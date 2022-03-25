Путешествия без лишних затрат: 7 программ для работы и учебы за рубежом

Делимся списком программ для тех, кто не хочет тратить большие деньги на путешествия: волонтерство, программы обмена и возможности для заработка. Подробнее в обзоре.





Peace Corps





Peace Corps — независимое федеральное агентство, созданное Джоном Кеннеди в 1960 году. Волонтеры работают над тем, чтобы улучшать жизнь людей по всему миру. Добровольцы получают практическую пользу: изучают языки, международный опыт развития, заводят партнеров и друзей. Организация сотрудничает со 139 странами.

Организация предоставляет каждому волонтеру жилье и стипендию. В отличие от других международных волонтерских программ, участие в Peace Corps — бесплатно. Плата за подачу заявления не взимается, хотя расходы на необходимые медицинские осмотры могут быть покрыты лишь частично.





Это программа, которая позволяет совместить туризм с работой в сельском хозяйстве. Суть программы заключается в том, что добровольный сотрудник работает на ферме четыре-шесть часов в день, а хост предоставляет ему жилье и питание. Как правило, ни фермер, ни доброволец не платят друг другу.

Чтобы поучаствовать в программе, доброволец платит годовой членский взнос в размере 40$-55$ организации WWOOF в стране, где хотел бы работать. Взамен получает каталог фермеров-участников программы в стране и может договориться с любым из них.

Среди 53 стран, с которыми работает организация, есть Казахстан и Кыргызстан. В настоящее время даже присутствует термин «вуфинг», который произошел от названия программы.





Гостевой онлайн-сервис, который объединяет более 14 миллионов человек в 200 000 населенных пунктах. Суть программы заключается в том, что участники предоставляют друг-другу помощь, ночлег и даже организовывают совместные поездки. Благодаря этому они могут взглянуть на многие международные проблемы с разных сторон.

Чтобы участвовать, нужно заполнить свой профиль на Couchsurfing и рассказать людям, что вы путешествуете или хотели бы принять гостей.





Самая популярная и доступная программа. Подходит студентам, которые хотят провести каникулы в США, познакомиться с американской культурой и образом жизни, встретить новых людей со всей планеты.

У каждого участника своя цель поездки. Кто-то хочет улучшить уровень языка, кто-то — получить ценный опыт жизни и работы за рубежом, а другие — увидеть достопримечательности. Работа в сфере обслуживания: в гостиницах, ресторанах, развлекательных и национальных парках, магазинах.

Вариантов участия два: Self-Placed Program — участник сам ищет себе работу и предоставляет Job Offer или Full Program — где работу находит американский визовый спонсор.

За месяцы работы у студентов будет возможность заработать хорошую сумму.





Все смотрели фильм «Отпуск по обмену»? Каждый мечтал пожить в калифорнийских апартаментах Аманды Вудс, но находились и любители засыпанной снегом английской провинции, в котором проживала Айрис.

Home Exchange — мировой лидер в сфере обмена жильем. Это доступный и безопасный способ путешествовать по миру. Для этого нужно подать объявление и заполнить профиль. Затем найти дома в интересующих вас направлениях и отправить запрос на обмен.





AuPair.com — программа по поиску лучших кандидатов и семей по всему миру. Молодые люди, проживающие в хост-семье, смотрят за детьми, а взамен получают питание, проживание и деньги на карманные расходы, а также возможность выучить язык и познакомиться с культурой принимающей страны.

Программа оплачивает стоимость визы, перелета, а в некоторых странах и страховку. Критерии отбора участников зависят от страны. Главное — соответствовать возрастным ограничениям.









Программа академической мобильности оплачивает все расходы студента, начиная от проживания, заканчивая медицинской страховкой. Помимо этого, студент получает месячное пособие. Нужно владеть английском языком и иметь высокий GPA.

Основные цели программы — повышение качества образования в Европе, развитие мобильности и культурных связей студентов европейских и соседних стран.