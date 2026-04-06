Узбекистан завоевал титул победителя FIFA Series 2026, одержав верх над Венесуэлой в финальном матче на домашнем поле в Ташкенте.

Несмотря на созданные обеими командами голевые моменты, в течение 90 минут счет так и не был открыт. В серии пенальти точность оказалась на стороне узбекистанцев — 5:4 в пользу хозяев.

В нынешнем сезоне запланированы девять отдельных серий с участием четырех команд в каждой. Турниры пройдут в восьми принимающих странах в рамках весеннего международного окна FIFA.





