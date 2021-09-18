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КИМЭП. Как поступить в один из самых престижных университетов Казахстана
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16.09.2021

КИМЭП. Как поступить в один из самых престижных университетов Казахстана

КИМЭП — первый университет в Центральной Азии, который перешел на американскую систему образования. Занятия здесь ведутся на английском языке лучшими преподавателями со всего мира. О том, как в него поступить и какие существуют программы, читайте в нашем материале.


Об университете

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КИМЭП, ранее Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования, был основан в 1992 году. Это один из первых вузов, появившихся на территории независимого Казахстана. В первый год университет открыл набор на две программы: «Магистр делового администрирования» и «Магистр гуманитарных наук в области экономики». В следующем году стала доступна третья программа — «Магистр государственного управления».

Первый выпуск состоялся в 1994 году. Свои программы окончили 81 слушатель. Через пять лет в КИМЭП открылись четырехгодичные образовательные программы бакалавриата в области государственного управления и социальных наук.

В 2001 году университет внедрил американскую кредитную образовательную систему на все программы. Она подразумевает гибкость в выборе изучаемых, в рамках программы, дисциплин и преподавателей. КИМЭП стал первым вузом в Центральной Азии, совершившим такой переход.

За десятилетний период существования в КИМЭП, были запущены несколько магистерских и докторских специальностей, программа развития лидерских качеств и профессиональной подготовки.

В 2016 году КИМЭП был оценен на «отлично» в нескольких категориях Международным рейтинговым консорциумом U-Multirank. Также университет ежегодно занимает лидирующие места в Национальном рейтинге образовательных программ вузов.

Сегодня в КИМЭП обучаются больше 2000 студентов ежегодно. В их числе иностранные студенты, приезжающие со всего мира.

О программах


В КИМЭП функционирует четыре факультета.

1. Факультет бизнеса имени Бэнга — основообразующий факультет. Он предлагает образование в сфере бизнеса и менеджмента, готовит студентов стать профессионалами, готовыми к непрерывному совершенствованию.

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Бакалавриат: финансы, учет и аудит, маркетинг, менеджмент, информационные системы в бизнесе.

Магистратура: деловое администрирование, учет и аудит, финансы, маркетинг, менеджмент, MBA для управленческих кадров.

Докторантура: доктор философии.

2. Факультет социальных наук состоит из четырех кафедр: экономики, международных отношений и регионоведения, государственного управления, медиа и коммуникаций.

Бакалавриат: международные отношения, экономика, государственное и местное управление, журналистика.

Магистратура: государственное и местное управление, международная журналистика, международные отношения, экономика.

Докторантура: государственное и местное управление, экономика.

3. Факультет образования и гуманитарных наук. Миссия Факультета — предоставление ключевых языковых навыков всем студентам: способность эффективно воспринимать и понимать значение устной речи, уметь высказать свои мысли на другом языке, излагать идеи в письменном виде, читать и понимать тексты академического уровня.

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Бакалавриат: переводческое дело, иностранные языки, когнитивные науки.

Магистратура и докторантура: образовательная политика и менеджмент.

4. Основанная в 2010 году Школа права предоставляет юридическое образование, построенное на базе прогрессивных и инновационных международных академических стандартов.

Бакалавриат: право, международное право.

Магистратура: международное право.

Центр знаний руководителя. Предлагает динамичные программы, позволяющие специалистам усовершенствовать навыки и получить конкурентное преимущество на рынке труда.

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Программы: Executive MBA, Pre-MBA, Mini-MBA, профессиональное развитие, программы лидерства.

Как поступить


Шаг 1. Подать онлайн заявление:

— заполнить онлайн-анкету на портале абитуриента
— загрузить на портал сканированную копию удостоверения личности
— при наличии загрузить действительные по срокам копии сертификатов IELTS/TOEFL
— предоставить цифровое фото
— для участия в конкурсе на получение грантов и финансовой поддержки необходимо загрузить копии грамот или наград за призовые места.

Шаг 2. Загрузить копии основных документов:

— копию аттестата об общем среднем образовании с приложением

— ввести номер ИКТ и полученные баллы сертификата ЕНТ.

Шаг 3. Сдать оригиналы документов в приемную комиссию КИМЭП.

Шаг 4. Сдать оригиналы медицинских документов в медицинский центр КИМЭП:

— медицинская справка форма 086-y для граждан Республики Казахстан или ее эквивалент для иностранных граждан

— оригинал флюорографического снимка, который должен содержать две врачебные подписи и две врачебные печати

— копия прививочной карты (ф-063/у).

Шаг 5. Узнать решение о зачислении и подписать договор на оказание образовательных услуг.

Студенческая и научная жизнь

В университете зарегистрировано больше 30 студенческих клубов и организаций разной направленности. Среди них: интеллектуальные клубы, спортивные команды, благотворительные организации, а также кружки, способствующие индивидуальной и коллективной творческой реализации личности. Примеры организаций: дебатный клуб, клуб молодых предпринимателей, англоязычный студенческий театр. Открыть студенческий клуб или организацию может любой желающий. Для этого нужно заполнить форму и дождаться согласования от студенческой ассоциации.

Студенты также организуют интеллектуальные турниры и олимпиады, тематические вечеринки, игры и мероприятия на кампусе, фестивали культур и выставки искусств, а также официальные премьерные показы фильмов, снятых собственными силами.

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В университете функционирует библиотека имени Оливье Жискар д’Эстена — это здание с читальными залами для работы с учебными и резервными материалами, со справочными и периодическими изданиями. Электронными ресурсами можно воспользоваться в двух лабораториях, которые оснащены компьютерным и мультимедийным оборудованием.

Что интересного в КИМЭП

— обучение на большинстве программ ведется на английском языке

— университет имеет более 100 международных партнерских программ с университетами Европы, Азии и Северной Америки. Существуют программы двойных дипломов, программы мобильности и обмена студентами, которые положительно влияют на общий учебный опыт и культурную компетентность

— в университете 158 преподавателей из 18 разных стран, 62 из них имеют степень доктора наук

— студентам доступны различные виды финансовой помощи, включая стипендии, скидки и должность ассистента на неполной ставке. В сочетании с фондами внешних доноров, КИМЭП контролирует ежегодный стипендиальный фонд в размере более двух миллионов долларов США

— более 96% выпускников либо трудоустроены, либо решили продолжить свое образование.

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