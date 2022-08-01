Путешествуйте дома. Что посмотреть, попробовать и купить в Самарканде

Самарканд — это город в Узбекистане, известный своей архитектурой, мечетями и мавзолеями. Одно из популярнейших туристических мест в Центральной Азии. Рассказываем, что стоит посмотреть здесь.







Где остановиться









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Что посмотреть



Регистан









Ансамбль из трех медресе — уникальный пример искусства градостроительства и образец архитектурного оформления главной площади города.





Медресе Улугбека



Духовно-просветительское, образовательное и культовое сооружение XV века. Старейшее медресе архитектурного ансамбля площади Регистан.





Мавзолей Гур-Эмир



Внесен в список достопримечательностей «Жемчужин Содружества», один из шедевров персидского зодчества эпохи Тимуридов.





Мавзолей Ходжа Дониер









По сведениям XVIII века, в мавзолее захоронен прах ветхозаветного библейского пророка Данияра, останки которого были привезены в Самарканд и захоронены Амиром Тимуром.





Мечеть Хазрет-Хызр



Яркий представитель народной архитектуры самаркандской школы. Композиция мечети асимметрична, основными ее элементами стали зимняя ханака, перекрытая куполом, и колонный айван.





Мавзолей Рухабад



Мемориально-культовое сооружение XIV века, место погребения проповедника, богослова и ученого-мистика шейха Бурханеддина Клыч Сагарджи.





Архитектурный комплекс Шахи Зинда









Один из самых загадочных архитектурных памятников Самарканда, комплекс состоящий из вереницы изящных усыпальниц.





Мечеть Биби Ханум



Согласно легенде, мечеть получила свое название в честь любимой жены Тамерлана. Вернувшись из победоносного индийского похода, Тимур начал строительство соборной мечети для совершения пятничного намаза, которой молва присвоила имя Биби-ханым.

Что попробовать



Плов — популярность самаркандского плова неоспорима. Попробовать местный плов — обязательный пункт в поездке.





Национальные блюда: самса, шурпа, манты, лагман. Знакомые всем в Центральной Азии блюда здесь готовят по особенным, самаркандским рецептам.

Чем заняться



Сходить за покупками на Сиабский базар









Базары Самарканда колоритные и пестрые. В них можно найти что угодно — от необходимых в быту вещей и продуктов до сувениров для туристов. Многие привозят отсюда расписные тарелки.





Послушать лекцию в обсерватории Улугбека



Подземная часть обсерватории с остатками секстанта сохранилась до наших дней. Когда-то ученые определяли высоту солнца и других небесных светил по этому секстанту — больше интересного вам расскажут местные гиды.

Рядом есть небольшой музей Улугбека.





Погулять по старым кварталам Самарканда









Чтобы прочувствовать атмосферу этого города.





Посетить арт-галерею «Счастливая птица»



Тут можно закупиться статуэтками, картинами, тарелками, вазами, ключами, часами и десятками других вещей, которые создают красивое и уютное пространство.