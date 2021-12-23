Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
the-weeknd-vypustil-video-na-echoes-of-silence-ono-priurocheno-k-desyatoy-godovschine-vyhoda-al-boma
The Weeknd выпустил видео на Echoes of Silence. Оно приурочено к десятой годовщине выхода альбома
57
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 10:49

The Weeknd выпустил видео на Echoes of Silence. Оно приурочено к десятой годовщине выхода альбома

Канадский исполнитель The Weeknd представил видео на песню Echoes of Silence.


Автором графики выступил японский художник Хадзимэ Сораяма. В ролике The Weeknd предстает в виде робота — его образ выполнен в узнаваемой стилистике Сораямы. В фантастическом мире, который попеременно оказывается то раем, то площадкой глобальной катастрофы, музыкант обнаруживает себя в окружении роботов-женщин.

Релиз клипа приурочен к десятой годовщине выхода одноименного микстейпа — он был выпущен 22 декабря 2011 года.

Источник: daily.afisha.ru

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#музыка #клип #альбом #theweeknd
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Выступление солистов Astana Ballet в прямом эфире
843
Расписание мероприятий от American Corners на неделю
829
Chromatica: новый альбом Леди Гаги
1258