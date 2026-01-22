Ташкент признан самым безопасным городом Центральной Азии

Портал Numbeo опубликовал рейтинг самых безопасных городов мира по итогам 2025 года. В нем столица Узбекистана заняла первое место среди городов Центральной Азии. В мировом рейтинге Ташкент расположился на 51 позиции.

В список также вошли еще два города Центральной Азии: Астана — 81 место в мире, и Алматы — 195 место.

В топ-100 рейтинга попали девять городов стран СНГ. Наивысшие показатели среди них продемонстрировала Россия. В частности, в число самых безопасных городов вошли четыре российских города: Нижний Новгород — 56 место, Казань — 72 место, Калининград — 78 место, и Москва — 99 место.

10 самых безопасных городов мира:

— Абу-Даби, ОАЭ

— Доха, Катар

— Дубай, ОАЭ

— Тайбэй, Тайвань

— Шарджа, ОАЭ

— Манама, Бахрейн

— Маскат, Оман

— Гаага, Нидерланды

— Мюнхен, Германия

— Тронхейм, Норвегия.

При составлении рейтинга учитывались не только уровень преступности, но и такие факторы, как наличие и эффективность работы полиции, общественная безопасность и качество городской инфраструктуры. В совокупности эти критерии позволяют объективно оценить реальный уровень безопасности городской среды.