Путешествуйте дома. Куда поехать и что посмотреть в Центральной Азии

Собрали статьи, которые помогут в путешествии по Узбекистану, Таджикистану и Кыргызстану. В каждом материале рассказали не только про то, где остановиться и какие достопримечательности посмотреть, но и про любимые места местных и блюда, которые стоит попробовать.







Узбекистан





Самарканд









Самарканд — это город в Узбекистане, известный своей архитектурой, мечетями и мавзолеями. Одно из популярнейших туристических мест в Центральной Азии.

Рассказали о том, чем славится город и как там можно провести время.

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Наманган









Наманган — второй по численности населения город в Узбекистане.

Рассказали в каких отелях и хостелах тут можно остановиться, какие блюда нужно попробовать помимо плова и что купить на память об Узбекистане.

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Таджикистан





Душанбе









Душанбе — один из красивейших городов Центральной Азии со своим неповторимым колоритом.

Местные часто отмечают, что чтобы прочувствовать колорит Таджикистана, нужно выехать за столицу, поэтому мы рассказали о том, что посмотреть в столице и вблизи нее.

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Худжанд









Худжанд — один из древнейших городов Центральной Азии и второй город Таджикистана после Душанбе по населению.

Местные называют его «культурной столицей». Рассказали, что интересного здесь есть и за какими блюдами сюда приезжают даже из Душанбе!

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Кыргызстан





Ош









Ош — это второй по величине город Кыргызстана, южная столица страны. Тут яркая атмосфера, колоритная природа и много интересных мест, которые стоит посмотреть.

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Каракол









Каракол расположен вблизи озера Иссык-Куль, чем привлекает туристов из разных стран мира. Также он находится примерно в 150 километрах от кыргызско-китайской границы, что тоже делает это место интересным.

Из-за своей локации город радует необычной кухней и достопримечательностями!

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