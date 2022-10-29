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Рианна выпустила первый с 2016 года сингл Lift Me Up. Это саундтрек к «Черной Пантере»
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Сегодня в 10:50

Рианна выпустила первый с 2016 года сингл Lift Me Up. Это саундтрек к «Черной Пантере»

На YouTube-канале Рианны вышел трехминутный лирический сингл Lift Me Up. Это первый трек певицы за шесть лет.



Lift Me Up станет заглавным саундтреком к сиквелу «Черной Пантеры» — фильму «Черная Пантера: Ваканда навсегда». Сингл был записан совместно с Людвигом Геранссоном и Райаном Куглером — композитором и режиссером картины соответственно.

Предыдущий сольный релиз Рианны состоялся в январе 2016 года. Тогда вышел ее восьмой студийный альбом Anti. Треки из него лидировали в канадских и американских чартах, а также попали в топ-10 в десяти странах, включая Германию, Францию и Бельгию.

Источник: daily.afisha.ru

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