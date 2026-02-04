10 лучших ресторанов для свидания в Ташкенте

Рассказываем о ресторанах в Ташкенте, которые идеально подойдут для свидания, годовщины или спонтанного романтического ужина.

Адрес: пр. Мустакиллик, 7

Cafe 1991 сочетает узбекскую и ливанскую кухни с творческим подходом к классическим блюдам. Каждые выходные здесь звучит живая музыка, а в отдельные вечера проходят музыкальные выступления профессиональных музыкантов, создавая особое настроение ужина.





MONA Restaurant & Lounge, @mona.restaurant

Адрес: ул. Хос Ходжиба, 69

Ресторан премиум-уровня с европейской кухней. В комплексе есть караоке-кабинки, детская площадка и салон красоты, что делает MONA удобным местом для семей.





Адрес: пр. Нурафшон, 30/5

Просторный ресторанный комплекс с зелеными зонами на свежем воздухе. Меню сочетает узбекскую, европейскую и авторскую кухни, а тематические вечера и дегустации делают любой ужин особенным.





Cats and Friends, @catsandfriends.uz

Адрес: ул. Аккурган, 10

Кафе с живыми кошками, где можно выпить кофе, перекусить и пообщаться с питомцами. Есть настольные игры для совместного досуга, что делает кафе идеальным для тех, кто любит животных и непринужденное общение.





Sette Restaurant & Bar, @sette.restaurant

Адрес: пр. Навои, 1А

Итальянский ресторан на крыше Hyatt Regency с панорамным видом на город. В меню паста, пицца, ризотто, морепродукты, стейки и авторские десерты. Во вторник, среду, четверг и пятницу ресторан оживает под живую музыку.





MEATme Grill & Bar, @meatmetashkent

Адрес: ул. Кичик, 126

Ресторан‑гриль с акцентом на мясные блюда: стейки, жаркое на углях, паста, пицца и салаты. Интерьер в теплых тонах создает атмосферу для романтического ужина или небольшого праздника.





Адрес: ул. Себзор, 3

Индийский ресторан с ароматными блюдами по традиционным рецептам: бирьяни, tandoori-специальности, тикка, вегетарианские и веганские позиции. Интерьер уютный, а запах специй создает экзотическую атмосферу.





Bamonti by Olivo, @bamonti_by_olivo

Адрес: ул. Мирабадская, 39Б

Ресторан с более 200 позициями: салаты, мясные закуски, рыбные ассорти, сырные тарелки и горячие блюда от шашлыков до пасты. Пространство уютное и атмосферное, подходящее для делового ужина или свидания.





Book Coffee Tashkent, @bookcoffeeuz

Адрес: ул. Амир Темура, 1

Кафе для пар, которые устали от суеты. Интерьер в стиле читального зала: мягкое освещение, деревянные столики, книжные полки и кресла у окон. Идеально для спокойного свидания с кофе и десертом.





Адрес: ул. Шахрисабз 31Б

Итальянский ресторан с авторскими блюдами на базе узбекских продуктов: сыр, сезонные овощи и необычные сочетания. Современный интерьер, теплые тона, деревянные детали, открытая кухня и уютные столики создают приятную атмосферу для ужина или гастрономического эксперимента.