Путешествуйте дома. Ради чего стоит приехать в Душанбе и какие таджикские блюда попробовать

Душанбе — один из красивейших городов Центральной Азии со своим неповторимым колоритом. Рассказываем, что посмотреть в столице Таджикистана и вблизи нее.





Где остановиться

Хостелы: Pamir Hotel-Hostel, City Hostel Dushanbe, Doshan Hotel-Hostel, Green House Hostel, Sakho Hotel-Hostel. Одна ночь будет стоить от 6$.

Отели: SAFIR, Atlas, Vatan, Dushanbe Serena Hotel, Hyatt Regency Dushanbe, Hilton Dushanbe. Однокомнатный номер будет стоить от 40$ за ночь.

Если вы планируете снять апартаменты или квартиру, можно воспользоваться сайтом объявлений: somon.tj.





Что посмотреть

Площадь Дусти



Ее название переводится как «Площадь Дружбы». Но если вы будете спрашивать у местных, проще спросить, где находится памятник Исмоилу Сомони.

Площадь с памятником — главная достопримечательность Душанбе. Сделать там фотографию как must do в поездке в Таджикистан. Интересные факты: высота скульптуры 11,5 метров, а корона на арке диаметром в 4,5 метра сделана из стали и покрыта сусальным золотом!

За памятником находится аллея фонтанов и Национальная библиотека — особо ценный объект культурного наследия народов Республики Таджикистан.

Стела с гербом Таджикистана

В конце каскада фонтанов находится еще одна достопримечательность — стела Независимости высотой 45 метров. Памятник был возведен в 2011 году в честь 20-летия Независимости Таджикистана.

Рядом с ним находятся искусственный водопад, аттракционы, парк и каток. Хорошее место для времяпровождения. А еще отсюда можно увидеть Дворец Наций — Кохи Миллат.

Флагшток с флагом Таджикистана

В соседнем парке находится флагшток с флагом Таджикистана, который можно увидеть из любой точки Душанбе. Его высота — 165 метров, а вес — 420 килограмм. Он вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокий флагшток в мире и был таковым до сентября 2014 года, пока в Джидде не установили флагшток высотой 170 метров.

Ботанический сад





Это ухоженное место, которое любят душанбинцы. Тут часто устраивают свадебные фотосессии и проводят время с семьями. Особенно место радует в жаркую погоду — большое количество деревьев создает прохладу. Из некоторых точек парка открывается панорамный вид на город.

Парк победы

Еще одна «зеленая локация» в Душанбе. Отличное место для проведения пикников и прогулок с друзьями. Отсюда открывается самый лучший вид на город!

Центральная соборная мечеть Душанбе

Джума-мечеть на северной окраине Душанбе. Самая большая мечеть Центральной Азии. В ней могут разместиться одновременно более 120 тысяч человек.

Дворец «Кохи Навруз»

Место, в которое стоит заглянуть ради фотосессии. Архитектура здания колоритная, красивая. А еще рядом находится парк, в котором можно провести время всей семьей.





Что попробовать

В Таджикистане стоит попробовать все блюда, которые популярны в Центральной Азии: самбусу, плов и шурпо. Здесь их готовят по своим локальным рецептам.

Но самое популярное и любимое всеми блюдо — курутоб! Одно из древнейших блюд таджикской кухни. Технология приготовления разнообразна и варьируется от региона к региону. Основные ингридиенты курутоба: чакка, слоеная лепешка фатир, льняное или зигирное масло, помидоры, огурцы, зелень, лук и соль.

Еще стоит попробовать национальный напиток памирцев — ширчой. Чаще всего его готовят дома, но в Душанбе есть заведение, где его подают — @chatrcafe.tj. Основные составляющие напитка — молоко и чай, добавочные: лепешка, соль, черный перец и топленый жир.





Чем заняться

Парки аттракционов

В Душанбе много парков с новыми и интересными аттракционами: при аквапарке «Кули Душанбе», парках «Пойтахт» и «Айни».

Театр

Таджикский Государственный Академический театр оперы и балета им. С. Айни радует запоминающимися постановками. Афиша публикуется на сайте театра и во всех соцсетях.

Походы

Если у вас будет свободное время на выходных, стоит сходить в поход. Самое интересное в Таджикистане находится за пределами столицы. Это красивейшая природа. Из более доступных направлений: Гиссарская крепость, Ходжа-Обигарм, Варзоб, Ромит.

Вы можете отправиться с туристическими агентствами, например, @gotraveltj. Но местные чаще выбирают походы с активистами, они более выгодные и направлений больше. Таких активистов можно найти в Telegram-канале: @tajhiking.