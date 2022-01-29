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Учеба в Центральной Азии — вузы, которые вас не разочаруют
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29.01.2021

Учеба в Центральной Азии — вузы, которые вас не разочаруют

6 классных университетов Центральной Азии, о которых нужно знать.


Назарбаев Университет


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Назарбаев Университет принял первых студентов в 2010 году. За следующие несколько лет руководство приняло решение об открытии Высшей школы государственной политики и образования, программы Executive MBA и пилотного технопарка.Обучение ведется на английском языке.

98% студентов Назарбаев Университета обучаются за счет государственных средств, которые покрывают полную стоимость обучения. Грант предусматривает ежемесячную стипендию, базовую медицинскую страховку и денежные компенсации за проезд.

Больше информации об университете здесь.


КИМЭП


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КИМЭП, ранее Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования, был основан в 1992 году. Это один из первых вузов, появившихся на территории независимого Казахстана.

Университет имеет более 100 международных партнерских программ с университетами Европы, Азии и Северной Америки.

Существуют программы двойных дипломов, программы мобильности и обмена студентами, которые положительно влияют на общий учебный опыт и культурную компетентность.Более 96% выпускников либо трудоустроены, либо решили продолжить свое образование.

Больше информации об университете здесь.


КБТУ


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Казахстанско-Британский Технический Университет был создан в 2001 году в результате меморандума о взаимопонимании двух стран. С казахстанской стороны учредителем выступило Правительство Республики Казахстан, с британской стороны партнерами стали Посольство Великобритании в Казахстане и Британский Совет.

Уровень трудоустройства выпускников — 98%. Людей из КБТУ можно встретить в Google, Microsoft, Facebook, Twitter, Halliburton, Danone, Procter & Gamble и других мировых компаниях.

Для помощи студентам в выборе стажировок и создания карьеры при университете создан «Карьерный центр», который часто организовывает ярмарки вакансий.Обучение по всем специальностям проходит на английском языке. Для того, чтобы студенты развивали уровень владения языком в КБТУ создан сектор английского языка, который предоставляет элективные дисциплины, совместимые с основной программой. Также в рамках сектора проходят встречи «Клуба английского языка».

Больше информации об университете здесь.


АУЦА


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Американский университет в Центральной Азии вырос из Кыргызско-американского факультета при Кыргызском государственном национальном университете. Вскоре КАФ развился до самостоятельного учебного заведения. В 1997 году он был преобразован в Американский университет в Кыргызстане. Вскоре университет получил международное признание, поэтому теперь здесь работают ученые из разных стран. В 2002 году Совет попечителей изменил название вуза на «Американский университет в Центральной Азии».

После выпуска студенты могут стать членом «Ассоциации выпускников АУЦА», получив идентификационную карту, которая дает доступ к библиотеке, столовой и другим организационным организациям университета.

При университете действует «Академия Нового Поколения» — одногодичная интенсивная подготовительная программа, которая предлагает своим слушателям программы по улучшению знаний русского и английского языка и математики для колледжа.

Больше информации об университете здесь.


Astana IT University


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Astana IT University — один из самых молодых вузов Казахстана. Он был открыт в 2019 году, в рамках программы «Цифровой Казахстан», на территории бизнес-центра EXPO. В первый год к учебе приступило 613 студентов, а уже в следующем году, количество поступивших увеличилось почти до 2000.

Университет сотрудничает с отечественными и международными компаниями в IT индустрии, его студенты проходят практику на базе партнеров: Huawei, Microsoft, Kaspersky, CISCO, Lenovo, HP и других.

Университет предлагает пройти программу Foundation AITU — это подготовительные курсы, в рамках которых осуществляется академическая и языковая подготовка к программам бакалавриата. Ее выпускники получают возможность поступить без вступительных экзаменов.

Больше информации об университете здесь.


TEAM University

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TEAM University был основан в апреле 2020 года как первый предпринимательский частный вуз в Узбекистане. Учредителями университета выступили предприниматели, основатели таких компаний, как Korzinka.uz, HM Partners, Batiskaf Consulting.

Стажировки начинаются с первого года обучения. Они помогают студентам познакомиться с компаниями и предпринимателями и стать опытными специалистами уже к концу обучения.

В университете действует система грантов — они покрывают от 15% до 100% стоимости обучения. Гранты можно выиграть, заняв призовые места Хакатона — 48-часового марафона по созданию бизнес или стартап-идеи. Скидку можно получить и за высокую академическую успеваемость. Также частичное или полное покрытие стоимости обучения предлагают компании-партнеры: Ground Zero, Universal bank, Korzinka.uz, Kapital bank.

Больше информации об университете здесь.

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