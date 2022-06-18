Путешествуйте дома. Почему стоит поехать в Наманган и что посетить в этом городе

Наманган — второй по численности населения город в Узбекистане. Рассказываем о том, чем славится город и как там можно провести время.





Где остановиться





Отели: Shedevr Plaza, Oydin Plaza Hotel, ОРЗУ ТУР ГРАНД, Grand Sherdor. Это отели с разными удобствами, такими как фитнес-центр, терраса и бассейн. Номера обойдутся в сумму от 50$ с человека.

Гостиницы: Sodiq Namangan, MUSAVVIR. Небольшие уютные отели. Сумму за размещение стоит узнать, позвонив по номеру: +998 78 223 00 31 для Sodiq Namangan, +998 69 233 2828 и +998 69 233 2727 для MUSAVVIR.

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Что посмотреть





Достопримечательности

Наманган известен своими достопримечательностями. В весенне-летнее время здесь устраивают ежегодный праздник цветов. В этом году Международный фестиваль цветов отметил 61 годовщину.









Источник: uzreport.news

Парк культуры и отдыха имени Бабура. В этом месте жители увидели более шестидесяти тысяч видов цветов во время Международного фестиваля.

Медресе Мулла-Киргиз украшает город более 100 лет и входит в реестр культурного наследия города.

Мавзолей Намангани был построен в память о поэте и ученом Мавлави Намангани. Красивое и величественное здание пережило несколько реставраций.





Парк культуры и отдыха «Афсона» — подходящее место для прогулок в выходной день. Здесь есть аттракционы, аквапарк и музыкальные фонтаны.

Мавзолей Ходжа Амин Кабри — исторически важная достопримечательность, построенная во второй половине XVIII века.

Комплекс Мавлон-Бува выделяется внутренней отделкой: стены украшены рисунками и стихами, которые посвятили поэту Мавлон-Бува.

Природные места

Плачущая скала в поселке Чадак. Вода появляется из подземного ручья, который стекает по скале. Также в этом регионе много рудников и ручьев.





Источник: uzbekistan.travel

Река Чартаксай, на побережье которого расположен город Чартак и одноименный бальнеологический курорт, куда едут отдыхать и лечиться.

Что попробовать





Обязательно стоит попробовать местный плов. В Намангане плов готовят с рисом девзира, что делает его особенным.





Наманган — город виноградарей. Вино делают по секретным технологиям со второй половины ХХ века.

Во всем Узбекистане любят фрукты Ферганской долины. В частности, советуют попробовать наманганские персики и виноград.

Чем заняться





Посетить культурные и религиозные памятники, чтобы проникнуться культурой и историей края.

Погулять по кварталу кузнецов и увидеть, как мастера создают кинжалы и ножи.





Купить на память национальную одежду и творения местных ремесленников из дерева и глины.

Попробовать блюда местной кухни: плов, манты, чучвара, шашлык и другие блюда.

Посетить бальнеологический санаторий «Чартак» для отдыха и лечения термальными водами края.





Источник фотографии на обложке: uzbekistan.travel