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Путешествуйте дома. Что посмотреть, попробовать и купить в Самарканде
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30.07.2022

Путешествуйте дома. Что посмотреть, попробовать и купить в Самарканде

Самарканд — это город в Узбекистане, известный своей архитектурой, мечетями и мавзолеями. Одно из популярнейших туристических мест в Центральной Азии. Рассказываем, что стоит посмотреть здесь.


Где остановиться

самарканд

Отели: «Эмирхан Отель», отель «Тильякори», Hotel Minor, отель «Платан», Bibikhanum Hotel, DiliMah Premium Luxury, UYUT, Hotel Zarina, гостиница Ideal, Hotel Ishonch.

Хостелы: Registan Hostel, Old Radio hostel, HOSTEL NABI BOBO, HOtel Like, Amir Hostel, MANIJA Hostel, Hostel Gulsara

Что посмотреть


Регистан

регистан

Ансамбль из трех медресе — уникальный пример искусства градостроительства и образец архитектурного оформления главной площади города.


Медресе Улугбека


Духовно-просветительское, образовательное и культовое сооружение XV века. Старейшее медресе архитектурного ансамбля площади Регистан.


Мавзолей Гур-Эмир


Внесен в список достопримечательностей «Жемчужин Содружества», один из шедевров персидского зодчества эпохи Тимуридов.


Мавзолей Ходжа Дониер

Мавзолей Ходжа Дониер

По сведениям XVIII века, в мавзолее захоронен прах ветхозаветного библейского пророка Данияра, останки которого были привезены в Самарканд и захоронены Амиром Тимуром.


Мечеть Хазрет-Хызр


Яркий представитель народной архитектуры самаркандской школы. Композиция мечети асимметрична, основными ее элементами стали зимняя ханака, перекрытая куполом, и колонный айван.


Мавзолей Рухабад


Мемориально-культовое сооружение XIV века, место погребения проповедника, богослова и ученого-мистика шейха Бурханеддина Клыч Сагарджи.


Архитектурный комплекс Шахи Зинда

Архитектурный комплекс Шахи Зинда

Один из самых загадочных архитектурных памятников Самарканда, комплекс состоящий из вереницы изящных усыпальниц.


Мечеть Биби Ханум


Согласно легенде, мечеть получила свое название в честь любимой жены Тамерлана. Вернувшись из победоносного индийского похода, Тимур начал строительство соборной мечети для совершения пятничного намаза, которой молва присвоила имя Биби-ханым.

Что попробовать


Плов — популярность самаркандского плова неоспорима. Попробовать местный плов — обязательный пункт в поездке.

Ошский плов

Национальные блюда: самса, шурпа, манты, лагман. Знакомые всем в Центральной Азии блюда здесь готовят по особенным, самаркандским рецептам.

Чем заняться


Сходить за покупками на Сиабский базар

самарканд

Базары Самарканда колоритные и пестрые. В них можно найти что угодно — от необходимых в быту вещей и продуктов до сувениров для туристов. Многие привозят отсюда расписные тарелки.


Послушать лекцию в обсерватории Улугбека


Подземная часть обсерватории с остатками секстанта сохранилась до наших дней. Когда-то ученые определяли высоту солнца и других небесных светил по этому секстанту — больше интересного вам расскажут местные гиды.

Рядом есть небольшой музей Улугбека.


Погулять по старым кварталам Самарканда

Самарканд

Чтобы прочувствовать атмосферу этого города.


Посетить арт-галерею «Счастливая птица»


Тут можно закупиться статуэтками, картинами, тарелками, вазами, ключами, часами и десятками других вещей, которые создают красивое и уютное пространство.

Узнайте первыми:

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#туризм #узбекистан #ташкент #самарканд #путешествие
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.