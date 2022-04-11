Наши в Northwestern University: поступление, особенности, атмосфера

Northwestern University — один из лучших исследовательских вузов США с многолетней историей. Как в него поступить, и в чем его особенности рассказали студенты из Казахстана.

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Ислам Сулеймен, 20 лет, город — Доха, Катар, студент Northwestern University, @ islam_suleimen





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О выборе вуза

Я подавал заявки в более чем 20 университетов мира и получил приглашение от 17. Среди них были топовые вузы Катара, Великобритании, Южной Кореи, США, Японии, Литвы и Гонконга.

Для меня было важно, чтобы учебное заведение было успешно не только в академической сфере, но и в социальной жизни и развитии внеклассных навыков. Под критерии подходил Northwestern University.

Это ведущий университет в моей области — коммуникациях, журналистике и медиа, с современным оборудованием и большими возможностями для всестороннего развития студентов.

О поступлении





При поступлении нужно учитывать, в какой системе вы планируете обучаться. В моем случае приемная комиссия рассматривала не только академическую успеваемость и баллы международных экзаменов вроде IELTS. Большое внимание она обращала на мотивационное эссе. Также были Supplementary questions — дополнительные вопросы, в рамках которых нужно перечислить свои действия в той или иной ситуации. Такие моменты раскрывают личность абитуриента.

Университету важно, чтобы студенты были социально активными, участвовали в разных мероприятиях и работали в команде.

Желательно, чтобы у вас уже был опыт работы в сфере, куда вы подаете документы. У меня интерес к коммуникациям проявился с восьмого класса. Я участвовал в школьных клубах по масс-медиа, посещал ресубликанские форумы молодых корреспондентов, прямые эфиры телеканалов, публиковался в журнале авиакомпании Air Astana. Был ведущим на телеканале Ertis, участвовал в международных конкурсах и конференциях в Казахстане, Германии, Турции, Южной Корее.

Нужно учитывать и стандартные требования — хорошее знание английского языка и высокие академические оценки, особенно по профильным предметам.

Главное — быть честным перед приемной комиссией. В основе мотивационного эссе и интервью будет схожий вопрос: «Почему именно Northwestern University?». Для хорошего ответа стоит подготовиться, сформулировать цели и выделить навыки, которым хотите обучиться.​

Об особенностях обучения





Northwestern University in Qatar — первый международный кампус, главное отделение которого находится в штате Иллинойс. В Катаре студенты могут получить степень в сфере журналистики и коммуникации.

Также есть возможность выбрать дополнительные программы, такие как: Strategic Communication, Film and Design, Media and Politics, Middle East Studies



Занятия основаны на дискуссиях. Информацией делится не только преподаватель, студенты тоже могут свободно высказывать свое мнение и мысли. Профессора — опытные специалисты, профессионалы в своем направлении.

Благодаря финансированию можно путешествовать по миру, изучать различные аспекты науки

В Northwestern University действует программа Liberal Arts. Она дает возможность брать дополнительные предметы. Такие курсы можно проходить и в соседних вузах, которые находятся в Education City — кампусе, основанном Катарским фондом. Помимо моего университета, здесь находятся кампусы Georgetown University, Carnegie Mellon University, HEC Paris, Texas A&M University, Virginia Commonwealth University и Cornell University. Это помогает​ эффективно развить навыки в разных областях.

Благодаря финансированию можно путешествовать по миру, изучать различные аспекты науки. В моем случае флагманская программа Global Media Experience дает возможность посетить крупные медиа-холдинги и увидеть, как они работают. Northwestern University сотрудничает с Doha Film Institute, Al Jazeera Media Network, The Guardian, CNN и другими.

Об атмосфере





При вузе много студенческих клубов. Я участвую в ассоциации студентов Центральной Азии, выполняю обязанности волонтера ЮНИСЕФ, состою в программах экологических инициатив и по защите домашних животных.

В Education City предоставляются возможности для участия в образовательных, культурных и социальных мероприятиях.



Если вы не нашли организацию по интересам, ее можно создать — университет предоставляет все ресурсы.





Здесь мультикультурная среда. В стенах вуза обучаются студенты из более чем 50 стран мира. Это уникальная возможность развить навыки коммуникации и адаптации, расширить кругозор.

Чему научил университет





Университет научил быть открытым к изучению мира. Здесь нестандартный формат обучения, который дает глобальные знания.

В медиа важно каждое слово. Здесь я научился правильно структурировать мысли, представлять идеи, определять свою аудиторию. ​

Если вы заинтересованы в коммуникациях и социальных науках в целом, то рекомендую поступать в Northwestern University. Это идеальный вариант с большим количеством направлений, качественным образованием и возможностью изучать то, что вам нравится.

Альнур Акчурин, 20 лет, город — Эванстон, студент Northwestern University, @ alnurchique

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О выборе вуза





Я с детства мечтал об учебе за границей. В девятом классе школа отправила меня как лучшего студента в University of Columbia на летнюю программу. Тогда я увидел, как устроена учеба в США. Но считаю, что тогда использовал не все доступные ресурсы.

Осознанно задумался о поступлении лишь в десятом классе. Больше всего привлекали США, так как я там уже побывал. Также мне была интересна программа Liberal Arts — в ее рамках можно самостоятельно выбирать предметы и менять профессию в ходе обучения. С этого времени я занимался исследованиями и стартапами.

В процессе выбора университета важным критерием для меня была финансовая составляющая. В США работает такая система — помощь оказывают вузы, которые находятся в рейтингах повыше, так как у них есть на это ресурсы.

Я поступил в семь вузов, из которых выбрал Northwestern University. Здесь классная бизнес-школа Kellogg School of Management, которая входит в топ-3 лучших в мире. Обучаясь здесь, можно знакомиться с выпускниками и создавать крутой нетворкинг. ​

О поступлении





В США есть такое понятие, как Holistic Admission. Оно подразумевает, что профиль поступающего рассматривается в контексте его ресурсов. Студентов из столицы и села сложно сравнивать по одной метрике, поэтому в процессе отбора приемная комиссия смотрит на то, какие возможности были у студента и как он их использовал. Советую как можно скорее определиться с тем, что вам нравится, и создавать интересные проекты с учетом доступных ресурсов.

Американские вузы каждый год получают по 44 000 заявок, из которых проходят отбор только 2000. Отбор сложный. Делайте упор на то, что поможет выделиться из толпы.

Главный элемент поступления в США — внешкольная активность. Есть и понятные вещи, такие как экзамены SAT. Здесь желательно набрать хотя бы 1500 баллов и IELTS, где достаточно проходной оценки.

Делайте упор на то, что поможет выделиться из толпы



Существует платформа Common App. Ее нужно заполнять, прикрепляя рекомендательные письма, транскрипты и другие документы, связанные с учебой. Здесь же понадобятся семейные документы, вроде дипломов родителей.

Документы о доходах, банковские счета и декларации о недвижимости необходимо прикреплять в профиль CSS. Это нужно, чтобы потом вы смогли подать заявку на финансовую помощь.

Не рекомендую выбирать вузы, отталкиваясь только от престижа. Здесь лучше идти от обратного. Допустим, мне нравится журналистика, и я поступил в Harvard, Stanford и Northwestern. Учитывая, что последний занимает первое место в моей области, выберу его, несмотря на то, что в общем рейтинге два других повыше.

Обязательно подавайте документы не только в США. Лучше подготовить запасные варианты в Европе и Азии.

Об особенностях обучения





По системе Liberal Arts я могу взять любой курс, свободно составить Curriculum. Эдвайзеры помогают определиться с обязательными предметами и подсказывают, какие места свободные.

Во многих вузах США специальность можно не называть до конца второго года. Студенты часто меняют профессию в процессе учебы. Моя подруга за два года сменила ее шесть раз.

У преподавателей есть все ресурсы. Лекции записываются в 4K формате, а на курсах им помогают Teaching Assistant — студенты, которые уже прошли этот класс.

Также есть такой формат, как Office Hours. У преподавателей есть шесть часов в неделю, когда каждый может записаться и задать интересующие его вопросы.

В моем вузе обучение идет не по семестрам, а по четвертям, в которых нужно брать по четыре класса. У меня их три, каждая по десять недель. Такой формат предполагает больше экзаменов, но и обучение идет быстрее.

Об атмосфере





В университетах США развита Greek Life — система братств и сестринств. Они могут быть большими и распространяться на тысячи вузов. Участники проводят встречи, разные тусовки.

Я состою в бизнес-братстве. Здесь идет подготовка к работе в сферах investment banking и консалтинге.





Первые два года студенты обязаны жить на кампусе, снимать квартиру не разрешается. Территория университета делится на южную и северную части. В первой живут ребята, которые учатся на гуманитарных науках, а во второй больше представителей инженерных специальностей.

Каждое общежитие составляет собственное расписание мероприятий. Их много в разных сферах. Все с бесплатной едой и напитками.

Ежегодно при вузе проводится Dillo Day — большой музыкальный фестиваль, куда приезжают известные диджеи.

Чему научил университет





Ценность учебы в университете — знакомства. Вуз дал мне большое количество крутых контактов, и я уверен, что будут еще.

Northwestern University помог мне увидеть масштабы рынка в США, для меня это важно, так как я заинтересован в карьере, связанной с бизнесом и финансами.

Появилось понимание, что к каждому человеку есть свой подход, независимо от менталитета.

Я рекомендую поступать в это учебное заведение. Система грантов выстроена так, что в случае необходимости вы получите финансовую помощь. Казахстанцев здесь мало, хотя программы сильные, а университет предлагает много возможностей.