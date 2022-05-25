10 платформ, которые помогут студентам и путешественникам найти недорогое жилье за границей

Собрали 10 сайтов, которые помогают студентам по всему миру находить жилье для проживания во время учебы или путешествий.
Student.com
На международной платформе можно найти жилье в Брисбене, Токио и других крупных городах. На сайте можно арендовать отдельную комнату или поделить ее с соседом.
AmberStudent
Сайт по большей степени ориентирован на Великобританию. Удобно, что на этой платформе студенты могут бесплатно отменить бронь и получить полный возврат денег.
Uniplaces
Сайт предоставляет сертификат на проживание с предоплатой, который можно использовать при подаче заявления на визу. Он подтверждает, что ты забронировал место для проживания.
Nestpick
База данных для поиска меблированных квартир на нескольких платформах. Поисковая система работает более чем с 200 партнерами и предоставляет наиболее релевантные варианты. Большинство квартир находятся в Европе.
Roomi
Основной фокус идет на США. Платформа помогает студентам найти кого-то, с кем можно разделить арендную плату. Также Roomi славится качественным обслуживанием клиентов.
Homelike
Подходит для студентов, но основная аудитория — путешественники, которые нуждаются в длительном проживании в течение месяца и не хотят заселяться в отель.
4stay
Сайт был запущен бывшими студентами, обучающимися за рубежом. В настоящее время работает с более чем 250 кампусами в США и Канаде.
University Rooms
Когда студенты уезжают на каникулы, большое количество комнат пустует. Университеты используют платформу для заполнения помещений. Есть возможность познакомиться с университетской жизнью.
Homestay
Сайт предлагает опыт проживания в семье для тех, кто путешествует по учебе или хочет познакомиться с другой культурой. На платформе представлено более 63 000 номеров в более чем 176 странах.
Study Abroad Apartments
Платформа предлагает такие варианты жилья как общежития, общие и отдельные квартиры. В каждом из перечисленных городов SAA есть представители, с которыми можно обсудить все нюансы бронирования.