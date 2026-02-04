Youtube Перейти на официальный канал WE Project в Telegram Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск по сайту:
WE
Youtube Перейти на официальный канал WE Project в Telegram Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG
Реклама

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее closerecommendheropopupa
closesearch
drawnup
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

 
Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
10-luchshih-restoranov-dlya-svidaniya-v-tashkente
logo
10 лучших ресторанов для свидания в Ташкенте
Центральная Азия

Вчера в 11:45

10 лучших ресторанов для свидания в Ташкенте

Рассказываем о ресторанах в Ташкенте, которые идеально подойдут для свидания, годовщины или спонтанного романтического ужина.



Cafe 1991, @cafe_1991


Адрес: пр. Мустакиллик, 7

Cafe 1991 сочетает узбекскую и ливанскую кухни с творческим подходом к классическим блюдам. Каждые выходные здесь звучит живая музыка, а в отдельные вечера проходят музыкальные выступления профессиональных музыкантов, создавая особое настроение ужина.



MONA Restaurant & Lounge, @mona.restaurant


Адрес: ул. Хос Ходжиба, 69

Ресторан премиум-уровня с европейской кухней. В комплексе есть караоке-кабинки, детская площадка и салон красоты, что делает MONA удобным местом для семей.



Shedevr Garden, @shedevrgarden


Адрес: пр. Нурафшон, 30/5

Просторный ресторанный комплекс с зелеными зонами на свежем воздухе. Меню сочетает узбекскую, европейскую и авторскую кухни, а тематические вечера и дегустации делают любой ужин особенным.



Cats and Friends, @catsandfriends.uz


Адрес: ул. Аккурган, 10

Кафе с живыми кошками, где можно выпить кофе, перекусить и пообщаться с питомцами. Есть настольные игры для совместного досуга, что делает кафе идеальным для тех, кто любит животных и непринужденное общение.



Sette Restaurant & Bar, @sette.restaurant


Адрес: пр. Навои, 1А

Итальянский ресторан на крыше Hyatt Regency с панорамным видом на город. В меню паста, пицца, ризотто, морепродукты, стейки и авторские десерты. Во вторник, среду, четверг и пятницу ресторан оживает под живую музыку.



MEATme Grill & Bar, @meatmetashkent


Адрес: ул. Кичик, 126

Ресторан‑гриль с акцентом на мясные блюда: стейки, жаркое на углях, паста, пицца и салаты. Интерьер в теплых тонах создает атмосферу для романтического ужина или небольшого праздника.



Kaarvan, @kaarvanindiankitchen


Адрес: ул. Себзор, 3

Индийский ресторан с ароматными блюдами по традиционным рецептам: бирьяни, tandoori-специальности, тикка, вегетарианские и веганские позиции. Интерьер уютный, а запах специй создает экзотическую атмосферу.



Bamonti by Olivo, @bamonti_by_olivo


Адрес: ул. Мирабадская, 39Б

Ресторан с более 200 позициями: салаты, мясные закуски, рыбные ассорти, сырные тарелки и горячие блюда от шашлыков до пасты. Пространство уютное и атмосферное, подходящее для делового ужина или свидания.



Book Coffee Tashkent, @bookcoffeeuz


Адрес: ул. Амир Темура, 1

Кафе для пар, которые устали от суеты. Интерьер в стиле читального зала: мягкое освещение, деревянные столики, книжные полки и кресла у окон. Идеально для спокойного свидания с кофе и десертом.



«Сыроварня», @syrovarnya_tashkent


Адрес: ул. Шахрисабз 31Б

Итальянский ресторан с авторскими блюдами на базе узбекских продуктов: сыр, сезонные овощи и необычные сочетания. Современный интерьер, теплые тона, деревянные детали, открытая кухня и уютные столики создают приятную атмосферу для ужина или гастрономического эксперимента.

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#узбекистан #ташкент #свидание #романтика
Поиск по сайту:
С ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Где отдохнуть в Семее: лучшие базы отдыха и отели для комфортных выходных
Где отдохнуть в Семее: лучшие базы отдыха и отели для комфортных выходных
Частные школы Шымкента, в которых захочет учиться ваш ребенок
Частные школы Шымкента, в которых захочет учиться ваш ребенок
Где попробовать настоящую корейскую и японскую кухни в Оше: топ-15 ресторанов
Где попробовать настоящую корейскую и японскую кухни в Оше: топ-15 ресторанов
Активный отдых в Шымкенте: лучшие идеи для досуга веселой компанией
Активный отдых в Шымкенте: лучшие идеи для досуга веселой компанией
Кто продвигает казахский язык в стране: 10 вдохновляющих личностей
Кто продвигает казахский язык в стране: 10 вдохновляющих личностей