если есть спортивные достижения. Они раскрывают студента как всестороннего человека. Почти все поступившие абитуриенты имеют опыт волонтерской деятельности.

Второй этап — интервью. На нем стараются больше узнать о вас, как о личности. Если требуется — дают математические задачи, которые нужно решать вслух. У них не всегда есть правильное решение. Главное —показать мыслительный процесс. Иногда назначается второе интервью, если нужно уточнить какие-либо данные.

Об особенностях обучения

В Fudan University строго следят за посещаемостью. За три опоздания преподаватель ставит неуд. Если получаете три неуда — проваливаете предмет.

Лекции проходят в больших, технически оборудованных залах. Даже если вы сидите в конце аудитории, все равно сможете услышать и увидеть преподавателя — у него есть микрофон. Кроме того, ведется видеозапись.

У профессоров есть офисные часы, по два-три в неделю. В это время можно подойти и задать интересующие вопросы или написать на почту.





Минимальное количество учебных часов студента в неделю — 20. Это минимум две-три пары в день. Есть основные, профильные дисциплины. Обязательно — брать дополнительные предметы для общего развития, их вы выбираете сами.

Выставление оценок — строгий процесс, который сопровождается высокой конкуренцией. Не более 30% студентов могут получить оценку A. Если вы не входите в это число, получаете более низкую оценку, потому что не дотянули до установленной планки.

Обязательно нужно выбрать супервайзера, который будет помогать с написанием дипломной работы. Моя тема связана с изучением факторов, которые влияют на экономику стран Центральной Азии.

Об атмосфере

Среди студентов есть негласный девиз: «Каждый из нас — свободная душа». Мы стараемся развить свой потенциал, помогая друг другу. Я бы назвал атмосферу дружелюбной, иногда конкурентной.

Проходит много групповых мероприятий, есть большое количество возможностей для всестороннего развития. Часто проводятся праздники — как восточные, так и западные, чувствуется слияние этих культур.

Каждый студент находится в поисках своего «дао» — пути для карьерного и личностного роста. Много соприкосновений между разными школами, проходит обмен информацией. Учащиеся с разным бэкграундом также стараются обмениться теми знаниями, которые у них есть.

Чему научил вуз

Университет дал знания, за которыми я шел.

Каждые полгода мы проходим стажировку. Благодаря этому я научился многим практическим навыкам.

Построил большой круг знакомств как среди китайцев, так и среди иностранных студентов, которых в университете около трех тысяч.

Fudan University — китайский вуз с европейской атмосферой. Это своего рода микс, который можно встретить только здесь.

Акерке Асылбекова, 22 года, город — Нур-Султан, менеджер в международном финансовом центре «Астана», linkedin





О выборе вуза

На момент, когда пришло время выбирать вуз для обучения, я решила, что хочу поступить в Поднебесную. На то было несколько причин, но интерес к языку и стране в целом стали главными факторами в моем решении. Китай всегда удивлял моделью развития и быстрорастущей экономикой.

Я сравнивала ведущие университеты страны. Fudan University входит в тройку лучших и занимает 31 позицию в мировом рейтинге. Он входит в государственную программу 985 и 211, благодаря которым Китай занял второе место в мире по числу научных публикаций. Также вуз член Лиги С9 по созданию университетов мирового класса.

Решающим фактором стало расположение — вуз находится в красивом бизнес-центре Шанхая.

О поступлении

Процесс поступления начинается с подачи документов через сайт университета. Для поступления в Fudan University студентам-иностранцам нужно в совершенстве владеть китайским языком — иметь HSK шестого уровня, и предоставить сертификат IELTS на программы, которые ведутся на английском языке.

Ключевую роль играет успеваемость в школе, особенно по математике и английскому языку. Для поступления средний GPA должен быть выше 3.3. Также нужно написать Study Plan и Application letter, которые должны отражать ваше желание учиться именно в Fudan University. Пройдя этап отбора по документам, студенты сдают вступительные экзамены по профильным предметам и проходят собеседование.

В вуз можно поступить, подав на государственный грант China Scholarship Council. Он обеспечит годовую программу языковых курсов в другом университете. При успешном окончании есть возможность поступить на бакалавриат в Fudan University.

Советую подаваться на разные категории грантов: государственный type A, который оплачивает проживание и обучение, и университетский type B, который покрывает расходы обучения.

Второй совет — начинайте изучать китайский язык уже перед поступлением в Китай. Если у вас уже будут базовые знания на третьем-четвертом уровне HSK, возрастет вероятность того, что вам выделят грант.

Об особенностях обучения

Образовательные программы в университете ведутся как на китайском, так и на английском языках. С каждым годом вводят все больше англоязычных программ специально для иностранных студентов.

Университет выдвигает одинаковые требования для китайцев и иностранцев

Библиотека университета — своего рода достопримечательность. Ее коллекция насчитывает почти шесть миллионов книг и печатных изданий, среди которых древнейшие книги Китая.

Университет выдвигает одинаковые требования для китайцев и иностранцев. Другие учебные заведения проводят отдельные уроки по вышмату или китайскому для студентов из других стран, в Fudan University такого нет.

Об атмосфере

В Fudan University яркая студенческая жизнь. При вузе функционирует много клубов в разных сферах, около 16 организаций студентов из разных стран, в том числе из Казахстана.

Университет славится либеральной атмосферой и квалифицированными, строгими педагогами. Студенты ценят возможность обучаться здесь, ставят цель постоянно развиваться. При вузе три библиотеки, и все они заняты с раннего утра.

Чему научил вуз

В университет царила атмосфера конкуренции, которая подталкивала устанавливать высокие требования к себе.

Я научилась выдвигать свою кандидатуру вперед и проявлять себя, стала уверенней и приобрела твердый стержень в характере.

Для тех, кто хочет поступать в Китай, Fudan University будет достойным местом для обучения. Вам понравится разнообразие предметов, высокая квалифицированность профессоров и энергия мотивированных студентов.