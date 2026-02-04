Youtube Перейти на официальный канал WE Project в Telegram Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
WE
grammy-awards-2026-stali-izvestny-imena-pobediteley
Grammy Awards 2026: стали известны имена победителей
Новости Центральной Азии и мира

02.02.2026

Grammy Awards 2026: стали известны имена победителей

В США прошла 68 ежегодная церемония вручения премий «Грэмми», одной из самых престижных музыкальных наград мира.

Полный список победителей «Грэмми‑2026» в основных категориях:

«Альбом года» — Bad Bunny, Debí Tirar Más Fotos

«Песня года» — Billie Eilish, Wildflower

«Запись года» — Kendrick Lamar feat SZA, Luther

«Лучший новый артист» — Olivia Dean

«Лучшее сольное поп-исполнение» — Lola Young, Messy

«Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой» — Cynthia Erivo & Ariana Grande, Defying Gravity

«Лучший вокальный поп-альбом» — Lady Gaga, Mayhem

«Лучшая танцевальная поп-запись» — Lady Gaga, Abracadabra

«Лучшая ремикс-запись» — Lady Gaga & Gesaffelstein, ремикс Abracadabra

«Лучшая танцевальная/электронная запись» — Tame Impala, End Of Summer

«Лучший танцевальный/электронный альбом» — FKA Twigs, Eusexua

«Лучший вокальный альбом в стиле традиционный поп» — Laufey, A Matter Of Time

«Лучший альбом в жанре урбан-музыки» — Bad Bunny, Debí Tirar Más Fotos

«Лучшее музыкальное видео» — Doechii, Anxiety

«Продюсер года» — Cirkut

«Лучшее кантри-выступление дуэта/группы» — Shaboozey & Jelly Roll, Amen

«Лучший современный кантри-альбом» — Jelly Roll, Beautifully Broken

«Лучшее исполнение африканской музыки» — Tyla, Push 2 Start

«Лучшая песня, написанная для цифровых медиа» — Одри Нуна, Рей Ами и Ejae, Golden, «Кей-поп-охотницы на демонов»

«Лучшее исполнение мелодичного рэпа» — Kendrick Lamar with SZA, Luther

«Лучшая рэп-песня» — Kendrick Lamar feat Lefty Gunplay, TV Off

«Лучший рэп-альбом» — Kendrick Lamar, GNX.

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

