Реклама

Узбекистан завоевал титул победителя FIFA Series 2026
Новости Центральной Азии и мира

31.03.2026

Узбекистан завоевал титул победителя FIFA Series 2026

Узбекистан завоевал титул победителя FIFA Series 2026, одержав верх над Венесуэлой в финальном матче на домашнем поле в Ташкенте.

Несмотря на созданные обеими командами голевые моменты, в течение 90 минут счет так и не был открыт. В серии пенальти точность оказалась на стороне узбекистанцев — 5:4 в пользу хозяев.

В нынешнем сезоне запланированы девять отдельных серий с участием четырех команд в каждой. Турниры пройдут в восьми принимающих странах в рамках весеннего международного окна FIFA.


Источник: gazeta.uz


#спорт #узбекистан #футбол #победа #fifa
Зимние каникулы 2025–2026 в Кыргызстане: когда начнутся и сколько продлятся
Абдукодир Хусанов обогнал японского коллегу Такэфусу Кубо в рейтинге стоимости
200 кыргызстанцев смогут учиться в Венгрии в 2026 году — требования, квоты и сроки подачи
Ташкент примет Central Eurasian Venture Forum
Джимми Фэллон и Бозома Сент-Джон объединяются для нового реалити-шоу