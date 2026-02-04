Grammy Awards 2026: стали известны имена победителей

В США прошла 68 ежегодная церемония вручения премий «Грэмми», одной из самых престижных музыкальных наград мира.
Полный список победителей «Грэмми‑2026» в основных категориях:
«Альбом года» — Bad Bunny, Debí Tirar Más Fotos
«Песня года» — Billie Eilish, Wildflower
«Запись года» — Kendrick Lamar feat SZA, Luther
«Лучший новый артист» — Olivia Dean
«Лучшее сольное поп-исполнение» — Lola Young, Messy
«Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой» — Cynthia Erivo & Ariana Grande, Defying Gravity
«Лучший вокальный поп-альбом» — Lady Gaga, Mayhem
«Лучшая танцевальная поп-запись» — Lady Gaga, Abracadabra
«Лучшая ремикс-запись» — Lady Gaga & Gesaffelstein, ремикс Abracadabra
«Лучшая танцевальная/электронная запись» — Tame Impala, End Of Summer
«Лучший танцевальный/электронный альбом» — FKA Twigs, Eusexua
«Лучший вокальный альбом в стиле традиционный поп» — Laufey, A Matter Of Time
«Лучший альбом в жанре урбан-музыки» — Bad Bunny, Debí Tirar Más Fotos
«Лучшее музыкальное видео» — Doechii, Anxiety
«Продюсер года» — Cirkut
«Лучшее кантри-выступление дуэта/группы» — Shaboozey & Jelly Roll, Amen
«Лучший современный кантри-альбом» — Jelly Roll, Beautifully Broken
«Лучшее исполнение африканской музыки» — Tyla, Push 2 Start
«Лучшая песня, написанная для цифровых медиа» — Одри Нуна, Рей Ами и Ejae, Golden, «Кей-поп-охотницы на демонов»
«Лучшее исполнение мелодичного рэпа» — Kendrick Lamar with SZA, Luther
«Лучшая рэп-песня» — Kendrick Lamar feat Lefty Gunplay, TV Off
«Лучший рэп-альбом» — Kendrick Lamar, GNX.