Центральная Азия, Турция, США: 5 полезных статей для путешественников

Собрали 5 ссылок, где вы узнаете о красивых отелях, актуальных программах для путешествий и других полезных лайфхаках.





Секвойя, Гранд-Каньон и Роки-Маунтин и еще 7 известных национальных парков США





Йеллоустонский национальный пар к , @yellowstoneps

Парк площадью почти девять тысяч квадратных километров удивляет туристов уникальной природой, достопримечательностями и разнообразной географией.

Гигантский парк пролегает через территорию трех штатов: Вайоминг, Монтана и Айдахо. Здесь путешественники могут заблудиться в многочисленных озерах Йеллоустоуна, горах, долинах, гейзерах.

Парк рекомендуется посещать в апреле, мае, сентябре или октябре.

Национальный парк Йосемити, @yosemitenps

Самый посещаемый национальный парк Калифорнии известен впечатляющими водопадами Vernal Fall и Bridalveil Fall, а также уникальными гранитными скальными образованиями.

В национальном парке Йосемити есть множество живописных троп для походов и кемпингов. Но каким бы не был ваш маршрут, обязательно присмотритесь к Tunnel View Outlook. Тут открывается потрясающий панорамный вид на всю долину. Один из плюсов парка — сюда легко добраться.

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Путешествия без лишних затрат: 7 программ для работы и учебы за рубежом





Peace Corps — независимое федеральное агентство, созданное Джоном Кеннеди в 1960 году. Волонтеры работают над тем, чтобы улучшать жизнь людей по всему миру. Добровольцы получают практическую пользу: изучают языки, международный опыт развития, заводят партнеров и друзей. Организация сотрудничает со 139 странами.

Организация предоставляет каждому волонтеру жилье и стипендию. В отличие от других международных волонтерских программ, участие в Peace Corps — бесплатно. Плата за подачу заявления не взимается, хотя расходы на необходимые медицинские осмотры могут быть покрыты лишь частично.





Это программа, которая позволяет совместить туризм с работой в сельском хозяйстве. Суть программы заключается в том, что добровольный сотрудник работает на ферме четыре-шесть часов в день, а хост предоставляет ему жилье и питание. Как правило, ни фермер, ни доброволец не платят друг другу.

Чтобы поучаствовать в программе, доброволец платит годовой членский взнос в размере 40$-55$ организации WWOOF в стране, где хотел бы работать. Взамен получает каталог фермеров-участников программы в стране и может договориться с любым из них.

Среди 53 стран, с которыми работает организация, есть Казахстан и Кыргызстан. В настоящее время даже присутствует термин «вуфинг», который произошел от названия программы.

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10 платформ, которые помогут студентам и путешественникам найти недорогое жилье за границей





На международной платформе можно найти жилье в Брисбене, Токио и других крупных городах. На сайте можно арендовать отдельную комнату или поделить ее с соседом.





Сайт по большей степени ориентирован на Великобританию. Удобно, что на этой платформе студенты могут бесплатно отменить бронь и получить полный возврат денег.

Сайт предоставляет сертификат на проживание с предоплатой, который можно использовать при подаче заявления на визу. Он подтверждает, что ты забронировал место для проживания.

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Где найти стильные глэмпинги и юртовые лагеря в Центральной Азии — 15 интересных локаций





Таджикистан

Camping Village





Единственный кемпинг в виде палаточного городка в Таджикистане находится на высоте 2500 метров над уровнем моря, близ ущелья Сарытаг — одного из самых чудесных мест страны, неподалеку от Искандеркуля.

В городке имеются гиды, которые покажут самые удивительные места и расскажут немало интересного.

Узбекистан

Юртовый лагерь «Аяз-Кала»





Лагерь находится в Эликкалинском районе Республики Каракалпакстан, на впечатляющей возвышенности около руин древней крепости «Аяз-Кала». Сюда можно приехать на экскурсию на несколько часов или остаться на ночь.

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12 лучших молодежных отелей Турции: для медового месяца или вечеринок с друзьями





Adam&EveHotel

Где: Белек





Отель для молодых людей, которые приехали не ради отдыха формата All Inclusive, а за яркими впечатлениями и крутыми тусовками. Действует возрастное ограничение с 16 лет.

На территории отеля проводятся концерты с участием Dj, пенные вечеринки, интересные вечерние шоу программы и многое другое. Гости высоко оценивают дружелюбный и частично русскоговорящий персонал, высокий сервис и относительно невысокие цены.





Где: Бодрум





Курортный отель с открытым бассейном и панорамным видом на океан предназначен для отдыха без детей. Посетителей радует расположение отеля — всего в 900 метрах от центра города Бодрум.

Но обстановка здесь тихая и спокойная. Voyage Bodrum рассчитан на молодых пар или тех, кто приехал на медовый месяц.

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