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12 лучших молодежных отелей Турции: для медового месяца или вечеринок с друзьями
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28.05.2022

12 лучших молодежных отелей Турции: для медового месяца или вечеринок с друзьями

Собрали подборку из 12 отелей Турции с возрастным ограничением 16+. Для тех, кто ищет спокойный романтичный отдых или вечеринки и новые знакомства.

Adam&Eve Hotel

Adam&Eve Hotel

Где: Белек

Отель для молодых людей, которые приехали не ради отдыха формата All Inclusive, а за яркими впечатлениями и крутыми тусовками. Действует возрастное ограничение с 16 лет.

На территории отеля проводятся концерты с участием Dj, пенные вечеринки, интересные вечерние шоу программы и многое другое. Гости высоко оценивают дружелюбный и частично русскоговорящий персонал, высокий сервис и относительно невысокие цены.


Voyage Bodrum Hotel

voyage bodrum hotel

Где: Бодрум

Курортный отель с открытым бассейном и панорамным видом на океан предназначен для отдыха без детей. Посетителей радует расположение отеля — всего в 900 метрах от центра города Бодрум.

Но обстановка здесь тихая и спокойная. Voyage Bodrum рассчитан на молодых пар или тех, кто приехал на медовый месяц.


Sentido Lykia Resort&Spa

sentido liberty lykia

Где: Олюдениз

Отель принимает гостей старше 16 лет. Территория с множественными бассейнами, ресторанами и барами не может не радовать посетителей. Чистота и количество зелени, приветливый персонал — преимущества Sentido Lykia.

Рядом есть гора Бабадаг, откуда с высоты 2300 метров можно пролететь над морем на параплане и насладиться видами голубой бухты.


Sherwood Blue Belek, Adults only

Sherwood Blue Belek

Где: Белек

Основная особенность отеля — бассейны. Днем здесь тихая и уютная обстановка. Все веселье начинается после девяти вечера: дискотеки и клубная музыка, соответствующая шоу программа для взрослых от 18 лет и старше.


Selene Beach&Spa, Adults only

Selene Beach&Spa

Где: Авсаллар

Среди плюсов отеля — цены, архитектура, расположение и качество обслуживания. Пляж небольшой, но это не отпугивает туристов.

Тут редко можно встретить русскоговорящего. Будьте готовы к ежедневным и шумным тусовкам на баре до самого утра.


Sunprime C-Lounge, Adult only

Sunprime C-Lounge

Где: Аланья

Небольшой отель предназначен для гостей старше 16 лет. Посетители отмечают качество обслуживания и вкусное питание. В течение дня можно погреться на солнце или посетить город, а ночью вас ожидает шоу программа, знакомство в барах и караоке.

В последние годы отель дважды признавался лучшим в Алании.


Ramira City Hotel

Ramira City Hotel

Где: Аланья

Расположение в центре города, отличный шеф-повар и демократичные цены — вот, что отмечают гости Ramira City Hotel. Особенно радует контингент старше 16 лет. Недалеко от отеля находится знаменитый пляж «Клеопатра».

Сравнительно небольшой городской отель подойдет любителям бюджетного отдыха без лишних затрат.


Flora Garden Beach Club

Flora Garden Beach

Где: Анталья

Отличный отель, в постройку которого вложили душу. Территория продуманная, есть множество тропинок для прогулок.

Здесь особое внимание уделяют развлечению гостей. В барах живая музыка, а выступления на свежем воздухе и вечерние дискотеки не могут радовать гостей старше 16 лет.


Alba Royal, Adults only

Alba Royal

Где: Сиде

Располагается в пригороде Сиде, в курортном поселке Чолаклы. Отель для желающих отдохнуть без лишнего шума. Мало русскоязычных, основную массу отдыхающих составляют англичане, немцы и люди из других стран Европы.

Alba Royal скорее подходит для медового месяца или романтического отдыха. Есть анимация, живая музыка и вечерние шоу, но заканчивается все рано, желающим отрываться до утра придется отправляться в город.


Forever Club

Forever Club

Где: Бодрум

Скромный по размерам отель с хорошими номерами и просторными балконами. Зеленая территория, красивая природа вокруг и расположение привлекают туристов из Европы.

Forever Club рекомендуется для молодежного отдыха. Присутствует анимация и дискотеки, но не шумные. Ориентир в пользу более спокойного отдыха. Не допускаются дети младше 16 лет.


La Boutique Hotel&Suites

La Boutique

Где: Анталья

В отеле останавливаются молодые пары и люди, находящиеся в деловых поездках. Скромная территория, ограничение по возрасту и незначительное количество номеров обеспечивают тишину и спокойный отдых.

Отличный пляж, доступный только для посетителей, уютная и романтическая атмосфера придают особенный шарм этому месту. Любителям шумных мероприятий искать развлечения придется самим.


Manesol Boutique Galata

Manesol Boutique

Где: Стамбул

Отель с удобным расположением. В пешей доступности расположены такие популярные достопримечательности как Дворец Топкапы и Цистерна Базилика. Персонал, который всегда готов помочь с любым вопросом особенно радует.


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#путешествия #туризм #молодежь #турция #отель
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