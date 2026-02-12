Youtube Перейти на официальный канал WE Project в Telegram Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
Самые масштабные забеги Центральной Евразии в 2026 году
Центральная Азия

10.02.2026

Самые масштабные забеги Центральной Евразии в 2026 году

Как выполнить свое предновогоднее обещание и сделать спорт частью будней. Команда weproject.media совместно с Almaty Marathon собрала подборку самых ожидаемых забегов для любителей активного образа жизни и преданных болельщиков, которые пройдут в Центральной Евразии в 2026 году.

Бонус: пробежав Baku Marathon, Almaty Marathon, Bishkek Snow Leopard Run, Turkistan Marathon и Samarkand Marathon, вы получите уникальную медаль бегуна тюркских стран от Turkic Alliance of Long Runs первого бегового альянса марафонов тюркских народов. В прошлом году 22 марафонца впервые пробежали все пять забегов в серии TAN.


Almaty Half Marathon

Almaty Half Marathon


Когда: 19 апреля 2026

Где: Алматы, Казахстан

Дистанции: полумарафон 21,1 километр, забег на 10 километров, скандинавская ходьба 10 километров, эстафета Экиден.

Весенний полумарафон в Алматы — второй по масштабу забег в Центральной Азии.

Трасса проходит по цветущим улицам города и ведет от Парка Первого Президента до Центрального стадиона, открывая участникам панорамные виды на Заилийский Алатау. Также это хорошая возможность для опытных марафонцев открыть сезон, протестировав свои возможности на трассе с горным рельефом.

Регистрация доступна на сайте almaty-marathon.kz.


Baku Marathon

Баку марафон.JPG


Когда: 3 мая 2026

Где: Баку, Азербайджан

Дистанции: марафон 42,2 километра, полумарафон 21,1 километр, забег на 10 километров.

Впервые в истории забега участникам будет доступна полная марафонская дистанция 42,2 километра. Маршрут пролегает вдоль побережья Каспийского моря — от Площади Государственного флага по улицам современного Баку, позволяя участникам насладиться архитектурой современной части города.

Подробности старта и регистрация уже доступны здесь.


Astana Half Marathon

Astana Half Marathon .jpg

Когда: 31 мая 2026

Где: Астана, Казахстан

Дистанции: полумарафон 21,1 километр, забег на 10 километров, скандинавская ходьба 10 километров, эстафета Экиден.

Самый масштабный полумарафон по улицам Астаны. Ровная трасса с минимальным набором высоты идеально подходит для личных рекордов.

Регистрация откроется на сайте almaty-marathon.kz.


Almaty Marathon

Алматы-марафон.jpg


Когда: 27 сентября 2026

Где: Алматы, Казахстан

Дистанции: марафон 42,2 километра, полумарафон 21,1 километр, забег на 10 километров, скандинавская ходьба 10 километров, эстафета Экиден.

Самый масштабный беговой старт Центральной Азии, собирающий участников со всего мира. Трасса проходит через разные районы Алматы с характерными подъемами и спусками, сочетая городской рельеф и горные пейзажи. Забег также направлен на поддержку инклюзивных инициатив и развитие массового спорта.

Регистрация доступна на сайте almaty-marathon.kz.


Bishkek Snow Leopard Run

Бишкек марафон.jpg


Когда: 11 октября 2026

Где: Бишкек, Кыргызстан

Дистанции: полумарафон 21,1 километр, забеги на 14 и 5 километров.

Ежегодный благотворительный забег по центральным улицам Бишкека, посвященный сохранению снежного барса. Участники знакомятся с историческими и культурными объектами столицы, а часть стартовых взносов направляется на защиту редкого горного хищника.

Регистрация будет доступна на сайте Nomad Sport.


Turkistan Marathon

Туркестан марафон.jpg


Когда: 25 октября 2026

Где: Туркестан, Казахстан

Дистанции: марафон 42,2 километра, полумарафон 21,1 километр, забег на 10 километров, скандинавская ходьба 10 километров, детский забег 3 километра.

Марафон, созданный для быстрых результатов. Бег по улицам Туркестана с особой атмосферой и историческим контекстом.

Регистрация откроется на сайте almaty-marathon.kz.


Samarkand Marathon

Самарканд марафон.JPG

Когда: 8 ноября 2026

Где: Самарканд, Узбекистан

Дистанции: марафон 42,2 километра, полумарафон 21,1 километр, забег на 10, 5 и 3 километра.

Забег, сочетающий спорт и культурное наследие одного из древнейших городов тюркского мира. Маршрут проходит рядом с архитектурными памятниками Самарканда, а финиш становится отличным поводом познакомиться с традиционной узбекской кухней и атмосферой города.

Регистрация откроется на сайте events.samarkandmarathon.uz.

#марафон #бег #алматымарафон #центральнаяазия #almatymarathon
