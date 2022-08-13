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Путешествуйте дома. Что посмотреть и попробовать в Худжанде — культурной столице Таджикистана
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Сегодня в 11:45

Путешествуйте дома. Что посмотреть и попробовать в Худжанде — культурной столице Таджикистана

Худжанд — один из древнейших городов Центральной Азии и второй город Таджикистана после Душанбе по населению. Местные называют его «культурной столицей». Рассказываем, что интересного здесь есть.


Где остановиться

Хостелы: Hostel On Shark 21, Somoni и Hostel Buston

Отели: Sugdiyon Hotel, Parliament Palace Hotel, Khujand Deluxe Hotel, Khujand Grand Hotel и «Хесон»

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Таджикистанцы из других городов при поездке в Худжанд предпочитают арендовать апартаменты или квартиру — для этого можно воспользоваться сайтом объявлений: somon.tj.

Что посмотреть

Кайраккумское водохранилище

В 20 километрах от Худжанда начинается одна из популярнейших природных достопримечательностей Таджикистана — крупное водохранилище, которое называют таджикским морем. Вдоль побережья тянутся санатории и зоны отдыха.

Парк Камола Худжанди

Большой зеленый парк в центре города, в котором можно укрыться жарким днем и провести прохладные вечера. В северной части парка находится скульптура Камола Худжанди, сидящего с раскрытой книгой в руках.

В парке можно найти разные заведения, магазины и развлечения, а недалеко от него находится нулевой километр.

Худжандская крепость

На сегодняшний день Худжандская крепость представляет собой остатки стен и ворот. Есть территория археологических раскопок, где находится фундамент первых стен.

Мечеть Масджиди Джами

Одна из многочисленных достопримечательностей города Худжанд — красивая соборная Мечеть Масджиди Джами, вокруг которой собираются стаи голубей.

Туристов особенно впечатляет колоритная архитектура данного сооружения.

Памятник Исмоилу Сомони

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Величественный памятник в красивом парке, украшенный яркой мозаикой в национальной тематике, который стоит посетить — хорошее место для прогулок.

Что попробовать

Курут

Местный рынок Панчшанбе пестрит курутом на любой вкус. Есть с райхоном или базиликом, острый, копченый, слабо и сильно соленый, со специями и без. Вы точно найдете курут для себя.

Самбуса

Тот же рынок Панчшабе славится самбусой амборой, с рубленным мясом. Подобного нет во всем Таджикистане.

Шашлык

Душанбинцы часто ездят в Худжанд только ради лакомств, а особенно ради шашлыка. Здесь огромный выбор блюд из сочного мяса по доступным ценам.

Пончики «Орзуи Ширин», @orzui_shirin

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Эти пончики коробками возят в другие города Таджикистана, вы нигде не найдете ничего похожего.

Чем заняться

Прокатиться на канатной дороге

Местная канатная дорога проходит через центр города. Можно увидеть весь город с высоты птичьего полета.

Сходить в Историко-краеведческий музей археологии и фортификации

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Музей находится в сердце города. Его открыли 29 ноября 1986 года в честь празднования 2500-летия Худжанда. Самые ценные находки, которые занимают почетные места в экспозиции — керамика античного и средневекового периодов.

Музей открыт с 08:00 до 17:00, на выходных работает с 09:00 до 16:00.

Сходить в Таджикский музыкально-драматический театр имени Камоли Худжанди

Местный театр часто радует постановками, а сама архитектура здания заставит сделать несколько снимков на память.


Источник фотографии на обложке: thetribune.com

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#путешествия #туризм #таджикистан #душанбе #худжанд
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.