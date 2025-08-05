7 стильных отелей Шымкента, чтобы устроить отпуск, не выезжая из города

Для тех, кто проводит отпуск в городе или нуждается в небольшой перезагрузке на выходных, в этом обзоре семь стильных отелей с отличным сервисом в Шымкенте.









Роскошный отель мировой сети со стильным интерьером и просторными номерами — от стандартных семейных до номеров категории luxury suite. Здесь также работает ресторан с изысканными блюдами и SPA-комплекс премиум-класса.





Ramada by Wyndham, @ramadashymkent





Современный отель международной сети в центре города с комфортными номерами и шикарным SPA-центром. В стоимость проживания входят завтраки по формату «шведского стола», также в отеле работает ресторан.





Qazaq Hotel Premium, @qazaq.hotel





Уникальный отель с лаконичным современным дизайном интерьера с элементами казахского этно-стиля с первоклассным сервисом в лучших традициях казахского гостеприимства. Здесь также работает SPA-комплекс с сауной, услугами массажа и пилинга.





Shymkent Grand Hotel, @hotelshymkent





Стильный отель с просторными номерами станет отличным выбором для спокойного отдыха без суеты в выходные дни. Предлагают большой выбор разнообразных номеров под любой запрос: от стандартных семейных до люксов с личной сауной. Здесь также работает аквапарк под открытым небом.





DoubleTree by Hilton, @doubletreebyhilton.shymkent





Современный отель мировой сети с превосходным сервисом, большим wellness-центром и обширным номерным фондом: от стандартных с панорамным видом на город до просторных семейных люксов.











Отель с элегантными элементами дизайна интерьера и особым внимание к каждой детали — от уходовой косметики в номерах до крытого бассейна и турецкого хаммама в SPA-центре. Здесь вы также можете насладиться уникальными блюдами и напитками в этно-кофейне Tary.









Современный отель со стильным дизайном интерьера в комфортных номерах идеально подойдет для спокойного отдыха. Здесь подают вкусные завтраки и предлагают гостям расслабляющий отдых в сауне.