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Секвойя, Гранд-Каньон и Роки-Маунтин и еще 7 известных национальных парков США
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Сегодня в 17:45

Секвойя, Гранд-Каньон и Роки-Маунтин и еще 7 известных национальных парков США

Национальные парки привлекают миллионы туристов и путешественников по всему миру. Мы собрали 10 самых классных и по-особенному завораживающих национальных парков США, в которых стоит побывать каждому.


Йеллоустонский национальный парк

Йеллоустоун

Парк площадью почти девять тысяч квадратных километров удивляет туристов уникальной природой, достопримечательностями и разнообразной географией.

Гигантский парк пролегает через территорию трех штатов: Вайоминг, Монтана и Айдахо. Здесь путешественники могут заблудиться в многочисленных озерах Йеллоустоуна, горах, долинах, гейзерах.

Парк рекомендуется посещать в апреле, мае, сентябре или октябре.


Национальный парк Йосемити

йосемити

Самый посещаемый национальный парк Калифорнии известен впечатляющими водопадами Vernal Fall и Bridalveil Fall, а также уникальными гранитными скальными образованиями.

В национальном парке Йосемити есть множество живописных троп для походов и кемпингов. Но каким бы не был ваш маршрут, обязательно присмотритесь к Tunnel View Outlook. Тут открывается потрясающий панорамный вид на всю долину. Один из плюсов парка — сюда легко добраться.


Национальный парк Глейшер

Глейшер

Национальный парк охватывает два горных хребта и включает в себя более 700 озер по всему штату Монтана.

К посещению советуют тропу кедров и тропу озера Айсберг. Более того, в национальном парке Глейшер проводится множество бесплатных мероприятий, например, походы с гидом и наблюдение за звездами.


Национальный парк Гранд-Каньон

гранд каньон

Это именно то место, которое нужно увидеть лично, а не просто по фотографиям. Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО предлагает бесконечные возможности для пеших прогулок по тропам различной длины и степени сложности, а также возможность сплавиться на плоту по реке Колорадо. Также есть возможность вертолетной экскурсии, чтобы увидеть каньон во всей его красе.


Национальный парк Зайон

Зион

Национальный парк штата Юта — настоящий рай для любителей острых ощущений. Самые известные места в парке Зайон — это узкая тропа с цепями, ведущая на скалу Angels Landing, и узкий каньон реки Вирджин, тропа которого проходит прямо по руслу, а туристы передвигаются по пояс в воде.


Национальный парк Гранд-Титон

гранд титон

Когда-то этот парк был домом для скотоводов штата Вайоминг. Теперь он предлагает тропы, которые проходят через озера и заснеженные вершины горного хребта Гранд-Титон. Самая высокая точка хребта достигает 4199 метров.


Национальный парк Брайс-Каньон

Брайс каньон

Худу — это каменные столбы странной формы. А Брайс-Каньон — место, где можно найти самую обширную коллекцию худу в мире. Парк расположен в южной части штата Юта.

Гуляя по тропам парка, можно посмотреть на впечатляющие красные скальные образования. Посетители также могут записаться на экскурсии с гидом. Брайс-Каньон наиболее популярен в летний период.


Национальный парк Арки

арки

Основан в 1929 году. Площадь Национального парка Арки составляет 309 квадратных километров. Горные массивы делают парк отличным местом для скалолазов и любителей красивых фотографий.

Посетители могут найти более 2000 арок в парке, из которых самые популярные: Ландшафтная, Нежная и Двойная арка.


Национальный парк Роки-Маунтин

Роки маунтейн

Парк любим туристами за удобное местоположение. Он расположен в 112 километрах к северо-западу от Денвера. Поэтому сюда можно приезжать даже на один день.

Emerald Lake Trail — самый популярный поход, который включает восемь километров туда и обратно и обещает захватывающие альпийские виды.


Национальный парк Секвойя

секвойя

На территории Калифорнии находится парк, основанный в 1890 году. Помимо множества природных объектов, особое место в парке Секвойя занимают растущие в Гигантском лесу знаменитые высокие деревья. Примечательно, что в этом лесу растут пять из десяти самых высоких деревьев мира. Огромный интерес туристов вызывает секвойя «Генерал Шерман», достигающая высоты более 80 метров и окружность основания которой составляет более 30 метров. Это самое большое дерево планеты.

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#путешествия #туризм #природа #сша #национальныйпарк
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.