The Weeknd выпустил видео на Echoes of Silence. Оно приурочено к десятой годовщине выхода альбома

Канадский исполнитель The Weeknd представил видео на песню Echoes of Silence.

Автором графики выступил японский художник Хадзимэ Сораяма. В ролике The Weeknd предстает в виде робота — его образ выполнен в узнаваемой стилистике Сораямы. В фантастическом мире, который попеременно оказывается то раем, то площадкой глобальной катастрофы, музыкант обнаруживает себя в окружении роботов-женщин.

Релиз клипа приурочен к десятой годовщине выхода одноименного микстейпа — он был выпущен 22 декабря 2011 года.

Источник: daily.afisha.ru