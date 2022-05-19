Где найти стильные глэмпинги и юртовые лагеря в Центральной Азии — 15 интересных локаций

Палаточные городки, юртовые лагеря и люксовые глэмпинги — рассказываем, где красиво отдохнуть в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане.





Таджикистан

Единственный кемпинг в виде палаточного городка в Таджикистане находится на высоте 2500 метров над уровнем моря, близ ущелья Сарытаг — одного из самых чудесных мест страны, неподалеку от Искандеркуля.

В городке имеются гиды, которые покажут самые удивительные места и расскажут немало интересного.

Стоимость: от 20$ с человека и выше. Есть разные пакеты с индивидуальными условиями.

Условия: в зависимости от пакета, возможности будут отличаться. В самый дорогой вариант входит: трансфер, палатка с матрасом и трехразовое питание. На территории городка есть санузлы.

Узбекистан

Лагерь находится в Эликкалинском районе Республики Каракалпакстан, на впечатляющей возвышенности около руин древней крепости «Аяз-Кала». Сюда можно приехать на экскурсию на несколько часов или остаться на ночь.

Стоимость: от 50$ с человека и выше, в зависимости от выбранных условий.

Условия: гости останавливаются в юртах. Доступны двухместные и общие на 25 человек. В лагере два душа, два санузла и кухня с тремя очагами.

В стоимость также входит трехразовое питание из приготовленных на очаге блюд каракалпакской, казахской и узбекской кухонь.





Лагерь расположен в горах, вокруг только природа. Можно выйти из юрты и сразу отправиться в поход.

Стоимость: от 30$ с человека и выше.

Условия: гости останавливаются в юртах, где есть удобные кровати, душевые кабины и санузел. Доступен быстрый Wi-Fi, бассейн и полное питание. Ужины и завтраки состоят из вкусной домашней еды из 7-10 блюд.

Кыргызстан

Этно-кемпинг на берегу Иссык-Куля с индейскими типями. В такой атмосфере гостей ждет умиротворенный отдых и полное единение с природой.

Стоимость: от 30$ с человека.

Условия: есть возможность остановиться со своей палаткой или арендовать местную. Также доступны кровати. По желанию можно заказать трансфер. Есть экологичный душ, вегетарианская кухня и Wi-Fi.





Из юртового лагеря «Сонунь», расположенного в Боконбаево, открывается вид на красивое озеро. На территории разбит сад с принадлежностями для барбекю. Гости могут отправиться в пеший поход по окрестностям.

Стоимость: от 13$ с человека.

Условия: к услугам гостей бесплатный Wi-Fi, частная парковка, полностью оборудованная общая ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Ежедневно в кемпинге сервируется азиатский завтрак.





Юрточный лагерь у озера Сон-Куль в 365 километрах от Бишкека. Концепция проекта: Колорит и комфорт.

Стоимость: от 35$ с человека.

Условия: 15 юрт, 2 юрты-ресторана, 4 VIP-туалета и 3 VIP-душевые комнаты. Каждая из юрт рассчитана на проживание четырех человек. В них есть все необходимые удобства.





Бюджетный отдых в горах в 23 километрах от Бишкека. Можно приехать на сутки и более. Есть разные программы на выбор.

Стоимость: от 10$ с человека.

Условия: стандартно в поездку входит трансфер до места кемпинга и обратно, размещение в палатках, конкурсы, прогулка и вечерний общий костер.





Отдохнуть, погулять в горах и проснуться с прекрасным видом на горы, любуясь рассветом в теплой постели — все это можно сделать в Кашка-Суу, ущелье Оруу-Сай.

Стоимость: от 100$ с человека, в зависимости от дня недели.

Удобства: в стоимость входит сам номер в куполе, оснащенный всем необходимым, мангал, средства гигиены, напитки и завтрак.

Казахстан

Глэмпинг в хвойном лесу Аккольского района Акмолинской области, в 120 километрах от Нур-Султана. Это отдых на природе в формате Lux: вместо обычных кемпинговых палаток и спальных мешков — уютные сафари-тенты с кроватями.

Стоимость: от 70$ с человека.

Условия: в любой тариф входят кровать, обеденный стол, гардероб, комод, умывальник, комплект посуды. Есть деревянная кабина с биотуалетом. В более дорогих тарифах — уборная в домиках.





Уникальное место находится в районе поселка Жукей, в 25 километрах от города Щучинск. Главная цель проекта — подчеркнуть первозданную природу Национального Парка «Боровое» и дать возможность гостям провести прекрасные выходные на природе, не жертвуя комфортом.

Стоимость: от 80$ с человека.

Условия: помимо базовых услуг, в стоимость входит пользование общей мангальной зоной, кухонной зоной и развлечения на территории.





Место уединения с природой в комфортных условиях — панорамные окна с видом на горы, уютные вечера у камина и роскошная финская сауна.

Стоимость: от 44$ с человека.

Условия: удобная мебель, мангал, шезлонги, завтрак, дрова для мангала и средства личной гигиены.





Глэмпинг с комфортом. Гостей ждет свежий горный воздух и вид на Заилийский Алатау.

Стоимость: от 93$ с человека.

Условия: есть все необходимое для комфортного размещения: мягкая кровать, теплые полы и душ с туалетом в номере.





Глэмпинг с панорамным видом находится в Алматы, чуть дальше телебашни.

Стоимость: от 70$ и выше.

Условия: комфортабельный купол с террасой, холодильник, чайник, микроволновая печь, душевая кабина, уборная, теплые полы, кровать, вся необходимая посуда и другие дополнительные удобства.





Зона отдыха с глэмпингом находится в 25 километрах от Нур-Султана. Это место, где можно отдохнуть и попариться в хорошей бане.

Стоимость: зона отдыха на стадии строительства. Цены будут доступны скоро.

Условия: бани, домики по концепции «ДубльДом» и комфортные номера со всеми условиями.





Глэмпинг в 23 километрах от Щучинска. Здесь можно отдохнуть на природе с лучшими условиями, прогуляться по сосновому лесу и посидеть у костра.

Стоимость: от 70$ с человека.

Условия: гостям доступна баня, зона барбекю, завтрак и чайный домик. А еще максимально удобные тентхаусы.





Важно: Кемпинги и глэмпинги работают в определенные сезоны. Уточняйте заранее, состоялось ли открытие на данный год.