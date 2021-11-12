Как получить американское образование в Центральной Азии: все о поступлении и программах АУЦА

Американский университет в Центральной Азии, расположенный в Бишкеке, считается одним из лучших вузов региона. Собрали полезную информацию об университете, поступлении и образовательных программах.





Об университете





Американский университет в Центральной Азии вырос из Кыргызско-американского факультета при Кыргызском государственном национальном университете.

Вскоре КАФ развился до самостоятельного учебного заведения. В 1997 году он был преобразован в Американский университет в Кыргызстане. Для управления новым вузом был создан интернациональный Совет попечителей.

Вскоре университет получил международное признание, поэтому теперь здесь работают ученые из разных стран. В 2002 году Совет попечителей изменил название вуза на «Американский университет в Центральной Азии». Так образовательное учреждение подчеркнуло свое региональное значение.

За несколько лет АУЦА стал одним из лидеров образования в Центрально-азиатском регионе. В 2015 году был открыт новый кампус. Четырехэтажное здание было построено с использованием экологически чистых материалов и технологий.





В 2019 году университет анонсировал открытие Инновационного колледжа АУЦА для школьников, получивших основное общее образование.

Миссия АУЦА — подготовка новых, образованных, руководящих кадров в лучших традициях американского гуманитарного образования для осуществления преобразований в Центральной Азии.

О программах

Программы бакалавриата:

«Антропология, технология и международное развитие». Выпускники получат два диплома, второй — от Bard College, аккредитованного в США.

«Бизнес управление». Одна из самых конкурентоспособных программ в АУЦА. Уровень трудоустройства выпускников почти 100%.

«Экологическая устойчивость и климатология». Здесь фокусируются на экологических исследованиях во всем мире.

«Международные отношения». Программа направлена на развитие у студентов способности идентифицировать, объяснять и понимать политические институты на фоне современной мировой политики.

«Свободные искусства и науки» — первая междисциплинарная программа бакалавриата АУЦА с преподаванием на английском языке.





«Программное обеспечение». Здесь можно обучаться как по Major, выбрав ее своей главной специальностью, так и по Minor — для тех, кто хочет получить практические навыки,не углубляясь в теорию.

«Прикладная геология» изучает, как геологические проблемы влияют на жизнь людей, последствия природных геологических опасностей и проблемы экологической устойчивости.

«Прикладная математика и информатика» —предоставит студентам инструменты, необходимые для понимания информационных систем.

Программа «экономика», развивает количественные навыки и обучает студентов использованию приобретенных знаний и навыков в собственных эмпирических исследованиях.

«Европоведение» — готовит специалистов в области европейской политики, общества, истории и культуры.

«Юриспруденция». Занятия здесь ведут известные профессора из Америки, Европы и Центральной Азии, с опытом практической работы.

«Журналистика». Программа готовит профессионалов в области средств массовой информации и коммуникаций.

После завершения программы «психология», студенты смогут оказывать профессиональную помощь в области социального и организационного поведения.

«Социология» — предоставляет студентам прочную основу в области социологических исследований и теории.

«Телевидение» — воспитывает новое поколение профессионалов СМИ в Центральной Азии.





Программы магистратуры:

«Управление бизнесом». MBА по западному образцу с преподаванием на английском языке.

«Изучение Центральной Азии». Программа разработана с целью изучения прошедших и текущих социальных, политических, экономических и культурных процессов в Центральной Азии.

В рамках программы «экономика» есть возможность пройти ускоренный курс от MIT.

«Антропология, урбанизм и международное развитие» — выпускает специалистов, которые понимают проблемы городской среды и могут работать над их решением.

«Прикладная психология» — изучает три направления: психологическое консультирование, консультации для детей и подростков, исследования в области психологии.

Программа «социология», познакомит студентов с методами исследования различных аспектов общества.

«Журналистика». Курсы на программе развивают исследовательские, аналитические и мультимедийные навыки, необходимые для работы в СМИ.

«Педагогика» — единственная американская степень магистра в области образования в Центральной Азии.

На «юриспруденции» студенты имеют возможность получить двойной диплом в партнерских университетах США и ЕС.

Специальность: «Управление талантами и развитие человеческого потенциала в организациях», финансируется Европейским Союзом в рамках программы Erasmus — есть возможность обучиться за границей.

Как поступить

Процесс поступления проходит в три этапа: регистрация на вступительные экзамены, сдача экзаменов, сбор необходимых документов для поступления.

Вступительные экзамены состоят из трех частей: тест на знание английского языка, написание сочинения и тест по математике.





Список необходимых документов:

— заявление на имя президента АУЦА. Его можно заполнить онлайн

— документ об образовании: копия аттестата об окончании средней школы или диплома с прошлого места учебы

— копия паспорта и две цветные фотографии 3х4

— сертификат общереспубликанского тестирования

— сочинение, в котором нужно описать причины, по которым вы хотите поступить в АУЦА, объемом не больше 700 слов

— сертификаты с результатами прохождения дополнительных тестов: TOEFL, IELTS, SAT, ACT Plus Writing.

Студенческая и научная жизнь

В АУЦА действуют организации молодых антропологов, студенческого театра, танцевального кружка, молодых предпринимателей, а также спортивных клубов. Кроме этого, Студенческий офис предлагает различные возможности студентам для создания клубов по своим интересам. Также при университете работает независимая студенческая газета — The New Star.





Помимо исследовательских коллективов в АУЦА созданы три крупных научных центра:

— институт Центральноазиатских исследований

— институт Образования

— Тянь-Шанский аналитический центр.

Что интересного в АУЦА

АУЦА — первый университет в Центральной Азии, выдающий аккредитованные степени США в сфере гуманитарных наук через партнерство с Bard College.

При университете действует «Академия Нового Поколения» — одногодичная интенсивная подготовительная программа, которая предлагает своим слушателям программы по улучшению знаний русского и английского языка и математики для колледжа.

Инновационный колледж АУЦА — единственное учебное учреждение в регионе, дающее возможность получить образование, эквивалентное университетскому, сразу после девятого класса средней школы.

После выпуска студенты могут стать членом «Ассоциации выпускников АУЦА», получив идентификационную карту, которая дает доступ к библиотеке, столовой и другим организационным организациям университета.