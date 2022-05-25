10 платформ, которые помогут студентам и путешественникам найти недорогое жилье за границей

Собрали 10 сайтов, которые помогают студентам по всему миру находить жилье для проживания во время учебы или путешествий.











На международной платформе можно найти жилье в Брисбене, Токио и других крупных городах. На сайте можно арендовать отдельную комнату или поделить ее с соседом.





Сайт по большей степени ориентирован на Великобританию. Удобно, что на этой платформе студенты могут бесплатно отменить бронь и получить полный возврат денег.





Сайт предоставляет сертификат на проживание с предоплатой, который можно использовать при подаче заявления на визу. Он подтверждает, что ты забронировал место для проживания.









База данных для поиска меблированных квартир на нескольких платформах. Поисковая система работает более чем с 200 партнерами и предоставляет наиболее релевантные варианты. Большинство квартир находятся в Европе.





Основной фокус идет на США. Платформа помогает студентам найти кого-то, с кем можно разделить арендную плату. Также Roomi славится качественным обслуживанием клиентов.





Подходит для студентов, но основная аудитория — путешественники, которые нуждаются в длительном проживании в течение месяца и не хотят заселяться в отель.





Сайт был запущен бывшими студентами, обучающимися за рубежом. В настоящее время работает с более чем 250 кампусами в США и Канаде.





Когда студенты уезжают на каникулы, большое количество комнат пустует. Университеты используют платформу для заполнения помещений. Есть возможность познакомиться с университетской жизнью.





Сайт предлагает опыт проживания в семье для тех, кто путешествует по учебе или хочет познакомиться с другой культурой. На платформе представлено более 63 000 номеров в более чем 176 странах.









Платформа предлагает такие варианты жилья как общежития, общие и отдельные квартиры. В каждом из перечисленных городов SAA есть представители, с которыми можно обсудить все нюансы бронирования.



