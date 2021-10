Что нужно знать о КБТУ: как поступить, какие есть программы и чем уникален вуз

Казахстанско-Британский Технический Университет — один самых престижных вузов страны. Здесь опытный преподавательский состав, который состоит из профессоров со всего мира, а образовательные программы аккредитованы международными специалистами. Узнайте больше об университете, его программах и процессе поступления в нашем материале.





Об университете





Казахстанско-Британский Технический Университет был создан в 2001 году в результате меморандума о взаимопонимании двух стран. С казахстанской стороны учредителем выступило Правительство Республики Казахстан, с британской стороны партнерами стали Посольство Великобритании в Казахстане и Британский Совет.

В 2003 году, с целью профессиональной переподготовки и повышения квалификации кадров, был создан образовательный центр: «Институт инжиниринга и информационных технологий КБТУ», а с 2005 года действует образовательная программа двойного диплома бакалавриата КБТУ и Лондонской Школы экономики и политических наук.

За короткий срок КБТУ стал лидером высшего технического образования в Казахстане, проводящим научные исследования как для базовых отраслей экономики, так и в сфере High-Tech.

В 2009 году КБТУ стал первым казахстанским вузом, получившим международную аккредитацию инженерных программ в Великобритании. В том же году университет получил статус Affiliate Centre University of London и право выдавать диплом Лондонского университета выпускникам совместной программы с Лондонской Школой Экономики.

КБТУ — университет мирового уровня, занимающийся исследованиями, обучением и подготовкой научной элиты и квалифицированных кадров для различных сфер мировой экономики.

О программах





Обучение в КБТУ проводится по десяткам образовательных программ, которые сосредоточены по следующим факультетам:

Цель факультета Энергетики и Нефтегазовой Индустрии — выпускать инженеров нового поколения, которые будут способствовать, технологически и экономически, эффективной эксплуатации и разработке нефтегазовых месторождений.

Бакалавриат, магистратура, докторантура: нефтегазовое дело.

Магистратура: управление промышленными проектами и инжиниринг.





Факультет геологии и геологоразведки использует новейшие специализированные программные продукты и технологии, активно вовлекая студентов в научно-исследовательские проекты.

Бакалавриат: геология и разведка месторождений твердых полезных ископаемых, геология нефти и газа, геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых.

Магистратура: геология и разведка твердых видов полезных ископаемых, геология и разведка углеводородного сырья.

Докторантура: геология и разведка месторождений полезных ископаемых.

Факультет информационных технологий — самый большой факультет КБТУ, на котором получают образование почти тысяча студентов, бакалавров и магистров.



Бакалавриат: информационные системы, вычислительная техника и программное обеспечение, автоматизация и управление.

Магистратура: информационные системы.

Докторантура: информатика, вычислительная техника и управление





Программы Бизнес Школы признаются профессиональными организациями, такими как CFA, ACCA и CIMA.

Бакалавриат: менеджмент, финансы, бухгалтерский учет и аудит, управление проектами, экономика, общество и технологии, маркетинг.

Магистратура: International MBA with Paris, MBA в области нефтегазового сектора, финансов и анализа, лидерства, управлении зеленой экономикой, управлении проектами и поставками.

Докторантура: менеджмент, управление проектами.

Выпускники Казахстанской Морской Академии могут найти работу в судостроении, фрахтовании, морском праве, управлении судостроением, ремонте и техническом обслуживании судов, а также в смежных технических областях.

Бакалавриат: морская техника и технология.

Магистратура: оффшорная инженерия и морские перевозки, транспортная инженерия и планирование.

В Международной Школе Экономики студенты обучаются под академическим руководством Лондонской Школы Экономики и получают диплом Университета Лондона.

Бакалавриат: Data Science and Business Analytics, Economics and Finance, Mathematics and Economics.

Также при университете действуют несколько научно-образовательных центров:

Профессорско-преподавательский состав НОЦ математики и кибернетики — высококвалифицированные специалисты в различных областях математики, 100% профессорско-преподавательский состав — доктора и кандидаты наук.





Бакалавриат, магистратура и докторантура: математическое и компьютерное моделирование.

НОЦ альтернативной энергетики готовит магистров и докторантов по специальности: «Наноматериалы и нанотехнологии».

В НОЦ химической инженерии внедрена дуальная система образования, которая сочетает теоретическое знание с практической деятельностью. Студент проходит обучение как в аудиториях, так и на производстве.

Бакалавриат, магистратура, докторантура: химическая технология органических веществ.

Магистратура, докторантура: нефтехимия.

Докторантура: химическая технология неорганических веществ.

НОЦ Материаловедения и проблем коррозии разрабатывает инновационные технические решения в химической технологии, материаловедении, нефтехимии, металлообработке и металлургии.

Магистратура, докторантура: материаловедение и технология новых материалов.

Докторантура: металлургическая инженерия.

Как поступить





Прием документов для обучения в КБТУ осуществляется в таком порядке:

Шаг 1. Встреча с академическими консультантами, которые предоставляют детальную информацию об образовательных программах на уровне бакалавриата, магистратуры и докторантуры, оказывают помощь, отвечают на вопросы относительно образовательных программ.

Шаг 2. Оплата подачи документов. Общая сумма — два МРП, на 2021 год — 5834 тенге.





Шаг 3. Внутренние вступительные экзамены. Все абитуриенты сдают KELET — KBTU English LanguageEntrance Test. От сдачи вступительного экзамена по английскому языку освобождаются абитуриенты, имеющие официальный действующий по срокам сертификат TOEFL или IELTS. Тем, кто поступает на факультеты ФИТ, МШЭ, КМА, необходимо сдать тест по математике.

Шаг 4. Заполнение анкеты. Есть два варианта, вручную и онлайн.

Шаг 5. Медицинский контроль, требуется предоставить справку 086У, юношам также необходимо пройти воинский учет.

Шаг 6. Подача документов техническому секретарю.

Студенческая и научная жизнь





В КБТУ построена система студенческого самоуправления, главный орган которой — Студенческое правительство. Цель такой организации — дать возможность студентам развить навыки лидерства и стать активным членом сообщества университета.

При университете работают 25 студенческих организаций, которые разделены на несколько областей: наука, интеллектуальная деятельность, искусство, спорт, развлечения, благотворительность и общественность.

КБТУ создает разные условия для поддержания студенческой активности. В университете действует KBTU Startup Incubator — организация, которая поддерживает технические инициативы обучающихся, приглашает зарубежных лекторов и организовывает мастер-классы.





В 2019 году, совместно с Reading University, была запущена пятилетняя программа International Entrepreneurship hub. Она нацелена на поддержание предпринимательской активности на международном уровне.

Каждый год, около 70 студентов КБТУ, принимают участие в программах академического обмена. Вуз поддерживает связь с более чем 60 университетами в Европе, США и Юго-Восточной Азии.

Что интересного в КБТУ





— КБТУ — единственный казахстанский университет, получивший международную аккредитацию агентства ABET США по всем компьютерным специальностям, а программа «Магистр в финансовом анализе» является единственной официально признанной программой CFA Institute в Казахстане и Центральной Азии

— 30% от общего состава штатных преподавателей являются иностранцами из Великобритании, Германии, США, Канады, Венгрии, Кореи, Индии и других стран. Каждый год в университет приглашаются около 40 зарубежных преподавателей, а 70% преподавательского состава имеют степень PhD

— обучение по всем специальностям проходит на английском языке. Для того, чтобы студенты развивали уровень владения языком в КБТУ создан сектор английского языка, который предоставляет элективные дисциплины, совместимые с основной программой. Также в рамках сектора проходят встречи «Клуба английского языка»

— уровень трудоустройства выпускников — 98%. Людей из КБТУ можно встретить в Google, Microsoft, Facebook, Twitter, Halliburton, Danone, Procter & Gamble и других мировых компаниях. Для помощи студентам в выборе стажировок и создания карьеры при университете создан «Карьерный центр», который часто организовывает ярмарки вакансий

— главный принцип развития КБТУ — трансформация в университет исследовательского типа, когда образование осуществляется через взаимодействие учебы с наукой и индустрией. Поэтому в структуре университета функционируют Институт химических наук им. А. Б. Бектурова и Институт органического катализа и электрохимии им. Д. В. Сокольского.