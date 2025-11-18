22 марафонца впервые пробежали все 5 тюркских забегов в серии TAN

9 ноября вместе с Samarkand Marathon были подведены итоги первого сезона тюркских забегов под брендом TAN. 22 спортсмена, преодолевшие все 5 стартов серии за год, получили медали и вошли в историю спортивного туризма региона. Чтобы стать частью серии, участники могут проходить марафоны в своем темпе — пока ограничений по срокам нет. Всего в забегах TAN в 2025 году приняли участие 62 000 человек.





30 января 2025 года организаторы забегов в Азербайджане, Кыргызстане, Казахстане и Узбекистане объединились в серию Turkic Alliance of Long Runs — TAN. Это инициатива для спортивного путешествия по тюркскому миру.

TAN, созданная по аналогии с мировыми сериями Abbott World Marathon Majors и SuperHalfs, объединяет марафоны, проводимые в тюркских странах, и знакомит участников с их культурным наследием. На сегодня их пять: Baku Marathon, Bishkek Snow Leopard Run, Almaty Marathon, Turkistan Marathon и Samarkand Marathon.

На последнем забеге этого года 9 ноября 22 марафонца получили первые медали финишеров всей серии TAN. Среди них 12 казахстанцев, шесть узбекистанцев, три россиянина и один кыргызстанец.





Галимжан Есенов, председатель попечительского совета корпоративного фонда «Смелость быть первым», организатор двух стартов TAN Almaty Marathon и Turkistan Marathon

Вместе с другими организаторами стартов мы основали международную серию марафонов тюркских народов TAN, чтобы сделать наш регион узнаваемым и здоровым. Работа в альянсе помогает развить спортивный туризм в наших странах, укрепить сотрудничество и показать всему миру богатство нашей общей культуры. Представьте себе: спортсмены со всего мира приезжают к нам, чтобы участвовать в марафонах, познакомиться с нашей культурой, попробовать нашу кухню. Это спортивное событие и настоящий праздник дружбы и единства тюркских народов. Сегодня альянс объединяет Казахстан, Узбекистан, Азербайджан и Кыргызстан, а дальше — больше.





Арслан Малдыбаев, генеральный директор Nomad Sport, один из основателей Bishkek Snow Leopard Run

Альянс TAN — это несомненно старт масштабного движения, которое не только объединит тюркские народы и откроет новые горизонты для туризма, но и привлечет внимание мира к нашим странам. А это уже создает фундамент для совершенно другого уровня развития туристической отрасли и спортивного туризма. Для Кыргызстана, как самой маленькой страны в Альянсе TAN, это стратегически важное событие, на которое мы возлагаем большие надежды и планы.





Мирхан Сагитов, куратор серии забегов Samarkand Marathon:

Участие Samarkand Marathon в альянсе марафонов тюркских стран TAN стало важным шагом в развитии международного сотрудничества. В течение года мы обменивались опытом с коллегами, участвовали в совместных инициативах и укрепляли связи между организаторами ведущих беговых событий региона. Для нас это не просто партнерство, а платформа, где рождаются новые идеи, проекты и объединяется беговое сообщество тюркского мира.

Аналитики прогнозируют, что участие в проектах как TAN повышает международный интерес к каждому из забегов. В этом году казахстанские Almaty Marathon и Turkistan Marathon побили рекорды по количеству иностранных участников. Среди 16 000 участников Almaty Marathon почти 1400 приехали из 60 стран, а Туркестанский марафон собрал 365 иностранных участников. В Кыргызстане на старт приехали рекордные 5 000 человек из 32 стран. В Узбекистане число марафонцев за год увеличилось почти в три раза — на 198,5%.

Чтобы стать частью серии, участники могут проходить марафоны в своем темпе — пока ограничений по срокам нет. Регистрация открыта на сайте tanseries.com.