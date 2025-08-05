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7 стильных отелей Шымкента, чтобы устроить отпуск, не выезжая из города
Центральная Азия

28.07.2025

7 стильных отелей Шымкента, чтобы устроить отпуск, не выезжая из города

Для тех, кто проводит отпуск в городе или нуждается в небольшой перезагрузке на выходных, в этом обзоре семь стильных отелей с отличным сервисом в Шымкенте.


Rixos Khadisha, @rixoskhadishashymkent


Роскошный отель мировой сети со стильным интерьером и просторными номерами — от стандартных семейных до номеров категории luxury suite. Здесь также работает ресторан с изысканными блюдами и SPA-комплекс премиум-класса.


Ramada by Wyndham, @ramadashymkent


Современный отель международной сети в центре города с комфортными номерами и шикарным SPA-центром. В стоимость проживания входят завтраки по формату «шведского стола», также в отеле работает ресторан.


Qazaq Hotel Premium, @qazaq.hotel


Уникальный отель с лаконичным современным дизайном интерьера с элементами казахского этно-стиля с первоклассным сервисом в лучших традициях казахского гостеприимства. Здесь также работает SPA-комплекс с сауной, услугами массажа и пилинга.


Shymkent Grand Hotel, @hotelshymkent


Стильный отель с просторными номерами станет отличным выбором для спокойного отдыха без суеты в выходные дни. Предлагают большой выбор разнообразных номеров под любой запрос: от стандартных семейных до люксов с личной сауной. Здесь также работает аквапарк под открытым небом.


DoubleTree by Hilton, @doubletreebyhilton.shymkent


Современный отель мировой сети с превосходным сервисом, большим wellness-центром и обширным номерным фондом: от стандартных с панорамным видом на город до просторных семейных люксов.


Kainar, @kainarhotel


Отель с элегантными элементами дизайна интерьера и особым внимание к каждой детали — от уходовой косметики в номерах до крытого бассейна и турецкого хаммама в SPA-центре. Здесь вы также можете насладиться уникальными блюдами и напитками в этно-кофейне Tary.


Megapolis, @megapolishotelshymkent


Современный отель со стильным дизайном интерьера в комфортных номерах идеально подойдет для спокойного отдыха. Здесь подают вкусные завтраки и предлагают гостям расслабляющий отдых в сауне.

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