Высокий уровень профессионализма и кампус в центре Лондона: учеба в King’s College London глазами казахстанцев

King’s College London — один их самых престижных вузов Великобритании, в котором обучаются студенты со всего мира. Мы попросили казахстанцев рассказать свои истории поступления и обучения в нем.





Назым Турысбек, 24 года, город — Алматы, веб-разработчик, @nazymkaa_s

О выборе вуза

Я задумалась о поступлении в магистратуру в зарубежный вуз еще на четвертом курсе бакалавриата. Сразу после окончания уехать не получилось, и я подождала год, работая по специальности. Поэтому у меня было время для выбора страны и университета.

Со страной определилась сразу. Моя мама — преподаватель английского языка. Дома много книг с обложками, на которых изображены традиционные для Великобритании достопримечательности, вроде Биг-Бена или Тауэрского моста. Любовь к стране у меня с детства. Кроме того, магистратура там длится год.

После выбора страны составила список топовых вузов Великобритании по специальности Computer Science. В нем было несколько учебных заведений. Предложения о поступлении получила от всех и выбрала King's College London. Мне понравилась программа Advanced Computing. В ней нет обязательных предметов, можно выбрать по интересам. Для меня это были «дизайн», «анализ больших данных» и «криптовалюты». Ко всему прочему, университет занимает высокое место в рейтингах и находится в центре Лондона.

О поступлении

Для начала нужно зайти на сайт университета и найти программу, на которую вы хотите поступить. Там будет раздел Entry Requirements со всеми требованиями к поступающим. В моем случае обязательным был диплом бакалавра с GPA не меньше 3.57, сертификат IELTS с баллом от 6.5, мотивационное эссе и два рекомендательных письма. Перед тем, как сдать весь пакет документов, нужно оплатить application fee — около 40 000 тенге.

Приемная комиссия уделяет большое внимание причинам, по которым вы выбрали вуз и специальность. Поэтому стоит ответственно подойти к написанию эссе — в нем вы можете ответить на эти вопросы. Я писала, что люблю программировать, упомянула об участии в хакатонах и своих проектах, рассказала о желании получить зарубежный опыт.

Также большую роль играют рекомендательные письма, из которых комиссия может узнать вас лучше. Они могут быть от работодателей или преподавателей — стоит обращаться к профессорам с высоким уровнем цитирования.

Об особенностях обучения

Большую часть моего обучения в Лондоне был локдаун, во время которого мы занимались удаленно. При этом все было готово к проведению онлайн-занятий — специальная платформа, записанные видео-уроки.

Профессора открытые и всегда готовы помочь



У преподавателей есть office hours — часы, во время которых любой студент может записаться к ним, поговорить. Профессора открытые и всегда готовы помочь.

На практические занятия мы небольшими группами ходили в университет. Здесь были студенты разного уровня: от бакалавров первого курса до докторантов. Вместе мы выполняли задания, обсуждая принятые решения.

Учиться было не так сложно. Думаю, помог опыт бакалавриата в КБТУ, где я приобрела основные навыки.

Об атмосфере

В King's College London есть все удобства для студентов: бассейны, фитнес-центры, места для учебы — Study Spaces. При учебном заведении круглосуточно действует студенческий сервис, который помогает с любыми вопросами.





Я часто ходила в библиотеки. Здесь собираются студенты из разных стран, проводят за учебой по пять-шесть часов в день.

Лондон — красивый город, в котором много приезжих. Все доброжелательны друг к другу. В любой момент можно подойти к прохожему в городе и попросить о помощи. Здесь много парков, развлекательных центров, мест, где можно хорошо провести время.

Чему научил университет

За время обучения в университете я научилась тайм-менеджменту и самодисциплине. Профессора ставят дедлайны, к которым приходится успевать. Перестала прокрастинировать — училась, несмотря на отвлекающие факторы. Стала лучше понимать и читать научные тексты на английском языке.

При выборе вуза нужно провести исследование, понять где вы хотите учиться. Могу рекомендовать King's College London — у него отличный рейтинг, хороший профессорско-преподавательский состав и современные кампусы.

Назерке Аканова, город — Балхаш, юрист, linkedin

О выборе вуза

Я окончила бакалавриат в Университете КАЗГЮУ по специальности «Международное право». Проработав в юридическом консалтинге, приняла решение о продолжении обучения в магистратуре. Поняла, что хочу развиваться в сфере финансового права. И подала документы на программу «Болашак».

Мечта обучаться в Великобритании была у меня давно, поэтому искала университет с подходящей программой именно в этой стране. Потратила немало времени на поиски и решила, что King’s College London — лучший выбор.

Решающим фактором стало то, что вуз находится в центре финансовой столицы мира, а их школа права имеет высокую репутацию. К тому же профессоры имеют опыт работы в крупнейших финансовых институтах мира, а программа позволяла выбирать наиболее интересные для меня курсы.

О поступлении

Процесс поступления отличается от страны к стране. Вузы США и Великобритании могут иметь разные требования для поступления на похожие программы магистратуры.

Поступление в King’s College London и другие крупные вузы занимает как минимум несколько месяцев. В процесс входит подача заявки, подготовка пакета документов и ожидание ответа от приемной комиссии.

Одно из главных требований — мотивационное письмо, которое может сыграть ключевую роль в процессе отбора

В первую очередь требуется высокая академическая успеваемость, свободное владение английским языком, а также рекомендательные письма от профессора или работодателя, в зависимости от стажа работы.

Одно из главных требований — мотивационное письмо, которое может сыграть ключевую роль в процессе отбора. Его суть — показать, что ты действительно хочешь обучаться здесь по выбранной программе. В качестве примера можно привести заинтересованность в определенной научной работе профессора, вследствие чего вам хочется поработать с ним. Также нужно показать, почему вуз должен выбрать именно вас и какую пользу вы можете принести университету.

Об особенностях обучения

Среди особенностей King’s College London могу назвать высокий уровень профессионализма профессорско-преподавательского состава, расположение кампусов университета в сердце Лондона и высокую конкуренцию среди студентов.

Для обучающихся созданы все условия для занятий. На базе университета действуют специальные центры для помощи в адаптации и центр карьеры, который организует различные мероприятия и помогает студентам трудоустроиться.

Об атмосфере

Одна из главных причин, почему я хотела обучаться за рубежом — встречи с новыми людьми. Мне повезло познакомиться со студентами со всего мира: из стран западной и центральной Европы, юго-восточной Азии и Китая.

Было много мероприятий, организованных не только университетом, но и студентами, где каждый мог поделиться опытом, рассказать о своей культуре, попробовать разную кухню.

Чему научил университет

Прошедший год магистратуры научил самостоятельности и навыкам планирования как в процессе обучения, так и в повседневной жизни.

Заметила, что улучшила навыки коммуникации и академического письма благодаря общению с сокурсниками и написанию диссертации под наставничеством профессионалов с богатой экспертизой в юридической сфере.

Данный вуз рекомендую всем, кто хотел бы обучаться у лучших профессоров и стать высококонкурентным профессионалом своего дела.