Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
chto-nuzhno-znat-o-nazarbaev-universitete-kak-postupit-kakie-programmy-chem-unikalen
Что нужно знать о Назарбаев Университете: как поступить, какие программы, чем уникален
525
Главная
/
Возможности
/
Образование

24.08.2021

Что нужно знать о Назарбаев Университете: как поступить, какие программы, чем уникален

Назарбаев Университет — это не просто учебное заведение, это бренд высшего образования в Казахстане и Центральной Азии. Подробнее об университете и поступлении читайте в нашем материале.


Об университете

Назарбаев Университет принял первых студентов в 2010 году. За следующие несколько лет руководство приняло решение об открытии Высшей школы государственной политики и образования, программы Executive MBA и пилотного технопарка.

В июне 2015 года в Назарбаев Университете состоялся первый выпускной. Дипломы получили 380 бакалавров и 142 магистранта.

В 2016 году состоялось открытие программы ABC QuickStart Acceleration. В ее рамках Университет оказывает помощь молодым специалистам и бизнесменам в поиске инновационных проектных возможностей, ускорении перспективных бизнес-идей и технологий.

191217165635805a3595403i.jpg

В 2019 году произошла реструктуризация университета. Появились Школа инженерии и цифровых наук и Школа естественных, социальных и гуманитарных наук.

Международная аккредитация BALEAP, которую Назарбаев Университет прошел в 2020 году, позволила ему войти в ключевые рейтинги вузов на международном уровне.

Сегодня в Университете обучаются больше 5000 студентов по 50 академическим программам, разработанным совместно с мировыми вузами-партнерами.

Выпускники вносят свой вклад в развитие разных отраслей экономики, создают компании или продолжают дальнейшее обучение, в том числе в лучших вузах мира.

О программах


В Назарбаев Университете существует несколько направлений обучения.

Программа Foundation — это годичная интенсивная программа Подготовительной Школы Назарбаев Университета. В рамках курса проходит интенсивная академическая, научная и языковая подготовка слушателей к программам бакалавриата.

Университет готовит выпускников в нескольких школах:

школа естественных, социальных и гуманитарных наук

школа инженерии и цифровых наук

школа горного дела и наук о Земле

школа медицины.

3a71b31c5e5e03960635920c0c6026b3.jpg

Дополнительно для магистратуры и докторантуры предлагаются следующие школы:

высшая школа бизнеса

высшая школа образования

высшая школа государственной политики

Как поступить

Для того, чтобы подать заявку на обучение в Назарбаев Университет, абитуриентам необходимо зарегистрироваться на сайте admissions.nu.edu.kz, оплатить регистрационный взнос — 5000 тенге и загрузить пакет документов:

— анкета

— копия удостоверения личности и/или паспорта

— эссе/мотивационное письмо на английском языке

— действующий электронный сертификат SAT ReasoningTest (не более 3 лет на момент онлайн подачи документов)

— официальный электронный сертификат IELTS/TOEFL, действительный на момент онлайн подачи заявки.

По результатам конкурса приемные комиссии школ рекомендуют кандидатов к зачислению. Свой статус можно узнать в «личном кабинете».

Распределение всех типов грантов на обучение осуществляется по результатам конкурса на программу.

Студенческая и научная жизнь


На кампусе Назарбаев Университета открыты больше ста студенческих клубов и организаций в разных областях: наука и исследования, клубы по факультетам, творческие и развлекательные клубы.

nazarbayev-university-office.jpg

Участие в студенческих клубах дает множество преимуществ: возможность завести новых друзей, выработать новые навыки, поработать в команде, развить творческие качества, а также интересно и весело провести время.

Назарбаев Университет — дом для 62 научно-исследовательских и учебных лабораторий. Они расположены в трех научных центрах: Astana Business Campus, National Laboratory Astana и в «Институте аккумуляторов».

Что интересного в НУ


— профессорско-преподавательский состав на 75% международный. Среди иностранных преподавателей наибольшее количество граждан США — 17%, Великобритании — 10% и Канады — 5%

— обучение ведется на английском языке

— 98% студентов Назарбаев Университета обучаются за счет государственных средств, которые покрывают полную стоимость обучения. Грант предусматривает ежемесячную стипендию, базовую медицинскую страховку и денежные компенсации за проезд

— при Университете работает «Центр Карьеры и Профориентации». Он налаживает партнерство с компаниями и работодателями для трудоустройства выпускников, организует рекрутинговые мероприятия, презентации компаний и экскурсий для студентов. Также помогает составить резюме и сопроводительные письма

— для преподавателей и исследователей Назарбаев Университета функционируют две исследовательские системы: Pure и SciVal. Они открывают доступ к результатам исследований 6000 научно-исследовательских учреждений в 220 странах и позволяют отслеживать собственные работы.

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#образование #назарбаевуниверситет #гранты #поступление #абитуриенты
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Школа. Ильдар Валиуллов о том, зачем во всех школах мира детей учат сидеть, и почему ...
5240
О новой школе в Алматы, почему она работает 12 часов в сутки и чем отличается от клас...
4191
5 стипендий в азиатские вузы, куда вы успеете подать заявку
6921