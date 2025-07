Итоги международного конкурса косплея на Comic Con Astana-2025

Главным мероприятием конвента Comic Con Astana традиционно стал международный конкурс профессиональных косплееров, в котором приняли участие представители 10 стран.

Крупнейший в Центральной Азии фестиваль поп-культуры Comic Con Astana завершился подведением итогов международного конкурса косплея с призовым фондом в 15 млн тенге.

На главной сцене Comic Con Astana в дни работы фестиваля прошли три отборочных тура конкурса профессиональных косплееров. Мастера перевоплощения представили образы из известных комиксов, фильмов, манги, аниме и видеоигр.

В конкурсе приняли участие около 200 косплееров из 10 стран — Казахстана, Азербайджана, Беларуси, Китая, Кыргызстана, Молдовы, России, США, Таиланда и Узбекистана.

Гран-при конкурса, звание «Чемпион Арены Comic Con Astana-2025» и приз 3 800 000 тенге получила косплеер из Астаны под ником GRAFOMANKA. Она воплотила персонажа Naga Siren из игры Dota 2.

Другие призовые места были распределены следующим образом:

— первое место в конкурсе с призом 1 900 000 тенге заняла косплеер Брыкус из Санкт-Петербурга, ее образом стала Баронесса Дрека из World of Warcraft

— второе место и 1 300 000 тенге у косплеера из Астаны под ником Gol.D.Moon, в образе Legion Commander из Dota 2

— третье место и 1 000 000 тенге достались VladizArt из Караганды в образе Астрид Хофферсон из «Как приручить дракона».





Дополнительные номинации:

— «Эльфийский Костюмер» за эпичное платье или костюм, в котором чувствуется утонченность и величие, достойные чертогов Ривенделла, приз 500 000 тенге достался Dubious Dimension из Москвы в образах Джестер Лаворэ и Моллимак Тилиф из Critical Role: The Mighty Nein

— «Герой Меча и Магии» за создание доспехов и оружия на уровне лучших кузнецов фэнтези-вселенных, приз 500 000 тенге — Sazura из США в образе Lady Aylin из Baldur’s Gate 3

— «Магистр Трансфигурации» за образ, чье преображение сродни магии профессора Макгонагалл, приз 500 000 тенге отправился к MenAko из Красноярска в образе Glinda из фильма Wicked

— «Юный Падаван» за выдающийся потенциал косплеера, который впервые участвует в конкурсе Comic Con Astana, приз 500 000 тенге — Staayshia из Темиртау в образе Mother MirAnda из Resident Evil Village

— «Адептус Механикус», приз 500 000 тенге за самый технологичный костюм с подсветкой, механикой, аниматроникой и прочим tech-волшебством достался Zakos Crowman из Алматы в образе Zeri из League of Legends)

— «Финальный Босс» за самый масштабный, крафтовый и впечатляющий костюм — гигантская броня, меха, робот или монстр, приз 500 000 тенге — Shugartim из Алматы в образе Некроманта из Diablo Immortal

— It's Showtime! за выступление, которое остановило шоу, заворожило всех и открыло портал крутейшего сценического драйва. Приз в 500 000 тенге отправился к Mc HeightRule из города Конаев в образе Линк из The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

— «Хранитель Канона» за фанатичную преданность деталям оригинала, приз 500 000 тенге —IGLA из Астаны в образе Капитана Америки

— Avengers Assemble! за выступление, где каждый косплеер — герой, а вместе они — непобедимая команда, приз в размере 800 000 тенге достался TimaDi из Астаны в образах Коди и Мэй из It Takes Two

— Main Character Energy — выбор зрительских сердец, приз 500 000 тенге — Jinx and mini bro из Астаны в образе Jinx andIsha из Arcane

— «Из 2D в 3D» за точный и детальный перенос нарисованного персонажа с экрана или страницы в жизнь, приз в размере 500 00 тенге достался sishka14 из Тюмени за образ Джинкс из Arcane

— «Суперсемейка» — приз 500 000 тенге за лучший семейный косплей достался Inari из Астаны за образы персонажей Wukong & Erlang из Black Myth Wukong

— «Живая Легенда Comic Con Astana 2025» — выбор организаторов, приз 700 000 тенге — Aruvibez из Астаны за образ оригинального персонажа Tengrida.





Призы от партнеров Comic Con Astana-2025 были распределены следующим образом:

— Freedom Bank Superhero достался Kami из Алматы за образ Tina Tina из Borderlands 3

— MVP Look by Lenovo отправился к Engineer_cosplay из Алматы за образ Monolithist из «Сталкер».

Comic Con Astana за короткое время превратился в самую большую площадку гик- и поп-культуры в Центральной Азии, объединив фанатов и креаторов из разных стран мира.





Программа фестиваля включала автограф-сессии и Q&A со знаменитостями, гик-ярмарки и мерч-зоны, мастер-классы, зону азиатской поп-культуры, гейм-зону и сотни фан-активностей.

На Аллее авторов и в ярмарочной зоне свои работы представили более 150 казахстанских художников и ремесленников, работающих в разных жанрах.

Comic Con Astana-2025 прошел при поддержке акимата Астаны и Центра развития туризма Astana Tourism.

Согласно предварительным данным, фестиваль собрал более 75 000 посетителей.