Что нужно знать о Назарбаев Университете: как поступить, какие программы, чем уникален

Назарбаев Университет — это не просто учебное заведение, это бренд высшего образования в Казахстане и Центральной Азии. Подробнее об университете и поступлении читайте в нашем материале.





Об университете

Назарбаев Университет принял первых студентов в 2010 году. За следующие несколько лет руководство приняло решение об открытии Высшей школы государственной политики и образования, программы Executive MBA и пилотного технопарка.

В июне 2015 года в Назарбаев Университете состоялся первый выпускной. Дипломы получили 380 бакалавров и 142 магистранта.

В 2016 году состоялось открытие программы ABC QuickStart Acceleration. В ее рамках Университет оказывает помощь молодым специалистам и бизнесменам в поиске инновационных проектных возможностей, ускорении перспективных бизнес-идей и технологий.





В 2019 году произошла реструктуризация университета. Появились Школа инженерии и цифровых наук и Школа естественных, социальных и гуманитарных наук.

Международная аккредитация BALEAP, которую Назарбаев Университет прошел в 2020 году, позволила ему войти в ключевые рейтинги вузов на международном уровне.

Сегодня в Университете обучаются больше 5000 студентов по 50 академическим программам, разработанным совместно с мировыми вузами-партнерами.

Выпускники вносят свой вклад в развитие разных отраслей экономики, создают компании или продолжают дальнейшее обучение, в том числе в лучших вузах мира.

О программах

В Назарбаев Университете существует несколько направлений обучения.

Программа Foundation — это годичная интенсивная программа Подготовительной Школы Назарбаев Университета. В рамках курса проходит интенсивная академическая, научная и языковая подготовка слушателей к программам бакалавриата.

Университет готовит выпускников в нескольких школах:

— школа естественных, социальных и гуманитарных наук

— школа инженерии и цифровых наук

— школа горного дела и наук о Земле

— школа медицины.





Дополнительно для магистратуры и докторантуры предлагаются следующие школы:

— высшая школа бизнеса

— высшая школа образования

— высшая школа государственной политики

Как поступить

Для того, чтобы подать заявку на обучение в Назарбаев Университет, абитуриентам необходимо зарегистрироваться на сайте admissions.nu.edu.kz, оплатить регистрационный взнос — 5000 тенге и загрузить пакет документов:



— анкета

— копия удостоверения личности и/или паспорта

— эссе/мотивационное письмо на английском языке

— действующий электронный сертификат SAT ReasoningTest (не более 3 лет на момент онлайн подачи документов)

— официальный электронный сертификат IELTS/TOEFL, действительный на момент онлайн подачи заявки.

По результатам конкурса приемные комиссии школ рекомендуют кандидатов к зачислению. Свой статус можно узнать в «личном кабинете».

Распределение всех типов грантов на обучение осуществляется по результатам конкурса на программу.

Студенческая и научная жизнь

На кампусе Назарбаев Университета открыты больше ста студенческих клубов и организаций в разных областях: наука и исследования, клубы по факультетам, творческие и развлекательные клубы.





Участие в студенческих клубах дает множество преимуществ: возможность завести новых друзей, выработать новые навыки, поработать в команде, развить творческие качества, а также интересно и весело провести время.

Назарбаев Университет — дом для 62 научно-исследовательских и учебных лабораторий. Они расположены в трех научных центрах: Astana Business Campus, National Laboratory Astana и в «Институте аккумуляторов».

Что интересного в НУ

— профессорско-преподавательский состав на 75% международный. Среди иностранных преподавателей наибольшее количество граждан США — 17%, Великобритании — 10% и Канады — 5%

— обучение ведется на английском языке

— 98% студентов Назарбаев Университета обучаются за счет государственных средств, которые покрывают полную стоимость обучения. Грант предусматривает ежемесячную стипендию, базовую медицинскую страховку и денежные компенсации за проезд

— при Университете работает «Центр Карьеры и Профориентации». Он налаживает партнерство с компаниями и работодателями для трудоустройства выпускников, организует рекрутинговые мероприятия, презентации компаний и экскурсий для студентов. Также помогает составить резюме и сопроводительные письма

— для преподавателей и исследователей Назарбаев Университета функционируют две исследовательские системы: Pure и SciVal. Они открывают доступ к результатам исследований 6000 научно-исследовательских учреждений в 220 странах и позволяют отслеживать собственные работы.