TEAM University. Что нужно знать о первом предпринимательском вузе в Узбекистане

TEAM University — молодой вуз Узбекистана, в котором бизнесу учат через практику — стажировки и встречи с предпринимателями. О программах, требованиях и процессе поступления читайте в материале.





Об университете









TEAM University был основан в апреле 2020 года как первый предпринимательский частный вуз в Узбекистане. Учредителями университета выступили предприниматели, основатели таких компаний, как Korzinka.uz, HM Partners, Batiskaf Consulting.

В первый год в учебное заведение поступили 500 абитуриентов. Все они получили гранты от основателей, которые покрывают 35% стоимости обучения. В следующие годы студенты смогут сохранить и увеличить его до 100%.

Миссия TEAM University — готовить предпринимателей с аналитически ориентированным исследовательским подходом и предоставлять практическое, социально значимое образование.

О программах











Подготовительные курсы

Цель Pre-Foundation — развитие у студентов знания английского языка и ключевых навыков, — критического мышления, групповой работы и презентации.

International Foundation Course — это годичная очная программа обучения, разработанная для студентов, желающих учиться по британской программе высшего образования.

Кандидаты на поступление должны быть старше 16 лет, иметь аттестат о среднем образовании и подтвердить уровень владения английским языком.

Все студенты, успешно завершившие курс, получат сертификат Foundation и будут допущены к одной из программ бакалавриата, предлагаемых в TEAM University.





Программы бакалавриата

Студенты программы «Предпринимательство и международный бизнес» получат знания в области предпринимательства, международного бизнеса и его управления. Они смогут создать свои предприятия или присоединиться к успешным международным компаниям.

Выпускники смогут работать в качестве менеджеров по цепочке поставок, экспорту, развитию бизнеса, международной торговле и таможне, а также специалистами по международным продажам.

«Предпринимательство и цифровые инновации» — междисциплинарная программа, сосредоточенная на предоставлении знаний в области цифровых инноваций, информационных систем и цифрового предпринимательства.

Выпускники смогут работать в качестве специалистов по инновациям и цифровому ценообразованию, экспертов цифровой коммерции и социальных медиа, менеджеров IT-услуг и аналитиков в области деловой активности.

Программа «Предпринимательство и маркетинг» нацелена на изучение экономических, политических, правовых и культурных факторов, влияющих на бизнес-процессы и позволяет вести предпринимательскую деятельность с упором на маркетинг.

Выпускники смогут работать в качестве менеджеров по маркетингу и продажам, маркетинговых аналитиков, специалистов по связи с общественностью, координаторов по маркетингу и бренд-менеджеров.

Длительность программ — три года. Стоимость обучения — 38 348 000 сумов в год.

Как поступить





Кандидаты должны удовлетворять одному из этих требований:

— успешно завершить Foundation или первый курс бакалавриата в признанном университетом вузе

— сдать тесты GCE A, по любому предмету, кроме родного языка и GCSE на уровне C или выше, включая английский язык и математику

— предоставить другую эквивалентную квалификацию, которая позволяет поступить на курс бакалавриата высшего образования Великобритании.

Требования по английскому языку:

— IELTS: Overall 5.5, Writing 5.0

— Cambridge English: Overall 162, Writing 154

— TOEFL iBT: Overall 72, Writing 14

— Duolingo: Overall 90.

Пакет документов включает в себя цифровую фотографию 3,5x4,5, отсканированные копии паспорта, диплома и приложения с оценками, сертификаты о знании английского языка. Все документы должны быть в формате .jpeg, .jpgили .png.

Регистрация проходит в формате онлайн на сайте.

Студенческая и научная жизнь





Для студентов TEAM University доступен учебно-ресурсный центр (УРЦ) — библиотека на основе концепции открытого доступа, где можно ознакомиться с учебными ресурсами как в традиционном, так и в цифровом формате. В УРЦ студенты могут организовывать встречи клубов, а также принимать участие в семинарах и тренингах по различным темам.





Интересы обучающихся представляет Совет Студенческого Союза. Он может инициировать кампании, проводить мероприятия, помогать работе клубов и студенческих сообществ, а членами могут стать активные и заинтересованные студенты.

При вузе действует TEAM Incubator — проект, позволяющий студентам запускать и развивать собственные стартапы. У него два подразделения — инкубатор, который помогает в процессе формирования идеи и акселератор, оказывающий содействие в поиске и получении финансовой поддержки.

Что интересного в TEAM University





— преподавательский состав вуза представлен профессорами международного класса с опытом работы в Великобритании, США, Индии, Узбекистане, России, Южной Корее, странах Европейского Союза.

— у студентов есть возможность знакомиться с успешными предпринимателями и профессионалами через бизнес-завтраки, гостевые лекции, семинары, конференции с представителями отрасли и другие мероприятия

— London South Bank University — основной партнер для валидации образовательных программ вуза. Это значит, что обучение в TEAM University соответствует мировым стандартам качества. А выпускники получат дипломы международного образца от LSBU.

— стажировки начинаются с первого года обучения. Они помогают студентам познакомиться с компаниями и предпринимателями и стать опытными специалистами уже к концу обучения.

— в университете действует система грантов — они покрывают от 15% до 100% стоимости обучения. Гранты можно выиграть, заняв призовые места Хакатона — 48-часового марафона по созданию бизнес или стартап-идеи. Скидку можно получить и за высокую академическую успеваемость. Также частичное или полное покрытие стоимости обучения предлагают компании-партнеры: Ground Zero, Universal bank, Korzinka.uz, Kapital bank.