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Где поужинать в Ашхабаде: 10 мест для романтического свидания
Путешествия и туризм

21.03.2025

Где поужинать в Ашхабаде: 10 мест для романтического свидания

В Ашхабаде есть множество мест для романтических свиданий, где можно прекрасно провести время со своей второй половинкой. Рассказываем о 10 лучших местах для уютного ужина.


Dante, @dante_tkm

Ресторан для ценителей итальянской кухни, где подают разнообразные блюда, которые непременно понравятся вам и вашей второй половинке.


asushi, @asushibar_

Рыбный ресторан, где можно насладиться вкусными морепродуктами и необычными коктейлями. Камерная уютная атмосфера заведения сделает ваш вечер по-настоящему особенным.


LA CREMA PASTRY, @lacrema_pastry

Для тех, кто хочет насладиться вкусными десертами и порадовать ими свою вторую половинку, это кафе станет идеальным местом для уютного свидания.


LAVÓ LOUNGE, @lavo.lounge.tm

Ресторан европейской кухни со стильным интерьером, прекрасной подачей блюд и качественным сервисом сделает ваше свидание незабываемым.


Safran, @safranrestaurant_

Если вы хотите насладиться вкусной едой, авторскими коктейлями и вечерами с живой музыкой, то это заведение определенно придется вам по душе.


by BENIK, @by_benik

Заведение находится в самом сердце Ашхабада. Место создано для пар, которые хотят насладиться сочными шашлыками и блюдами кавказской кухни.


Melbourne Burger, @melbourne_burger.tm

Любители сочных бургеров по достоинству оценят это заведение. Отличная кухня и высокое качество сервиса создают идеальные условия для уютного ужина.


DOPAMINE, @dopamine__tm

Кафе здорового питания предлагает гостям вкусные и полезные блюда, которые понравятся всем, кто придерживается здорового образа жизни. Здесь можно организовать приятный ужин с заботой о здоровье.


Unic, @unic.ashgabat


Ресторан, где можно насладиться вкусными блюдами, изысканными десертами и прекрасно провести время со своей второй половинкой.


BURGER ZONE, @burgerzzone

Место, где можно поужинать вкусными бургерами и расслабиться в уютной атмосфере.

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