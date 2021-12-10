Гайд по Astana IT University. Поступление, программы, студенческая и научная жизнь

Astana IT University — один из самых молодых вузов Казахстана, цель которого — подготовить специалистов в области цифровой трансформации. Рассказываем все, что нужно знать об учебном заведении.





Об университете









Astana IT University — один из самых молодых вузов Казахстана. Он был открыт в 2019 году, в рамках программы «Цифровой Казахстан», на территории бизнес-центра EXPO.

В первый год к учебе приступило 613 студентов, а уже в следующем году, количество поступивших увеличилось почти до 2000.

В 2021 году университет открыл новые программы Smart Technologies и IT Entrepreneurship, которые ориентированы на проектирование и управление Smart-системами и формирование современных предпринимательских компетенций в сфере IT-предпринимательства.

Astana IT University — ведущий центр компетенций по цифровой трансформации в Центральной Азии. Цель вуза — подготовка специалистов в области цифровой экономики на основе междисциплинарных технологий.

О программах





Образовательные программы бакалавриата:

«Компьютерные науки». Навыки, которые получат выпускники: понимание программно-информационных систем, умение работать с вычислительными системами и программным обеспечением.

Профильные предметы: физика и математика.

«Программная инженерия». Навыки, которые получат выпускники: проектирование и оценка алгоритмов и структур данных, разработка и анализ прикладных программных систем.

Профильные предметы: физика и математика.

«Анализ больших данных». Навыки, которые получат выпускники: анализ больших объемов информации, внедрение новых технологий обработки и анализа данных.

Профильные предметы: физика и математика.

«Промышленная автоматизация». Навыки, которые получат выпускники: понимание процесса проектирования, знания по теории сигналов и управления, архитектурам компьютерных систем.

Профильные предметы: физика и математика.

«Медиа технологии». Навыки, которые получат выпускники: моделирование и проектирование сложных систем, программирования и тестирования решений.

Профильные предметы: физика и математика.





«Кибербезопасность». Навыки, которые получат выпускники: выбирать стандарты, методы, технологии, инструменты и технические средства для проведения работ по сопровождению программных систем.

Профильные предметы: физика и математика.

«Телекоммуникационные Системы». Навыки, которые получат выпускники: понимание математического аппарата обработки сигналов, а также современных телекоммуникационных систем.

Профильные предметы: физика и математика.

«IT-менеджмент». Навыки, которые получат выпускники: управление в области информационных технологий, информационных систем.

Профильные предметы: география и математика.

«Цифровая журналистика». Навыки, которые получат выпускники: умение создавать мультимедийный контент для медиа, владение инновационными журналистскими практиками.

Профильные предметы: два творческих экзамена.

«IT-предпринимательство». Навыки, которые получат выпускники: использование современных трендов в области разработки программного обеспечения.

Профильные предметы: география и математика.

Smart Technologies. Навыки, которые получат выпускники: разработка на современных языках программирования, знания в областях Smart city, облачных сервисов, машинного обучения, искусственного интеллекта.





Образовательные программы магистратуры:

«Прикладная аналитика данных». Выпускники смогут работать в научных и производственных проектах в качестве аналитика данных, эксперта по бизнес-интеллекту, инженера процессов.

«Управление проектами». Выпускники смогут работать в государственных структурах, социальной сфере, консалтинговых услугах.

«Вычислительные науки». Выпускники смогут работать научными сотрудниками или исследователями в научно-исследовательских институтах, в качестве аналитиков при разработке физических систем.

Как поступить





Процесс поступления на программы бакалавриата:

Шаг 1. Сдача вступительного экзамена AITU Excellence Test. Зарегистрироваться на тест можно здесь.

Шаг 2. Регистрация на портале приема абитуриентов. Это необходимодля того, чтобы вас внесли в базу поступающих абитуриентов.

Шаг 3. Собрать необходимые документы. Со списком можно ознакомиться здесь.

Шаг 4. Отправить документы. Адрес университета: г. Нур-Султан, проспект Мангилик Ел, 55/11. Почтовый индекс 010000, Ф.И.О. получателя — Хаймульдин Нурсултан Газизович.





Процесс поступления на программы магистратуры:

Шаг 1. Сдать комплексное тестирование. Пороговый балл в научно-педагогическую магистратуру — 75, пороговый балл в профильную магистратуру — 50.

Шаг 2. Собрать необходимые документы. Со списком можно ознакомиться здесь.

Шаг 3. При поступлении на платное отделение оплатить первый транш.

Шаг 4. Подача документов через приемную Комиссию AITU или онлайн. Необходимо принести полный пакет документов в университет по адресу г. Нур-Султан, проспект Мангилик Ел, 55/11.

Студенческая и научная жизнь





Студенты Astana IT University живут интересной, яркой и насыщенной жизнью.

В вузе работает департамент по работе со студентами. Его цель — создать оптимальную воспитательную среду, направленную на самореализацию и развитие личности обучающихся.





Также при университете действует студенческое самоуправление. Оно состоит из активных ребят, которые создают разные молодежные мероприятия.

В Astana IT University организовано больше 25 студенческих клубов разной направленности — от музыкального до баскетбольного.

Также в стенах вуза проводятся дебатные форумы, игры КВН, творческие конкурсы и состязания.

При университете действуют научно-инновационные центры:

Industry 4.0 ведет исследования по направлениям: оптимизация и моделирование интеллектуальных индустриальных решений.

AgroTech ведет исследования по направлениям: дистанционное зондирование, точное земледелие и животноводство, БПЛА и робототехника, цифровые карты полей.





EdTech ведет исследования по направлениям: цифровой университет, IT-образование, цифровая педагогика, учебная аналитика, непрерывное образование.

На базе вуза выпускается международный научный журнал Scientific Journal of Astana IT University, в котором публикуются работы ученых разных стран.

Что интересного в Astana IT University





— университет сотрудничает с отечественными и международными компаниями в IT индустрии, его студенты проходят практику на базе партнеров: Huawei, Microsoft, Kaspersky, CISCO, Lenovo, HP и других

— студенты, успешно сдавшие экзаменационную сессию, с оценками А, А-, В+, В, В-, могут претендовать на получение скидки в размере 30% на следующий триместр

— обучение в Astana IT University ведется полностью на английском языке

— университет предлагает пройти программу Foundation AITU — это подготовительные курсы, в рамках которых осуществляется академическая и языковая подготовка к программам бакалавриата. Ее выпускники получают возможность поступить без вступительных экзаменов

— Astana IT University активно ведет YouTube-канал. На нем можно найти подкаст AITU Talks с историями IT-специалистов, проект AITU Stories о достижениях студентов, а также видео-лекции преподавателей.